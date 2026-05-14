初夏に食べたい、ツーンと爽やかな辛みと堅い食感がクセになる！安曇野産本わさびパウダー使用「渚あられ旨塩わさび味」6月1日（月）発売

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、初夏にぴったりの期間限定商品「渚あられ 旨塩わさび味」を2026年6月1日（月）より全国で発売します。

安曇野産本わさびパウダーを使用し、風味豊かなわさびの香りと旨みを「渚あられ」ならでは の堅い食感とともに楽しめる、毎年人気のフレーバーです。ツーンと爽やかな刺激と旨みがあとを引く初夏限定の味わいです。

■商品特徴

わさび本来の辛さと、鼻に抜ける爽やかな香りを再現。安曇野産本わさびパウダーを使用し、風味豊かなわさびの旨味を引き立てました。わさびの風味が渚あられの堅い食感と合わさることで、噛むほどにおいしさが広がり、次々に口へ運びたくなる味わいに仕上げました。おやつとしてはもちろん、おつまみにもぴったりな一品です。

■商品概要

商品名：渚あられ(旨塩わさび味)

内容量：82g

発売日：2026年6月1日（月）

■販売場所

全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ（ https://befco-shop.jp/ ）

■会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性51%、女性49%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2025年度)

売上 282億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

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■代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（32歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-134-dd40b1ccfac2f4f0cadadb7d790236b4.pdf