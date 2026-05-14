【6/17(水)～19(金)開催・東京ビッグサイト】「総務・人事・経理Week」に株式会社マルチブックが出展いたします

株式会社マルチブック

株式会社マルチブックは、2026年6月17日（水）から19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「総務・人事・経理Week」に出展します（ブース番号：S2-6）。

強制適用まで10ヶ月に迫る新リース会計基準への対応支援サービスおよびグローバルAI ERP「multibook」を中心に、国内外の経理・コーポレート業務を支援するサービスを展示します。

お申し込みはこちらから :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671953911128332-SHJ

■開催概要

会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビッグサイト ブース番号：S2-6

費用：無料（入場には事前申込による無料バッジが必要）

■出展背景

2027年の新リース会計基準適用まで、残り10ヶ月。影響範囲の把握からシステム対応の検討まで、「準備中」では間に合わないフェーズに入っています。

新基準の適用により、契約管理や会計処理は大幅に複雑化します。表計算ソフトでの管理には限界があり、手作業のままでは契約更新や利息計算でのミス・作業負担の増大は避けられません。

マルチブックのブースでは、IFRS第16号対応で培った豊富な経験とノウハウをもとに、AIを活用し、新リース会計基準の実務対応を支えるソリューションをご紹介しています。

■ブース展示内容（予定）

・AIリース判定：契約書をアップロードするだけで、AIがリース該当可否・オンバランス対象かを自動判定

・AI OCR 契約書自動読取：契約書から重要情報を自動抽出し、システムへ自動設定。入力工数を大幅削減

・リース管理システムの実機デモンストレーション

・リース資産管理導入企業での具体的な活用事例の紹介

・リース契約の識別・影響調査などの準備から運用まで、各フェーズを支えるサービスの案内

新リース会計基準対応に加え、グローバルに拠点をお持ちの企業向けに以下のサービスも展示します。

・グローバルAI ERP「multibook」：750社以上・40カ国以上での導入実績。グループ決算早期化・海外拠点の内部統制強化を実現

ERP全領域においてAIを活用した機能強化を加速しています。

世界の拠点の財務・会計業務を「ONE multibook」として統合する、真のグローバルAI ERPへと進化を進めています。

・マネジメントコックピット：経営ダッシュボードによる海外拠点の業績リアルタイム可視化

・マルチブックアウトソーシング：国内外の経理業務を一部または全面的に代行

■こんな方におすすめ

・経理財務部門の新リース適用準備担当の方

・新リース会計基準の概要と業務への影響を知りたい方

・新リース会計基準のスムーズな適用に向けて情報収集中の方

・新リース会計基準への移行支援サービスや新リース対応のリース資産管理システムをお探しの方

・海外拠点の経理業務を本社から一元管理・見える化したい方

・海外子会社の内部統制強化や月次決算の早期化に課題を感じている方

・AI対応のシステムを使い、経理業務をはじめとしたコーポレート業務を効率化したい方

■同時開催展

働き方改革EXPO／HR EXPO／福利厚生EXPO／会計・財務EXPO／総務サービスEXPO／オフィス防災EXPO／法務・コンプライアンスEXPO／健康経営EXPO／ワークプレイス改革EXPO

※1回のお申込みで上記全ての構成展示会にご入場いただけます。

▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/

■グローバルAI ERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルAI ERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、40ヵ国・750社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語



■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルAI ERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/