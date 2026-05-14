『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法、6月11日（木）無料ウェビナーを開催

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、6月11日（木）11:00から『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法と題した無料ウェビナーを実施いたします。ぜひ奮ってご参加ください。

詳細を見る :https://www.ipsos.com/ja-jp/webinar-trust-gapイプソス幸福感調査2026

ウェビナー概要

『企業に期待している』のに『企業の言葉は信じない』ー 信頼ギャップを埋める方法

イプソスの「人類と気候変動レポート 2026」と「北米のコンシャス・コンシューマー調査」から見えてきたのは、消費者が「企業に期待している」のに「企業の言葉は信じない」という矛盾した現実です。

57%が「企業は今すぐ動くべき」と考える一方、4人に3人近くが企業のESG発信を信頼していません。

この「信頼のギャップ」の中で、多くの企業が反発を恐れて「戦略的沈黙」を選んでいます。

しかし調査は衝撃的な事実を示しています。

「沈黙はリスクを減らさない。疑念を増幅させる」のです。

では、どう伝えればいいのか。

調査では、訴求メッセージを「抽象的な未来の約束」から「今の私への具体的なメリット」に書き換えるだけで、購入意欲が71%向上したという結果が出ています。

本ウェビナーでは、Corporate Reputationサービスを通じて、自社がステークホルダーからどう見られているのか、「期待」と「信頼」のギャップはどこにあるのか、そして効果的なコミュニケーション戦略をどのように構築するかをご紹介します。

感覚ではなくデータに基づいて、ESGコミュニケーションの"信頼される伝え方"を見直す機会として、ぜひご参加ください。

主なトピック- 気候変動意識調査2026から見えた「期待はあるが信頼されていない」という矛盾- 「戦略的沈黙」のパラドックス ─ 黙ることで疑念が増幅するメカニズム- 訴求メッセージの書き換えで購入意欲が71%向上した事例- 信頼ギャップを可視化し、コミュニケーション戦略につなげる方法日時

2026年6月11日（木）11:00 - 11:30

お申し込みはこちらから :https://resources.ipsos.com/JP-WI-2026-06-11-GAESG_EventregistrationLP.html

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



【プレスルーム】

https://www.ipsos.com/ja-jp/pressroom



【会社概要】

会社名：イプソス株式会社

所在地：東京オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル

代表者：代表取締役 内田 俊一

事業内容：世論調査並びに各種市場調査の調査企画立案、実査、集計、分析、レポーティングに関する全てのサービス

HP：https://www.ipsos.com/ja-jp