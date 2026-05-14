【椿屋珈琲】新緑の季節を鮮やかに彩るパスタが新登場

東和フードサービス株式会社

東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、2026年5月15日（金）より初夏の陽気に相応しい期間限定メニューを販売いたします。

鮮やかな国産のフレッシュなバジル、旨み溢れるオマールを使ったソースが自慢のパスタをご用意しました。

緑が美しく輝く新緑の季節にぴったりの彩り豊かなメニューをお楽しみください。

新緑フェア

【販売期間】

2026年5月15日（金）～6月18日（木）予定

【販売店舗】

「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など

※下記の店舗はお取り扱いがございません。

銀座本館、銀座新館、八重洲茶寮、新橋茶寮、上野茶廊、新宿茶寮、新宿ひがし離れ、新宿東口店、池袋茶寮、吉祥寺茶寮、たまプラーザ店

※「椿屋珈琲 新橋茶寮」は改装工事のため、6月上旬まで休業しております。

※各商品の価格はセット価格を表記しています。

※店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

初夏を楽しむ期間限定メニュー

◆京都九条葱と紅茶鴨の椿屋特製バジルソース 1,730円（税込）～

フレッシュなバジルを使用したソースは爽やかな香りと豊かな風味が格別。

京都九条葱がバジルソースと相まって、清々しい新緑の風を感じる一品に仕上げました。

しっとりやわらかい紅茶鴨と一緒にお召し上がりください。

◆国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース 1,780円（税込）～

オマールの豊かな香りと美味しさが溶け込んだ特製ソースと紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わい。

濃厚な魚介の旨みが絡み合う、もちもち食感の生パスタをお楽しみください。

「椿屋珈琲30周年 感謝祭」を開催！

日頃のご愛顧に感謝を込めて、「椿屋珈琲30周年 感謝祭」を2026年5月15日（金）～5月25日（月）の期間、開催いたします。

珈琲豆、ドリップ珈琲、焼き菓子、レトルト商品やドレッシングをお得にお求めいただける特別な11日間！皆さまのご来店をお待ちしております。

椿屋珈琲30周年 感謝祭

【開催期間】

2026年5月15日（金）～5月25日（月）

【開催店舗】

「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」全店（荻窪店、ツバキカフェを除く）

椿屋珈琲 焙煎所、ダッキーダック 綾瀬店

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【椿屋珈琲 Instagram】

https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/

【椿屋珈琲 X】

https://twitter.com/tsubakiyacoffee/