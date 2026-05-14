テクノロジー・ディープテック領域に特化したインターンサイト「Tech Intern」、β版を正式リリース

KAXIN株式会社

KAXIN株式会社（本社：千葉県流山市）は、テクノロジー・ディープテック領域に特化したインターン求人サイト「Tech Intern（テックインターン）」のベータ版をリリースしたことをお知らせします。

サービスURL：https://tech-intern.jp/

■背景

AI・宇宙・ロボティクス・バイオテクノロジー・量子コンピューティングといったディープテック領域は国内外で注目が高まっています。これらの分野では技術革新そのものが事業競争力の源泉となる一方で、人材確保が課題となっています。

学生側では先端技術への関心が増加していますが、実際にその意欲を活かせる挑戦の場の情報は依然として限られています。企業側も、事業内容の専門性ゆえに一般的な求人媒体では魅力が伝わりにくいという課題を抱えています。

「Tech Intern」はこうした情報ギャップを埋め、技術分野に関心を持つ学生と企業の出会いを生み出すことを目指しています。今回のβ版リリースにより、学生は実際に求人へ応募できるようになります。

■Tech Internの特徴

Tech Internは、ディープテック領域に特化したインターン求人サイトです。AI・宇宙・ロボティクス・量子・バイオ・エネルギーなど、先端技術分野に関心の高い学生が集まりやすい環境を整えています。

エンジニア職や研究開発職を中心としつつ、プロダクト、営業開発、マーケティング、デザインなど幅広い職種に対応しています。単なる求人掲載にとどまらず、企業の技術領域や事業の魅力、学生が得られる経験が伝わることを重視しています。

また、AIによる領域適合マッチングや、学生のGitHubをAIが分析して企業側に提示する機能など、ディープテック領域ならではのマッチング体験を順次提供していきます。

■ベータ版リリース概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179178/table/3_1_34dd839351a9c89ce0df3fed823220e7.jpg?v=202605141051 ]

■会社概要

会社名：KAXIN株式会社

所在地：千葉県流山市

設立年：2025年

URL：https://www.kaxin.jp/

KAXIN株式会社は、東京大学・東京理科大学発のスタートアップです。AIを活用した企業向けDXソリューション事業と、ディープテック領域に特化したインターン求人サイト「Tech Intern」の運営を行っています。