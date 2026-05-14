『「システムが止まる」とビジネスにどれほどの影響が出るのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■システム停止はなぜ他人事ではないのか

いまや企業活動は、基幹システム、認証基盤、データベース、各種業務アプリケーションなど、多くのITシステムによって支えられています。そのため、ひとたびシステムが停止すると、社内業務が滞るだけでなく、顧客対応の遅れや機会損失、信頼低下にもつながるおそれがあります。障害対策は一部の専門担当者だけが知っていればよいものではなく、これからシステムに関わる新任担当者にとっても、早い段階で基本を理解しておくべきテーマです。



■停止すると現場や業務に何が起きるのか

一方で、新入社員や異動者の方にとっては、システム障害対策と聞いても何から理解すればよいのか分かりづらく、システム停止がビジネスにどのような影響を及ぼすのか、具体的にイメージしにくいのが実情です。さらに、クラウドや仮想環境を利用していれば十分に守られていると思われがちですが、実際には追加の備えが必要となる場面もあります。基本を知らないままでは、将来、社内での検討やお客様への提案に必要な視点を持ちにくくなります。



■新任担当者が知っておきたい障害対策の基本

本セミナーでは、新任担当者の方を主な対象に、システム停止が現場や業務に与える影響を分かりやすく整理したうえで、障害対策の基本的な考え方を基礎から解説します。代表的な障害対策の種類や違いを整理し、どのような場面で高可用性の仕組みが求められるのかをご案内します。そのうえで、HAクラスター製品「LifeKeeper」を題材に、障害発生時の自動切り替えによってシステム停止時間を抑える方法や、オンプレミス、仮想環境、クラウドを含む多様な環境での活用イメージも紹介します。基礎知識の習得に加え、今後の提案活動や社内検討において、「こうした選択肢がある」と考えられるきっかけとなる内容です。



■主催・共催

サイオステクノロジー株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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