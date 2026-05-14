GROWTH VERSE、開発組織体制を強化。VPoEとして神谷和志氏が就任

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、VPoE（Vice President of Engineering）として神谷 和志氏が就任したことをお知らせいたします。今後、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentの提供をさらに加速させてまいります。

GROWTH VERSEは、マーケティングAI Agent「AIMSTAR」、人流分析AI Agent「ミセシル」、売上管理AI Agent「Zero」、カスタマーサポートAI Agent「DHK CANVAS」をはじめとするAIプロダクト群を展開し、連続的なM&Aや資金調達を通じて急成長を続けています。今後も、AIのビジネス活用に精通したチームの提案力・実装力を強みに、様々な業界へのAI Agentの導入を推進していく方針です。

このたびの事業拡大に伴い、2026年4月よりエンジニアリング組織の資源を最適化し、経営戦略と現場の接続を最大化するために「エンジニアリング戦略室」を新設し、同室長およびVPoEとして、株式会社マネーフォワードにてエンジニア組織戦略の策定や組織管掌を歴任した神谷 和志氏を迎えました。

「エンジニアリング戦略室」は、経営と開発の架け橋となるべく、エンジニアを対象とした以下の4つの領域を担います。

- HRBP（People Strategy）：「戦略」の解像度と「現場」への熱量- Org Design（組織設計）：成長を支える基盤設計- Tech PR & Branding：「選ばれる組織」へのアップデート- Budgeting & FinOps：開発における「攻めの投資」を実現する

神谷氏の豊富な経験のもと、採用・人材開発・組織開発を強化し、AI Agent事業を支える強力なエンジニアリング組織の構築と、AI駆動開発のさらなる推進に取り組んでまいります。

神谷氏プロフィール

SIerでのシステム設計・構築・運用を経て、グリー株式会社（現：グリーホールディングス株式会社）にて開発部長に就任。その後、株式会社マネーフォワードにおいて個人向け事業領域のVPoEとして、組織づくりや主に新卒採用・研修を管掌。2024年より同社全般のエンジニア組織戦略を担うVPoEに就任し、国内の採用戦略の策定およびエンジニアリング組織開発を牽引。2026年4月、株式会社GROWTH VERSEに参画。

神谷氏よりコメント

エンジニアリングは、戦略の解像度と現場の熱量が交わるところで最大の価値を発揮します。GROWTH VERSEのAI Agentは急成長するフェーズで、まさにその交点を組織として強化していく段階にあります。エンジニアリング戦略を通じて経営と開発現場をつなぐ仕組みを構築し、GROWTH VERSEのAI Agentのさらなる成長に貢献してまいります。

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai