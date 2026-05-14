xID、日本郵政キャピタル株式会社との資本提携を実施

xID Inc.

xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：日下 光、以下：当社）は、日本郵政キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂山 直輝、以下：日本郵政キャピタル）を引受先とする第三者割当増資を実施しました。

本資本提携を通じ、xIDは日本郵政グループと連携し、自治体・住民・民間企業をつなぐデジタルサービスの開発・展開を加速してまいります。

■資本提携の背景

近年、自治体における通知業務のデジタル化ニーズは高まっており、紙の郵送とデジタル通知を組み合わせたハイブリッドな情報提供の重要性が増しています。



当社が提供するデジタル郵便サービス「SmartPOST」においても、自治体での導入・活用が進むとともに、通知を受け取る住民側においても、確実に情報を受け取れる手段へのニーズが着実に拡大しています。

また今後は、行政分野にとどまらず、金融機関やライフライン事業者などにおいても、重要な通知を安全かつ確実に届けるデジタル基盤の必要性が高まっていくと考えられます。

当社は、こうした動向を踏まえ、自治体領域で蓄積してきた通知サービスの知見・実績に加え、全国の自治体やパートナー企業と推進してきたマイナンバーカードを活用した自治体DXの取組実績を基盤に、日本郵政グループとの連携を通じて取り組みをさらに発展させてまいります。



■代表者コメント

日本郵政キャピタル株式会社 代表取締役社長 砂山 直輝

xID社は日本の行政DXを担うキープレイヤーであり、日本郵政キャピタルはその成長を全力で支援してまいります。

マイナンバーカードを起点に自治体・住民・民間企業をデジタルでつなぐxID社の認証基盤は、行政手続のオンライン化が進むこれからの日本において欠かせないプラットフォームになるものと確信しています。

日本郵政キャピタルは単なる出資者としてではなく、全国2.4万局の郵便局ネットワークを持つ日本郵政グループの一員として、xID社の素晴らしいサービスを共に社会実装していくパートナーとして歩んでまいります。

日本郵政キャピタル株式会社 投資担当者 マネージャー 川合 健太

自治体DXという巨大な公共市場において、マイナンバーカードを起点にリアルとデジタルを横断する通知基盤を構築するxID社の挑戦に、高いポテンシャルを感じ、この度出資をさせていただきました。

xID社の魅力は、SmartPOSTという実装済みのプロダクトと自治体への豊富な導入実績を持ちながら、さらなる民間展開など、次の成長フェーズへの構想が明確に描かれているところです。

今後は、日本郵政グループが全国に有する郵便ネットワーク・地域拠点・住民との信頼関係と、xID社のデジタルID技術を掛け合わせ、同社のさらなる成長を力強く支援してまいります。

xID株式会社 代表取締役社長 日下 光

当社はこれまで、デジタルIDおよびデジタル郵便サービスを通じて、Govtech領域において公共と民間をつなぐ基盤づくりに取り組み、着実に実績を積み重ねてきました。



本資本提携は、その挑戦を大きく前に進める転機です。日本郵政グループのネットワーク・アセットと当社のデジタル基盤を掛け合わせ、新たな価値を創出し、“準公共領域”から社会を支えるデジタルインフラとして、Govtechの実装を加速してまいります。

■ウェビナー開催のお知らせ

日本郵政キャピタルとの資本提携を記念し、自治体・公共領域関係者向けウェビナーを2026年6月16日（火）18:00より開催いたします。

本ウェビナーでは、「リアル×デジタルで進化する自治体通知DX」をテーマに、日本郵政グループとの連携によって広がる可能性や、SmartPOSTの最新活用事例・今後の展望についてご紹介します。

また、自治体における導入事例や活用イメージに加え、今後予定している機能開発や連携構想についてもご紹介します。

開催概要

・タイトル

リアル×デジタルで進化する自治体通知DX

～日本郵政グループとの資本提携で、xIDが描く「SmartPOST」の未来～

・日時

2026年6月16日（火）18:00～

・形式

オンライン開催

・対象者

自治体及び行政職員の方

・登壇者

xID株式会社 代表取締役社長 日下 光

xID株式会社 自治体営業部 部長 佐口 諒介

xID株式会社 カスタマーサクセス担当 武内 麻由美

xID株式会社 プロダクト開発担当 三浦 康司

・お申し込み

https://smartpost-0616.peatix.com

■SmartPOSTについて

SmartPOSTは、マイナンバーカードを活用した本人確認を基盤に、自治体や企業からの重要な通知を、本人に直接届けるデジタル郵便サービスです。

送り手は、紙の郵送とデジタル通知を同じ仕組みで作成・配信でき、これまでの通知業務をそのままに、無理なくデジタル化を進めることができます。

また、メールやSMSとは異なり、信頼された送信元からの通知のみが届く仕組みにより、フィッシングやなりすましのリスクを抑えながら、受け手は安心して重要な情報を受け取ることができます。

自治体・企業向け「SmartPOST」：https://xid.inc/smartpost/

ユーザー向け「スマートポスト」：https://lp.smartpost.jp/

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/