「日本のひなたで作る、日本製のおふとん」を出来たてでお届けしている「ひなたのふとん」の菱友、動画から直接買える「TikTok Shop」を5月7日より開設！

株式会社 菱友

「日本のひなたで作る、日本製のおふとん」を出来たてでお届けしている「ひなたのふとん」を運営する株式会社菱友（本社：宮崎県都城市、代表取締役：玉木友美）は、ショートムービープラットフォーム「TikTok」内において、動画を見ながらシームレスに商品が購入できる「TikTok Shop」公式アカウントを2026年5月7日(木)より開設いたしました。

本ショップでは、当社の職人が手掛ける人間用の高品質なお布団から、SNSで話題のペット用寝具まで、ひなたのふとんの魅力を体感いただけるラインナップを順次展開してまいります。今後は、TikTokならではのショート動画やLIVE配信を通じて、商品のこだわりや実際の活用シーンをリアルにお届けし、お客様との新しいコミュニケーションの場としてまいります。

■ TikTok Shop開設の背景

近年、EC市場においてはSNSを通じた情報収集と購買活動が主流となっております。当社でもこれまでSNSの動画などを通じて商品の魅力をお伝えしてまいりましたが、「動画を見て『欲しい！』と思った瞬間に、そのまま購入したい」というお客様のニーズによりスムーズにお応えしたいという思いがありました。

この度開設した「TikTok Shop」では、布団の「ふかふかとした弾力」や「ペットが気持ちよさそうに潜り込む姿」といったリアルな魅力をショート動画でお届けしつつ、アプリを移動することなくシームレスにお買い物をお楽しみいただける新しい購買体験をご提供いたします。

■ 取扱商品

1. はいるにゃん

・価格：Mサイズ 3,800円（税込）

・特徴：猫ちゃんが本能的に落ち着く、つい入りたくなる形が特徴のおふとん。楽天市場でランキング1位を何度も獲得している、大人気の商品です。

2. OFURO

・価格：Mサイズ 4,990円（税込） Lサイズ6,990円（税込）

・特徴：体をやさしく包み込み、安心して眠れる。あごを乗せるのにもちょうどいい、ボリュームたっぷりのおふとんです。

3. KOBAN

・価格：3,990円（税込）

・特徴：フランネル生地とたっぷりの中綿でふわふわもこもこのおふとん。シンプルな形なので、猫ちゃんワンちゃん、どんな子にもおすすめ！

■ 「ひなたのふとん」について

宮崎県都城市に自社工場を構え、長年培ってきた羽毛布団の製造技術を活かした寝具づくりを行っています。「日本のひなたで作る、日本製のおふとん」をコンセプトに、人間用の寝具はもちろん、高品質なペット用寝具まで幅広く展開しています。

また、製造過程で出る規格外品（B級品）を保護猫・保護犬の譲渡会へ寄贈し、売上を活動資金にしていただく「はぴにゃんプロジェクト」への支援など、SDGsや動物愛護を通じた持続可能な社会への貢献にも積極的に取り組んでいます。

■会社概要

商号 ： 株式会社 菱友

代表者 ： 代表取締役 玉木 友美

所在地 ： 〒885-0016 宮崎県都城市早水町33-1

設立 ： 1976年8月

事業内容： 寝具の製造・販売、「ひなたのふとん」ブランドの展開

URL ：https://www.hinatanofuton.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hinatanofuton/

https://www.instagram.com/hinatanofuton_pet/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 菱友

担当：柏田さちえ

TEL ：098-651-6888

MAIL：ryoyu@ryoyufuton.com