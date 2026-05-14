【創業70年、ワクワクを生み出す製造業 きもと】BIM/CIM業務の効率化を支援する「KIMOTOツールバー」を紹介

株式会社きもと

株式会社きもと（本社：三重県いなべ市、代表取締役社長：小林 正一）は、2026年5月21日（木）に開催される、株式会社大塚商会主催のオンラインイベント「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026」に登壇します。

BIM/CIMデータ作成業務では、複雑な操作や反復作業により、作業負荷の増加やヒューマンエラーの発生が課題となることがあります。

本セミナーでは、KIMOTOが実務の中で開発・活用してきた業務効率化ツール「KIMOTOツールバー」をご紹介します。操作工程の簡略化や反復作業の自動化により、BIM/CIM業務の効率化を支援する実践的な取り組みについて、具体的な事例を交えながら解説します。

KIMOTOでは、これらの取り組みにより、社内で作業時間を約1/4削減した実績があります。BIM/CIM業務の効率化や品質の安定化に関心のある方に向けて、現場で活用しやすい改善のポイントをお伝えします。

■イベント概要

「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026」は、株式会社大塚商会主催、オートデスク株式会社特別協賛のもと開催されるイベントです。

建設・土木・製造業向けに、AIや最新技術を活用した業務効率化・生産性向上に関するさまざまなセミナーが実施されます。

本イベントは2026年5月21日（木）10:00～17:00にオンライン形式で開催され、キーノートセッションおよび業界別セッションが予定されています。

KIMOTOは、土木分野のセッションにて講演を行います。

■KIMOTO登壇セッション

セミナー詳細・お申込みはこちら :https://www.cadjapan.com/external/autodesk-event/

日時：2026年5月21日（木）15:30～16:00

セッション：土木分野 PM-D3（中級・事例／テクニカル）

タイトル：「作業時間1/4削減を実現！ BIM/CIM業務効率を高めるKIMOTOツールバー」

■講演内容

BIM/CIMデータ作成業務では、煩雑な操作や反復作業が多く、業務負荷やヒューマンエラーの削減が課題となっています。

本講演では、実務の中で開発された「KIMOTOツールバー」を活用し、現場で実践している業務改善の取り組みを具体的な事例とともに紹介します。

・操作工程の簡略化による作業負荷の軽減

・反復作業の自動化による作業時間の短縮

・ヒューマンエラーの削減による品質の安定化

これらの取り組みにより、社内では作業時間を約1/4削減した実績もあり、現場ですぐに活用できる実践的な内容をお届けします。

■こんな方におすすめ

・BIM/CIM業務の作業負荷を減らしたい方

・Civil 3D業務の効率化を進めたい方

・反復作業やヒューマンエラーを減らしたい方

・品質を維持しながら作業時間を短縮したい方

■登壇者

株式会社きもと

Global Sales Manager

野口 欣文

株式会社きもと

Global Tech Manager

陳 飛

■参加方法（無料）

下記公式サイトよりお申込みいただけます。



▶ セミナー詳細・お申込みはこちら

https://www.cadjapan.com/external/autodesk-event/

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社きもと

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7908)

所在地 ： 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田450

代表者 ： 代表取締役社長 小林 正一

創業 ： 1949年(昭和24年)4月11日

設立 ： 1952年(昭和27年)7月2日

URL ： https://www.kimoto.co.jp/(https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=otsuka2026&utm_medium=prtimes_top)

事業内容： 各種素材を活かした高機能材料製品の開発・生産・販売

デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティング

三重県いなべ市の休耕地の再生を目的とした農作物の生産及び販売

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141348/table/49_1_f08e531030e6f95e0cb05fc22c0204ba.jpg?v=202605141151 ]KIMOTO WEBサイト :https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=otsuka2026&utm_medium=prtimes_top