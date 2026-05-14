【富山から阪急うめだ本店に初出店！】富山米100%使用！お米のおやつ専門店「おこめぢゃや」が阪急うめだ本店に初登場！5月20日(水)から期間限定オープン！

日の出屋製菓産業株式会社

創業102年の老舗米菓メーカー日の出屋製菓産業株式会社(本社：富山県南砺市、代表取締役社長：川合

洋平)のお米のおやつ専門店「おこめぢゃや」が阪急うめだ本店に初出店。2026年5月20日(水)よりスタートします。

期間限定おこめぢゃやポップアップストア

富山発・お米のおやつ専門店「おこめぢゃや」が阪急うめだ本店に初出店！～富山県産米100％の「おだんご」と、ここでしか味わえない限定メニューが登場～

「小さなお米で大きな幸せをつくる」をコンセプトに、日本の食文化の原点である“お米”の魅力を最大限に引き出すブランド「おこめぢゃや」。

このたび、阪急うめだ本店 地下2階フードイベントプラザにて、お米のおやつ専門店「おこめぢゃや」が期間限定のポップアップストアとして初出店いたします。

富山でも憩いの場としても多くの方に親しまれている「おこめぢゃや」の看板商品であるおだんごは、富山県産のお米を100％使用。ほどよい弾力とお米本来のやさしい甘みが楽しめる、昔ながらの味わいが人気を博しています。

今回のポップアップストアでは、この定番のおだんごに加え、阪急うめだ本店限定の特別メニューもご用意いたしました。富山の豊かな素材をふんだんに使用した、ここでしか味わえない一品をお楽しみいただけます。

今しか味わえない特別なおだんごを、この機会にぜひご賞味ください。

■5種類のおだんご

定番のみたらしだんご、つぶあんだんごから、おこめぢゃやオリジナルだんごまで幅広いラインナップでご用意しております。

おだんご5種

■商品情報

・富山みたらしだんご 201円(税込)

・しろえび天かすだんご 251円(税込)

・揚げ醤油だんご 201円(税込)

・たっぷり粒あんだんご 201円(税込)

・ざらめと七味のだんご 231円(税込)

■ 【阪急うめだ本店限定メニュー】「しろえび出汁（だし）揚げだんご」（イートイン限定）

しろえび出汁揚げだんご_イメージ01

・しろえび出汁揚げだんご

「しろえび」から丁寧に取った、旨味たっぷりの出汁。そこにカリっと揚げた「揚げだんご」を6個入れた、満足感のあるスープです。阪急うめだ本店でしか味わえない限定メニューをぜひお楽しみください。

しろえび出汁揚げだんご_イメージ02

■商品情報（イートイン限定）

・しろえび出汁揚げだんご 601円(税込)

■ 出店概要

開催期間：2026年5月20日(水)～5月24日(日)

場所：阪急うめだ本店 地下２階フードイベントプラザ＜うめだマルシェ＞

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

営業時間 午前10時～午後8時(施設に準ずる)

▼▼おこめぢゃやの公式ページはこちら▼▼

https://www.hinodeya-seika.com/okome-dyaya/

おこめぢゃやとは

おこめぢゃやロゴ

富山のお米の「おやつ」で、ひと と ときをつなぎたい。

この想いから生まれたのが、お米のおやつブランド「おこめぢゃや」です。

■公式オンラインページ

https://www.hinodeya-seika.com/okome-dyaya/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/okomedyaya/

会社概要

日の出屋製菓産業

大正13年（1924年）創業の米菓メーカー。日本の歴史や風土・伝統文化等に深く関わりあいのある米菓を通して、多くの皆さまに幸せを運びたいと願っています。その土地でとれた原料を使い、その土地で製造することを証明する「地産地証」をキャッチフレーズに、お客様に安全・安心商品をお届けしています。

日の出屋製菓産業株式会社

本社所在地： 富山県南砺市田中411

創業： 1924年

資本金： 8,000万円

従業員数： 349名(2026年4月末現在)

代表者： 代表取締役社長 川合 洋平

コーポレートサイト

URL ： https://www.hinodeya-seika.com