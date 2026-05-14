本日、日経新聞 朝刊・全国版に「THE CITY」5物件の全15段カラー広告を掲載　～公式ビューアーリンクを活用し、情報公開を開始～

株式会社シティホームズ2026年5月14日(木) 日本経済新聞 全国版 朝刊

■ 概 要

株式会社シティホームズ（本社：東京都港区麻布十番1-2-3、代表取締役 須田 俊之）は、2026年5月14日（木）付の日本経済新聞 朝刊・全国版において、当社が東京都心を中心に展開する収益用不動産「THE CITY」5物件の全15段カラー広告を掲載いたします。

本広告の公開にあたっては、日本経済新聞社が提供する公式二次利用サービス「ビューアーリンク」を5月14日（木）から１ヶ月間で展開し、広くステークホルダーの皆様へ紙面内容をお届けいたします。

■ 背景と目的

「THE CITY」は、都心の利便性と洗練されたデザインを融合させた収益用不動産として、多くの投資家様からご支持をいただいております。この度、象徴的な5物件と、沖縄本島最大級のスーパーラグジュアリーヴィラ「ESQVA」シリーズの広告をビューアーリンクで公開する運びとなりました。

日本経済新聞という信頼性の高い媒体での露出に加え、デジタル上での共有を可能にする「ビューアーリンク」を活用することで、以下の価値を提供します。

・信頼の可視化

日経新聞に掲載された実績を、画質の劣化なくデジタルで閲覧可能。

・コンプライアンスの遵守

著作権保護に基づいた正規のデジタル展開により、SNSやWEBサイトでの適切な情報発信を実現。

■ 掲載物件ラインナップ（THE CITY 5物件とESQVAシリーズ2物件）

今回掲載される物件は、いずれも高い資産価値とデザイン性を兼ね備えたプロジェクトです。

１.THE V-CITY 銀座 PRECIOUS、２.THE V-CITY 銀座 BLOOM、３.THE V-CITY 新宿、４.THE CITY 麻布十番 EAST PRIME、５.THE CITY 日本橋人形町II、６.ESQVA THE HEAVENS OKINAWA、➆ESQVA THE SEVENS SENAHA

・THE V-CITY 銀座 PRECIOUS（東京都中央区銀座5丁目）

・THE V-CITY 銀座 BLOOM（東京都中央区銀座8丁目）

・THE V-CITY 新宿（東京都新宿区新宿3丁目）

・THE CITY 麻布十番 EAST PRIME（東京都港区東麻布3丁目）

・THE CITY 日本橋人形町II（東京都中央区日本橋人形町1丁目）

・ESQVA THE HEAVENS OKINAWA (沖縄県国頭郡恩納村仲泊ナギチョウ原1425-1他)

・ESQVA THE SEVENS SENAHA (沖縄県中頭郡読谷村字瀬名波鏡地原927-3他)

■ 公式ビューアーリンクによる紙面公開について

以下のリンクより、5月14日（木）付の掲載広告をデジタルビューアーにてご覧いただけます。

【公式ビューアーリンクURL】

https://lp.city-homes.jp/

※公開期間：2026年5月14日（木）より6月13日（土）まで

■ 今後の展望

当社は、「土地に、未来を」をスローガンに、土地の優位性を最大限に活かし、新たな価値と収益の最大化を創出する不動産ソリューションカンパニーとして、お客様の資産形成のお手伝いをさせて頂いております。更には、大阪・京都や沖縄においても、不動産事業を手掛けると共に、台湾の「TAIPEI 101」にも販売拠点を設け、グローバルに事業を展開しております。東京の未来とお客様の明るい未来を創る企業になりたい。それが私たちの願いです。

■ 会社概要

社 名： 株式会社シティホームズ

代表者： 代表取締役 須田 俊之

所在地： 東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストル5階(総合受付)

事業内容：不動産開発、収益不動産の販売、管理等

公式サイト： www.city-homes.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シティホームズ＜広報担当＞販売促進部 矢島

電話：03-6435-5833