【ダッキーダック】2種のメロンを味わう贅沢「メロンフェア」を開催！

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区/代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、「メロンフェア」を2026年5月16日（土）より開催いたします。

赤肉メロンのコクのある濃厚な甘み、とろけるような食感を楽しめる「クインシーメロン」、青肉メロンの爽やかで上品な甘み、果汁溢れるジューシーな果肉を味わう「アンデスメロン」。それぞれの魅力を存分に引き出したスイーツをご用意しました。

涼を誘うみずみずしいメロンスイーツで、初夏の訪れを感じませんか。

メロンフェア 第1弾

【開催予定期間】

2026年5月16日（土）～6月16日（火）

※「メロンフェア 第2弾」を6月17日（水）より開催予定です。

※ルミネ北千住店、船橋東武店、テイクアウト専門店（五反田店、大森店）は5月17日（日）より販売いたします。

【開催店舗】

ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店

椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）

店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

今だけ！旬の美味しさを味わうメロンスイーツ

◆茨城県旭村 クインシーメロンのタルト 1,030円（税込）～

「クイーン（Queen）」と「ヘルシー（Healthy）」を掛け合わせて名づけられた「クインシーメロン」。収穫量日本一を誇るJA茨城県旭村より届いた、女王の名に相応しい極上の赤肉メロンをお花畑のような可愛らしいタルトに仕上げました。

ミルクのやさしい味わいにバニラを加えたクリームと「クインシーメロン」のハーモニーをご堪能ください。

◆茨城県旭村 アンデスメロンのズコット 980円（税込）～

青肉メロンの代表格ともいえる「アンデスメロン」。溢れ出す果汁とともに、上品な甘みが口いっぱいに広がります。

自社製スポンジとふわりと軽いクリームをまとった、旬の美味しさをお楽しみください。

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【ダッキーダック Instagram】

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【ダッキーダック X】

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