モスバーガー＆カフェで2種類の白桃ドリンクを期間限定発売「デザートシェイク ピーチティー」「ごろっとピーチのアイスティー」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年5月20日（水）から全国の「モスバーガー＆カフェ」店舗にて、パフェのように仕立てた「デザートシェイク ピーチティー」と果肉入りの白桃ソースがフルーティーな「ごろっとピーチのアイスティー」を期間限定で販売します。またスイーツには、もっちり食感が特長の「シュガーボール」、濃厚な味わいの「なめらかバスクチーズケーキ」も登場します。さらに「トマトマリネで食べるサラダ」は新たな定番商品として登場します。

デザートシェイク ピーチティーごろっとピーチのアイスティー

当社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っています。「モスバーガー＆カフェ」では、通常のモスバーガー店舗でも販売している商品のほか、限定のスイーツやドリンクなど、オリジナルメニューも併せて販売しています。

- https://www.mos.jp/shop/group/andcafe/

●「デザートシェイク ピーチティー」（Sサイズのみ 480円）＊期間限定

華やかな紅茶の香りと桃の甘みが溶け合う、プレミアムな「デザートシェイク」です。モスの紅茶と同じくスリランカ産の「キャンディ茶葉」を使用し、じっくり煮出した特製ティーシロップとバニラシェイクを合わせ、ホイップクリームと果肉入りの白桃ソースと桃シロップをトッピングしました。白桃シロップは、白桃ピューレに瀬戸内産のレモン果汁とレモンミンチを加えることで甘さの中にキレを出しています。

※ドリンクセット対象外です。

●「ごろっとピーチのアイスティー」（Mサイズのみ 430円）＊期間限定

モスの紅茶と果肉入りの白桃ソースを合わせ、まさに「ごろっと」した贅沢な食感を楽しめるフルーティーなドリンクです。店舗で手切りした「くし切りレモン」を付属のストローやロングスプーンでつぶしていただくことで、甘みの中に爽やかな酸味が広がり、最後の一口まで味わいの変化をご堪能いただけます。

※ドリンクセット対象外です。

●「シュガーボール」（3個入り 290円）＊期間限定

もっちりとした食感のドーナツにパウダーシュガーをまぶしたホットスナックです。ちょっとしたおやつにもぴったりなサイズ感で、表面はさっくり、中はもっちりとした食感が特長です。揚げたてはふんわりもっちり、冷めるとむっちりとした、温度によって異なる食感をお楽しみいただけます。

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

●「なめらかバスクチーズケーキ」（490円）＊数量限定・イートイン限定

濃厚なコクと、なめらかな口当たりが魅力のバスクチーズケーキです。生クリームとオーストラリア産クリームチーズを使用し、濃縮レモン果汁を加えることで酸味がプラスされ、食べ飽きない味わいに仕立てました。

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

●「トマトマリネで食べるサラダ」（330円）＊定番

トマトをトマト酢ジュレでマリネに仕立て、彩り鮮やかな野菜と合わせた、目にも楽しいサラダです。素材本来の味を活かすため、毎日お店でトマトとジュレを合わせる手仕事にこだわりました。その名の通り、このトマトマリネをドレッシング代わりに用いており、キラキラと輝く赤色のジュレが、サラダを華やかに演出します。レギュラーセット対象商品です。

＜新商品概要＞

■商品名・価格：

「デザートシェイク ピーチティー」（Sサイズのみ 480円）

※ドリンクセット対象外です。

「ごろっとピーチのアイスティー」（Mサイズのみ 430円）

※ドリンクセット対象外です。

「シュガーボール」（3個入り 290円）

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

「なめらかバスクチーズケーキ」（490円）＊数量限定・イートイン限定

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

■販売期間：2026年5月20日（水）～2026年9月上旬頃

■販売店舗：モスバーガー＆カフェ店舗（全77店舗／2026年4月末現在）

＜新定番商品概要＞

■商品名・価格：「トマトマリネで食べるサラダ」（330円）

■販売期間：2026年5月20日（水）～ 定番

■販売店舗：モスバーガー＆カフェ店舗（全77店舗／2026年4月末現在）

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。