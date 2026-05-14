【創業60周年】町工場は日本のインフラ。町工場を人気就職先にするため、タシロが取り組む挑戦とは

株式会社タシロ9kw高出力レーザーによる精密板金加工

株式会社タシロ（本社：神奈川県平塚市入野284-1、代表取締役：田城功揮）、2026年4月に創業60周年を迎えました。

1966年に自動車部品加工からスタートした当社は、精密板金加工へと進化し、時代の変化に合わせた挑戦を続けてまいりました。本リリースでは、60年の歩みを振り返るとともに、「なぜ町工場が日本経済に不可欠なのか」を社会的な視点から発信します。

また、町工場を“人気就職先”へ変えていくための取り組みについても紹介します。

町工場が減少した場合に起こり得る社会への影響

実際に、日本の町工場が減少すれば、さまざまな産業や地域社会へ影響が及びます。

・部品の輸入依存によるコスト上昇

・自動車・電機など基幹産業への打撃

・地域雇用の喪失

・技術力の低下

といった影響が連鎖的に発生します。

また現在、製造業では深刻な人手不足が進み、倒産の一因にもなっています。

こうした状況の中で、町工場は単なる下請けではなく、日本の産業を支える“基盤そのもの”です。

60年の歩みは「挑戦の連続」

当社の歴史は、「変化への挑戦」の連続でした。

1966年：自動車販売・修理業として創業

1968年：自動車部品の溶接・プレス加工開始

1991年：精密板金加工へ転換（レーザー導入）

1996年：機械加工分野へ拡張

2004年：ISO9001取得

2019年以降：高出力レーザー導入・新規事業開始

2022年：ギフト・ショー グランプリ受賞

創業期は高度経済成長の波に乗り、

2代目は設備投資による技術革新を推進、

そして現在は「共創」を軸に、新しい価値創出へと舵を切っています。

まさにタシロの60年は、町工場の可能性そのものを体現してきた60年です。

タシロの挑戦

創業当時の工場の様子（1960年代後半）

タシロは、この課題に対して3つの挑戦を行っています。

１. 超短納期への挑戦

→ 最短当日納品を可能にする体制構築

２. 若手が活躍する組織づくり

→ 社員の約8割が20代という構成

３. 共創型ものづくり

→ 異業種とのコラボによる新価値創出

さらに、自社製品開発や展示会出展を通じて、

「町工場＝かっこいい」というイメージづくりにも取り組んでいます。

これらはすべて、“町工場の在り方を変える挑戦”です。

20代社員を中心とした現在のタシロメンバー

若手が集まる町工場へ

タシロでは、「町工場を人気就職先にする」ことを目指し、働く環境づくりにも力を入れています。

社員の約8割が20代という若い組織の中で、

・MVP表彰制度

・スキルアップ支援

・風通しの良い組織づくり

・自社商品開発への参加

などを実施しています。

近年では、採用ブランディングや働き方改革にも注力し、年間応募者数は300名を超えました。

“ただ働くだけの場所”ではなく、

若手が“ここで挑戦したい”と思える町工場を目指しています。

社員の挑戦を評価するMVP表彰制度

また、社員の挑戦を後押しする風土づくりの一環として、自社商品開発にも積極的に取り組んでいます。

社長とキャンプ好きの友人のアイデアから生まれた「3WAYピザ窯」は、国内外2,000社以上が出展したギフトショーにてグランプリを受賞しました。

こうした挑戦が、「自分のアイデアを形にしたい」という若手人材の応募にもつながっています。

▼3WAYピザ窯 開発ストーリー

PR TIMES STORYはこちら(https://prtimes.jp/story/detail/db8Go2sEMOr)

町工場から、日本の産業を変える

従来の町工場は、図面通りに加工する“受託型”が中心でした。

しかし今後は、異業種や他企業と連携し、新しい価値を生み出す“共創型”へと進化していく必要があります。

実際にタシロでは、板金加工を軸に、異業種とのコラボレーションを積極的に推進。

町工場単体では生み出せなかった製品やサービスを創出しています。

町工場が挑戦すればするほど、日本の産業は活性化する。

タシロはその起点となるべく、

技術だけでなく「つなぐ力」を強みに、“これからの町工場”のモデルケースとなることを目指しています。

代表コメント

異業種と連携した“共創型ものづくり”への挑戦-美容業、鍼灸治療業と共に出店したひらつか産業FES

代表の田城は次のように語ります。

「私は、町工場を“挑戦したくなる業界”にしたいと考えています。

町工場は、衰退産業ではなく“挑戦次第で未来を創れる産業”です。

60周年を機に、タシロは“共創”をキーワードに、さらに挑戦を続けていきます。」

WEBリニューアル

代表取締役社長 田城功揮

今回の60周年に合わせて、当社はホームページを全面リニューアルしました。

背景には、

「町工場の魅力や可能性が、十分に伝わっていない」

という課題意識があります。

これまで、

・何ができる会社か分かりづらい

・働く人の姿が見えない

といった課題がありました。

新サイトでは、

・加工対応範囲の明確化

・製作実績の充実

・社員インタビュー

・働く環境や挑戦文化の発信

を強化しています。

加工依頼のしやすさだけでなく、

「町工場＝かっこいい」というイメージを、次世代へ広げていきます。

▼新WEBサイト

https://tasiro.co.jp/

タシロはこれからも、“町工場の未来”を切り拓く挑戦を続けていきます。

■会社概要

社名：株式会社タシロ

本社所在地：神奈川県平塚市入野284-1（小田原厚木道路 平塚I.C.より5分）

代表取締役：田城功揮

事業内容： 精密板金加工、切削加工、自社製品の開発製造販売

設立： 1966年4月

精密板金加工を中心に、試作から量産まで装置部品を手掛けています。最短24時間納品にも対応する“超短納期”を強みとしています。

自社製品の3WAYピザ窯は2022年ギフトショーグランプリ受賞。