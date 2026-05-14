ピックルボールビジネス参入セミナーを開催　― 導入事例・収益モデルを専門家が徹底解説

ヨーラ・ジャパン株式会社

ヨーラ・ジャパン株式会社（本社：東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4-18 アリスト吉祥寺 9F、代表取締役：久保真道）は、ピックルボールのビジネス活用を検討する施設運営者・企業担当者を対象に、「いま注目のピックルボール!! 参入機会と導入事例から学ぶビジネス活用セミナー」を2026年6月12日（金）に開催いたします。

■ 背景：急成長するピックルボール市場

ピックルボールは、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせた新興スポーツです。米国では近年プレイヤー人口が急増し、いまや全米で最も成長しているスポーツとも称されています。日本においても競技人口の増加とともに、コートの不足や施設需要の高まりが顕著になりつつあります。

テニスコートやスポーツ施設、リゾートホテル、複合商業施設などの運営者にとって、既存設備を活かしつつ新たな収益源を確保できる競技として、ピックルボールへの注目が急速に高まっています。

■ セミナー概要

本セミナーでは、ピックルボール日本連盟・千葉県ピックルボール協会をはじめとする第一線の専門家をお招きし、市場トレンドや国内の最新事例、コート導入のポイント、運営モデルなどを一挙に解説。また、ヨーラ・ジャパンが、ピックルボール普及のためにサポートできる価値もご紹介します。

セミナー後半には実際にコートでのピックルボール体験・レクチャーも実施いたします。競技の魅力を肌で感じながら、ピックルボール導入の検討や参加者同士のネットワーキングもお楽しみいただけます。

施設運営者、スポーツビジネス関係者、新規事業をお考えの方など、ピックルボールビジネスへの参入を検討されているすべての方に、ぜひご参加いただきたいイベントです。

タイトル： いま注目のピックルボール!! 参入機会と導入事例から学ぶビジネス活用セミナー

日時： 2026年6月12日（金）14:00～19:00（受付開始 13:30～）

会場： THE PICKLE BANG THEORY（千葉県市川市八幡2丁目16-6八幡ハタビル 601。本八幡駅徒歩1分）

https://maps.app.goo.gl/CjeRQj5eBgyALUWV9

定員： 先着約50名。各社・各団体につき2名様までとさせていただきます。

参加費： 25,000円

お申し込みページ：https://peatix.com/event/5002749/view

■ セミナー流れ（敬称略）

14:00 オープニング

14:05 ピックルボール市場トレンド（ピックルボール日本連盟 田中 由紀）

14:20 日本のピックルボール現状とその可能性（千葉県ピックルボール協会 高橋 史匡）

14:35 Q&A

14:50 休憩

15:00 ピックルボールコート導入のポイントと収益モデル（ヨーラ・ジャパン（株） 吉原哲平）

16:00 ヨーラ・ジャパン（株）久保真道：支援導入ソリューションの提案

16:15 Q&A

16:50 ピックルボール体験・レクチャー（オープンプレー）＆軽食

18:50 終了

※登壇のタイトルは仮です。

※ピックルボール専用コート（ハードコート）での実施

※体験・レクチャー参加ご希望の方は運動靴（ノンマーキングシューズ）と運動着をご準備ください（更衣室あり）

■ 登壇者情報（敬称略）

田中由紀 - ピックルボール日本連盟 常任理事

日本におけるピックルボール普及の第一線で活動。大会運営やコミュニティ形成を通じて競技環境の整備と発展に長年携わり、自治体との連携や学校・リゾート施設への普及活動も精力的に行う。

高橋史匡 - 千葉県ピックルボール協会 理事長

千葉県ピックルボール協会の設立者として、県内の学校や地域で普及活動を推進。障がい者やジュニアなど、多様な層が参加できるインクルーシブな環境づくりにも取り組む。

吉原哲平 - ヨーラ・ジャパン株式会社 ピックルボール事業推進アドバイザー

テニスプレーヤー・コーチとしての経験を活かし、現在はピックルボール選手・コーチとして全国で活動。テニスクラブへの導入支援やコート整備、プログラム立ち上げを通じ、現場に根ざした普及・育成に携わる。

久保真道 - ヨーラ・ジャパン株式会社 代表取締役

ヨーラの日本における代表として、ピックルボール事業の立ち上げおよび国内市場の開拓をリード。グローバルブランドと国内競技発展をつなぐ役割として、競技の普及と事業推進を担う。

■ こんな方におすすめ

- テニスコートや既存スポーツ施設の新たな活用方法を模索している方- リゾートホテル・複合施設への新スポーツ導入を検討している方- ピックルボール関連事業への新規参入を検討している企業担当者- 施設運営の収益改善に取り組んでいる方

ヨーラについて

1952年にドイツで生まれた卓球ブランド「ヨーラ（JOOLA）」は老舗ブランドであり、1996年アトランタ、2000年シドニー、2004年アテネオリンピックの卓球台スポンサー。2019年、ヨーラの北米での代理店だったスポーツ・スクワッド社（Sport Squad, Inc.）が同社をM＆A。2022年、ヨーラはピックルボールブランドを新設。2024年6月、日本支社としてヨーラ・ジャパン株式会社を設立。

https://joola.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

ヨーラ・ジャパン株式会社（広報担当：勝間田）

Email：ykatsumata@joola.com