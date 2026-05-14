最大41％OFFの特別価格で！母の日限定デザインのギフト菓子をアウトレット価格で提供する「売り尽くしセール」をファミマオンラインで開催

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、母の日ギフトとして展開されたスイーツを対象とした「売り尽くしセール」を、2026年5月14日（木）午前10時からファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で開催します。

本取り組みは、パッケージや焼き印に母の日限定デザインが含まれるという理由で販売ができなくなった商品を、最大41％OFFという「今だけの特別価格」でお届けすることで、お客さまと共に食品ロス削減を目指す試みです。

※数量限定のため、なくなり次第受付終了となります。割引価格は発売元希望小売価格との比較になります。

▼母の日ギフト「売り尽くしセール」の商品ページはこちら

https://famima-online.family.co.jp/search?contentsCode=260514hahawake&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260514hahawake(https://famima-online.family.co.jp/search?contentsCode=260514hahawake&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260514hahawake)

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。今回は、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環となります。

【今回のポイント】

1.人気ブランドの味を「最大41％OFF」で提供：厳選されたスイーツを、この期間だけのアウトレット価格でお届けします。

2.「贈り物クオリティ」をおトクに自宅で：デザイン以外はギフト用と全く同じ、最高品質の味わいを日常の贅沢に。

3.おいしく食べて食品ロス削減：資源を無駄にしないアクションを、おトクに楽しみながら体験いただけます。

◆ 限定デザインの上質なギフト菓子を、賢くおトクに楽しむ

「お母さんありがとう」のメッセージや華やかなパッケージなど、母の日のために特別に用意された限定ギフト。イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなったこれらの商品を、今回は数量限定で「ご自宅用」として特別価格でお届けいたします。

本来は贈り物として用意されたスイーツ店の味を、17％～41％OFFという破格の条件で楽しめるチャンスです。洋菓子から和菓子まで、品質には一切妥協のない「贈り物クオリティ」を、ぜひこの機会に体験してください。

◆「訳ありセール」の経験を活かした食品ロス削減

ファミリーマートでは、これまでにお中元・お歳暮ギフトの余剰在庫を販売する「訳ありセール」を過去6回開催し、合計、約6トンの食品ロス削減に貢献してきました。

今回は新たな対象として、季節限定のデザインやメッセージが施された「母の日ギフト」に着目しました。これらを最後まで無駄にせず、必要としてくださるお客さまへお届けすることで、さらなる食品ロス削減への貢献を目指してまいります。

【対象商品（全6商品）】

【商品名】ハートブレッドアンティーク 魔法のベイクドスイーツＢＯＸ

【価格】2,236円（税込2,414円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から41%OFF

【内容】お子さまから大人まで、幅広い世代に人気のフレーバー、チーズ＆チョコレートの焼菓子をアソートしました。ハートブレッドアンティークならではの、おとぎ話の世界に入り込んだようなワクワクをスイーツＢＯＸでお届けします。

【商品名】あまおう苺のチーズケーキタルト ５個

【価格】2,294円（税込2,477円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から41%OFF

【内容】福岡あまおうの、艶やかな赤い見た目と甘い味わいを存分に楽しめるチーズケーキタルト。バターの香り豊かなタルト生地に、クリームチーズを流し込んで焼き上げたベイクドチーズケーキタルトの濃厚な味わいとの相性は抜群です。※冷凍便でのお届けとなります。

【商品名】六本木アマンド ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＣＡＫＥ ＢＡＴＯＮ＜六本木ケイクバトン＞

【価格】2,647円（税込2,858円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から41%OFF

【内容】ドライフルーツやナッツでデコレーションした見た目にも華やかな４種類のスティック型のケーキです。

【商品名】吉野の本葛いちご氷 Ｓｈａｒｕｒｕ ６個

【価格】2,628円（税込2,896円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から29%OFF

【内容】いちごのほどよい酸味と練乳の優しい甘みをとじ込めた、吉野本葛のかき氷です。葛を使用することで溶けにくく、冷たすぎないことから、お子様やご年配の方でも食べやすいかき氷に仕上がりました。葛氷ならではのふんわり食感をお楽しみください。※冷凍便でのお届けとなります。

【商品名】ホシフルーツ フローズンフルーツジュレ６個

【価格】2,353円（税込2,541円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から41%OFF

【内容】 ホシフルーツオリジナルのフルーツジュレにフルーツをふんだんにトッピングしたフローズンジュレ。フローズンフルーツの持つ本来の繊細な風味が口いっぱいに広がり、シャーベットとジュレ両方の食感を楽しめます。※冷凍便でのお届けとなります

【商品名】徳島なると金時のどら焼き ３個入×３セット

【価格】2,882円（税込3,112円）

※発売元希望小売価格（送料込み）から17%OFF

【内容】ふんわり柔らかく焼き上げた生地に、徳島県産「なると金時」芋の角切りを入れた自社製餡を使用したどら焼きです。「なると金時」の風味と食感が特徴の徳島ならではのどら焼きに仕上げました。表面には、「お母さんありがとう」のオリジナル焼き印入りです。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品の税込価格は消費税8％で表示しています

【セール概要】

１.承り期間

・2026年5月14日（木）10:00 ～ 5月31日（日）23:00（数量限定、なくなり次第終了）

２.お届け

・お申し込みから5日～14日前後

※日時指定不可、ギフト用包装・のし対応不可

３.対象商品

・全6商品

※今回の「売り尽くしセール」は、株式会社アデリー等が、2026年3月～4月まで、母の日用ギフトとして販売した商品の余剰在庫を割引価格で販売します。割引価格は発売元希望小売価格と比較したものとなります。

※すべて数量限定商品となりますため、売り切れの際はご容赦ください

４.購入方法

・ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で商品を選択し、必要事項を入力後、所定の手続きでお支払いいただくと、商品が指定の住所にお届けされます

▼ファミマオンライン

https://famima-online.family.co.jp/

※注文方法詳細はこちらから

https://famima-online.family.co.jp/guidance

【ご参考】

▼ファミリーマートの食品ロス削減の取り組みはこちらから

https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/circulation.html

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