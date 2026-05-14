【長野県佐久市】ナフサショックによる住宅価格高騰の中で“1,980万円×高性能”を実現

「Your Suite 佐久モデルハウス」2026年5月２３日グランドオープン

大井建設工業株式会社東ファサード

柱1本で成立する大空間とUA値0.4台を両立した新住宅。 佐久市にて新モデルハウス「Your Suite（ユア・スイート）」をグランドオープンいたします。

理想の住まい、諦めていませんか？

「冬の寒さを気にせず、吹き抜けのある広いリビングで暮らしたい」

「物価高でも、マイホームの性能やデザインにはこだわりたい」

そんなご家族の願いを、現実的な価格で叶える新しい住まいが誕生しました。 佐久・御代田・軽井沢を中心に地域密着の家づくりを手がける大井建設工業がご提案する「Your Suite（ユア・スイート）」

圧倒的な開放感と、寒冷地の厳しい冬でも家中が暖かいトップクラスの断熱性を両立しながら、

**建物本体価格1,980万円（税抜）～**という驚きのコストパフォーマンスを実現しました。

所在地： 長野県佐久市中込字梨ノ木3734-246

オープン時期： 2026年5月23日（土）～

建物構造： SE工法

間取り： ２LDK～４LDK ＋ ＋ SIC ＋ テラス

基本仕様： 床下エアコン、トリプル樹脂サッシ標準装備

見学予約：https://www.ooi-kensetsu.co.jp/openhouse/(https://www.ooi-kensetsu.co.jp/openhouse/)

■「Your Suite 佐久モデルハウス」注目の見どころ

柱や壁がない、圧倒的な開放感を生む「吹き抜け大空間」

特殊の構造技術（SE工法）を採用することで、

視線を遮る柱や壁を最小限に抑えた大空間を実現しました 。

1階と2階がゆるやかにつながる吹き抜けが、圧倒的な開放感と光あふれるリビングを創出します。

これは一般的な木造住宅では難しい設計であり、構造技術によって暮らしの質を高める点が特徴です。

家族の成長に合わせて進化する「スケルトン・インフィル設計」

ダイニングから見た景色

構造躯体（スケルトン）と内装設備（インフィル）を分離する設計手法を採用 。

ご夫婦2人の生活から、子育て期、そして将来のライフスタイルの変化に合わせて、

断熱・耐震性能を損なうことなく柔軟に間取りを変更することが可能です 。

長く住み継げる可変性が、建物の資産価値を守ります 。人口減少や空き家問題が進む中、

「長く住み続けられる住宅」という社会的ニーズにも応える設計です。

おうち時間を贅沢に彩る、120インチプロジェクターのある暮らし

2LDKから4LDKまでのケース

夜は間接照明が美しく映えるリビングで、上質なリラックスタイムを。

壁面を活用して大型のプロジェクタースクリーンを配置すれば、

ご自宅がそのまま大迫力のホームシアターに早変わりします。

ご家族で映画や映像コンテンツを楽しむ、非日常的な寛ぎの空間をご体感いただけます。

寒冷地でも「家中あたたか、温度差ゼロ」を実現する圧倒的な基本性能

リビング空間

寒冷地では、室内温度差による健康リスクが課題とされています。本モデルでは

UA値0.4～0.46、C値0.7±0.2というトップクラスの断熱・気密性能を誇ります 。

世界トップクラスの断熱性能を持つ「トリプル樹脂サッシ」と、

足元から空間全体を暖める「床下エアコン」を標準装備 。

リビングだけでなく、廊下や玄関、寒くなりがちなトイレや洗面脱衣室に至るまで

温度差の少ない快適環境をキープし、ヒートショックのリスクも軽減します 。

高性能を確保しながら、現実的な価格帯での提供を実現しました。

街並みに美しく映える、洗練されたミニマルデザイン

床下エアコンの説明実際の床下エアコン

外観は、無駄を削ぎ落とした長く愛せるミニマルな美しさを追求 。

南面は陽光をたっぷりと取り込む大開口の窓を配置し、

木目調のアクセントがスタイリッシュな外壁に温もりを添えています 。

見る角度によって異なる表情を見せる、計算されたファサードデザインです 。

■今後のスケジュール

現在、5月23日のオープンに向けて最終の施工および外構工事が進行中です。

モデルハウスの見学予約、およびカタログの資料請求は下記Webサイトより受付中です。

資料請求・見学予約フォーム：https://www.ooi-kensetsu.co.jp/openhouse/

佐久市エリアで住宅をご検討されている方はぜひ一度足をお運びください。

■本件に関するお問い合わせ先

大井建設工業株式会社

住所：長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1670-74

電話番号：0120-33-4152

営業時間：8:00～17:00（お盆・年末年始除く）

大井建設工業公式サイト：kosodate-ouen.com(https://www.ooi-kensetsu.co.jp/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCv7NoxmdR7pAZmNl1gXK2sA

公式instagram：instagram.com/ooikensetsu/?hl=ja

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