Aleali May(アレイリ・メイ）によるClarks Originals Wallabee(TM)第二章

クラークスジャパン株式会社

テクスチャーで再構築する、新たなWallabee(TM)

英国発のライフスタイルブランド Clarks Originals は、ロサンゼルスを拠点に活躍するクリエイター Aleali May （アレイリ・メイ）との最新コラボレーションモデルを2026年5月21日（木）より発売いたします。

両者による2度目のコラボレーションとなる今回は、Clarks Originalsのアイコン「Wallabee(TM)」をベースに、Aleali Mayならではの感性を落とし込んだ特別な一足が登場。コーデュロイとスエードを組み合わせたパッチワーク仕様のアッパーが特徴で、サンドやコンクリートから着想を得たカラーリングを採用しています。

Aleali Mayのルーツであるロサンゼルスのカルチャーや、1990年代のウェストコーストスタイルからインスピレーションを受けたデザインは、クラシックなWallabee(TM)に新たな表情をプラス。レイヤードされたパネルデザインや立体感のある素材使い、フットベッドやフォブに施されたAleali Mayのシグネチャーディテールなど、随所にコラボレーションならではのエッセンスが散りばめられています。

200年の歴史を持つClarks Originalsのヘリテージと、Aleali Mayの現代的なデザイン感覚が融合した本コレクションは、Wallabee(TM)のDNAを継承しながら、新たなスタイルへとアップデートした一足です。

Clarks Originals × Aleali May Wallabee(TM)

サイズ UK3(22cm)-UK6(25cm)

Beige Combi / \28,600（税込）

Grey Combi / \28,600（税込）

2026年5月21日（木）

クラークス オリジナルズ ストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)、オフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)、取扱店にて発売予定。

ABOUT

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。

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クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

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