『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法、6月11日（木）無料ウェビナーを開催
世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、6月11日（木）11:00から『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法と題した無料ウェビナーを実施いたします。ぜひ奮ってご参加ください。
詳細を見る :
https://www.ipsos.com/ja-jp/webinar-trust-gap
イプソス幸福感調査2026
ウェビナー概要
『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法
イプソスの「人類と気候変動レポート 2026」と「北米のコンシャス・コンシューマー調査」から見えてきたのは、消費者が「企業に期待している」のに「企業の言葉は信じない」という矛盾した現実です。
57%が「企業は今すぐ動くべき」と考える一方、4人に3人近くが企業のESG発信を信頼していません。
この「信頼のギャップ」の中で、多くの企業が反発を恐れて「戦略的沈黙」を選んでいます。
しかし調査は衝撃的な事実を示しています。
「沈黙はリスクを減らさない。疑念を増幅させる」のです。
では、どう伝えればいいのか。
調査では、訴求メッセージを「抽象的な未来の約束」から「今の私への具体的なメリット」に書き換えるだけで、購入意欲が71%向上したという結果が出ています。
本ウェビナーでは、Corporate Reputationサービスを通じて、自社がステークホルダーからどう見られているのか、「期待」と「信頼」のギャップはどこにあるのか、そして効果的なコミュニケーション戦略をどのように構築するかをご紹介します。
感覚ではなくデータに基づいて、ESGコミュニケーションの"信頼される伝え方"を見直す機会として、ぜひご参加ください。
主なトピック
- 気候変動意識調査2026から見えた「期待はあるが信頼されていない」という矛盾
- 「戦略的沈黙」のパラドックス ─ 黙ることで疑念が増幅するメカニズム
- 訴求メッセージの書き換えで購入意欲が71%向上した事例
- 信頼ギャップを可視化し、コミュニケーション戦略につなげる方法
日時
2026年6月11日（木）11:00 - 11:30
お申し込みはこちらから :
https://resources.ipsos.com/JP-WI-2026-06-11-GAESG_EventregistrationLP.html
イプソス株式会社
イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。
ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com
【プレスルーム】
https://www.ipsos.com/ja-jp/pressroom
【会社概要】
会社名：イプソス株式会社
所在地：東京オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
代表者：代表取締役 内田 俊一
事業内容：世論調査並びに各種市場調査の調査企画立案、実査、集計、分析、レポーティングに関する全てのサービス
HP：https://www.ipsos.com/ja-jp