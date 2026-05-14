「ミスを未然に防ぐ」TBSのノウハウをAI化　TBSテレビ・TBSグロウディア共同開発AI文章チェッカー「TBS LUPE」提供開始

株式会社TBSテレビ

TBS LUPE サービスロゴ

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長 龍宝正峰）と株式会社TBSグロウディア（本社：東京都港区、代表取締役社長 園田憲）は、確認したい文章を送信するだけですぐに誤字のチェックができる両社共同開発のAI文章チェッカー「TBS LUPE（ルーペ）」のサービス提供を開始しました。

「TBS LUPE」は、テキストはもちろん、原稿、資料、フリップ、パネルといった画像やPDFをドラッグアンドドロップするだけで、すぐに誤字をチェックし結果を表示するシステムです。TBSの誤字データベース × 最新の生成AIで高精度な文章チェックができます。また、辞書登録をすることにより、業界・企業特有の用語や固有名詞の誤字もチェックすることができます。

チェック画面イメージ誤字チェックサンプル

本システムを導入することで、経験の浅いスタッフが携わる業務や、刻一刻と状況が変わる生放送の現場においても、見落としのリスクや校閲作業の負担を大幅に軽減できます。

現在TBS、JNN系列局での利用に加え、系列外の放送局でも活用が広がっており、ミスのない表現のために番組やニュース原稿、Web記事のチェック等に広く活用されています。

テレビ局が開発したAI文章チェッカー「TBS LUPE」は、テレビ局のノウハウと最新のAI技術を融合。放送関係者だけではなく、例えば、店頭POP作成やニュースリリースのチェックなど、様々な業務で使用できます。

また、TBSが展開するもう一つのAIソリューションとして、昨年11月から販売しているAIナレーションシステム「音六AI」が、2026年5月にバージョンアップしました。落ち着いた声や明るく元気な声などが追加され、より表現力豊かなナレーションが可能となり、これまで以上に幅広くお使いいただけます。

音六AI サービスロゴ

デモンストレーションや機能紹介など、ご希望の方は是非お問い合わせください。

＜お問い合わせ・公式サイトはこちら＞

「TBS LUPE」公式サイト： https://lupe.tbs.co.jp/

「音六AI」公式サイト：https://oto6.zone/