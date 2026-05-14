【椿屋珈琲】新緑の季節を鮮やかに彩るパスタが新登場
東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、2026年5月15日（金）より初夏の陽気に相応しい期間限定メニューを販売いたします。
鮮やかな国産のフレッシュなバジル、旨み溢れるオマールを使ったソースが自慢のパスタをご用意しました。
緑が美しく輝く新緑の季節にぴったりの彩り豊かなメニューをお楽しみください。
新緑フェア
【販売期間】
2026年5月15日（金）～6月18日（木）予定
【販売店舗】
「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など
※下記の店舗はお取り扱いがございません。
銀座本館、銀座新館、八重洲茶寮、新橋茶寮、上野茶廊、新宿茶寮、新宿ひがし離れ、新宿東口店、池袋茶寮、吉祥寺茶寮、たまプラーザ店
※「椿屋珈琲 新橋茶寮」は改装工事のため、6月上旬まで休業しております。
※各商品の価格はセット価格を表記しています。
※店舗検索はこちらから
https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/
初夏を楽しむ期間限定メニュー
◆京都九条葱と紅茶鴨の椿屋特製バジルソース 1,730円（税込）～
フレッシュなバジルを使用したソースは爽やかな香りと豊かな風味が格別。
京都九条葱がバジルソースと相まって、清々しい新緑の風を感じる一品に仕上げました。
しっとりやわらかい紅茶鴨と一緒にお召し上がりください。
◆国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース 1,780円（税込）～
オマールの豊かな香りと美味しさが溶け込んだ特製ソースと紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わい。
濃厚な魚介の旨みが絡み合う、もちもち食感の生パスタをお楽しみください。
「椿屋珈琲30周年 感謝祭」を開催！
日頃のご愛顧に感謝を込めて、「椿屋珈琲30周年 感謝祭」を2026年5月15日（金）～5月25日（月）の期間、開催いたします。
珈琲豆、ドリップ珈琲、焼き菓子、レトルト商品やドレッシングをお得にお求めいただける特別な11日間！皆さまのご来店をお待ちしております。
椿屋珈琲30周年 感謝祭
【開催期間】
2026年5月15日（金）～5月25日（月）
【開催店舗】
「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」全店（荻窪店、ツバキカフェを除く）
椿屋珈琲 焙煎所、ダッキーダック 綾瀬店
【公式ホームページ】
https://www.towafood-net.co.jp/
【椿屋珈琲 Instagram】
https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/
【椿屋珈琲 X】
https://twitter.com/tsubakiyacoffee/