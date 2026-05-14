さいたま市に新たな配送拠点　環境と人に配慮した大宮センター竣工・開所式5月26日（火）〔埼玉〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム埼玉（本部：埼玉県蕨市、理事長：西内良子）は5月26日（火）10時から13時まで、新設した大宮センター（さいたま市大宮区）で竣工式と開所式を開催します。施設内には県産木材やバリアフリー構造を採用し、敷地面積47％の緑化の実現など、環境と人に配慮した新センターを披露します。

地域と共に歩む配送拠点が完成

竣工式は、新センターを施工した株式会社島村工業（本店：埼玉県川島町、島村健代表取締役）の進行で、宮原神社（同町）から宮司を招き施設で働く従業員の安全を祈念します。

開所式ではパルシステム埼玉の西内良子理事長から、設計管理を担当したMAJIMA一級建築士事務所（東京都稲城市、眞嶋聡代表）や株式会社島村工業はじめ関係者各位への感謝を伝え、テープカットや敷地内での植樹式などの式典を執り行います。植樹は、広島県から分けてもらった被爆樹木の苗を植え、81年前の原爆投下を風化させず、地域の人たちと共に平和を願い続けるシンボルとします。

新センター移転後は、6月29日（月）からさいたま市の一部地域で、利用登録約2万世帯を対象とした配達を開始します。

▲新たに開所する大宮センター

大宮センター竣工・開所式開催概要

【日時】2026年5月26日（火）10時～13時

【会場】大宮センター（埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-623－1）

【参加者】施工関連会社、グループ生協、配達委託協力会社など

大宮センター概要

【構造・規模】

■倉庫：鉄骨造、平屋建て

建築面積1,693.87平方メートル （512.39坪）延床面積1,793.60平方メートル （542.56坪）

■事務所：鉄骨造、2階建て

建築面積411.78平方メートル （124.56坪）延床面積761.56平方メートル （230.37坪）

【設計監理】MAJIMA一級建築士事務所

【施工】株式会社島村工業

緑化やEV充電施設など環境配慮も

センター内は、埼玉県の大規模緑地空間を保全するための「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」に基づき、屋上緑化などの導入で敷地の47％以上を緑地としています。今後のEV自動車の導入拡大も視野に入れ専用の充電スペースも設置します。

▲敷地面積47％の緑化を実現

センター内の施設には、段差のないスライドドアなどのバリアフリー構造を採用しています。事務所棟のらせん階段には県産の木材を活用し、木のぬくもりを感じられる職場環境を整備します。

配送センター内で宅配商品を受け取れる「ステーションパル」のサービスも新規に開始し、利用者の利便性向上にも努めます。

▲施設内はバリアフリー構造を実現

パルシステム埼玉はこれからも、地域内で役割を果たす生活協同組合として、「食」と「人」を通じた事業活動により誰もが安心して暮らせる社会づくりを目指していきます。

生活協同組合パルシステム埼玉

所在地：埼玉県蕨市錦町2-10-4、理事長：西内良子

出資金：94.4億円、組合員数：22.8万人、総事業高：331.5億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-saitama.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/