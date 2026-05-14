マナビライト、合格体験記ページをリニューアル ～「好きなことで大学に合格する」卒業生のストーリーを公開、今後も随時追加予定～

株式会社アリカノ

合格体験記サイトURL：https://manabiright.com/s/taikenki/(https://manabiright.com/s/taikenki/)

■ リニューアルの概要

今回のリニューアルでは、マナビライトの指導を通じて志望大学に合格した卒業生へのインタビュー動画を一新・拡充し、一覧形式で閲覧できるページにリニューアルしました。

動画では、合格までの道のりだけでなく、「なぜその大学・学部を選んだのか」「自分の好きなことや将来の目標をどのように志望理由に結びつけたのか」など、合格者一人ひとりの選択のプロセスを本人の言葉で届けています。偏差値や点数だけでは測れない、「自分らしい理由で大学を選び、合格する」というストーリーは、これから総合型選抜・推薦入試に挑む受験生にとってリアルな指針となるものです。

今後は合格者インタビューを継続的に追加し、志望校・学部・入試方式など多様なケースの体験談を蓄積していく予定です。受験を検討しているすべての方が「自分に近い合格者のストーリー」に出会えるコンテンツを目指します。

■ リニューアルの背景

総合型選抜・推薦入試は、一般入試と異なり「自分の言葉で自分を表現する力」が求められる入試形式です。好きなことや将来の夢・目標を軸に大学を選び、それを入試で表現することが合格への鍵となります。しかし、対策方法や合格までのプロセスが見えにくいため、受験を検討している生徒・保護者にとって「実際に合格した人の体験談」は非常に重要な情報源となっています。

マナビライトでは、合格実績の「数」だけでなく、卒業生一人ひとりの「ストーリー」を届けることが、次の受験生の指針と勇気になると考えています。今回のリニューアルはその考えを体現するものです。

■ 今後の展望

マナビライトは引き続き、合格者インタビューの拡充や、志望校・学部別の体験記コンテンツの充実を図ってまいります。全国どこに住む受験生も、正確な情報と質の高い指導に平等にアクセスできる環境の実現に向けて取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社アリカノ

コーポレートサイト：https://alikano.co.jp/(https://alikano.co.jp/)

事業内容：教育事業、システム開発事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社アリカノ

広報担当

お問い合わせフォーム：https://alikano.co.jp/#contact(https://alikano.co.jp/#contact)