23年目の「画廊の夜会」がもっと楽しく、スムーズに。銀座のアート巡りをサポートする公式アプリとして「japan ART EX」が採用。

株式会社レジストアート

株式会社レジストアート（本社：東京都港区、代表取締役：岩野裕一）は、アートフェア・芸術祭・展覧会をより深く楽しむための無料アプリ「japan ART EX(https://app.reg-art.com/)（ジャパンアートエクス）」が、銀座ギャラリーズ主催の回遊型アートイベント「画廊の夜会(https://www.ginza-galleries.com/web-yakai)」の公式アプリとして採用されたことをお知らせいたします。 2004年の開始以来、今年で22回目を迎える本イベントにおいて、アプリケーションの導入は初の試みとなります。銀座の24ギャラリーを横断的に巡る体験をデジタルで拡張し、アートファンと銀座の街をつなぐ体験を提供します。

■ 「japan ART EX」導入の背景と狙い



「japan ART EX(https://app.reg-art.com/)」は、来場者の鑑賞体験を豊かにすることを目的に開発されました。これまで紙のマップが中心だった「画廊の夜会(https://www.ginza-galleries.com/web-yakai)」に本アプリを導入することで、リアルタイムな情報提供、デジタルスタンプラリーによる回遊促進、そして銀座のバー文化との連携を実現。アート鑑賞とナイトライフをシームレスにつなぎ、銀座という街全体の魅力を再発見する機会を創出します。

■ アプリで楽しむ「画廊の夜会」の主な機能

1. 限定プレゼントがもらえる「デジタルスタンプラリー」

参加24ギャラリーに設置されたQRコードを読み取ることでスタンプを取得できます。

コンプリート賞：全3ルートのうち、1ルート（8箇所）をコンプリートした方に、銀座ギャラリーズ限定の「缶バッジ＆ポストカード」をプレゼント。

パーフェクト賞：全3ルート（24箇所）すべてを制覇した方には、アート専門誌「月刊美術」を1冊進呈いたします。

※景品の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

※5月29日のみ開廊している画廊もございます。各画廊の営業日時は、アプリやWEBサイト、会場付近で配布されているパンフレットの情報を参考にしてください。



2. 迷わず、スマートに「ギャラリー・展示情報」

24ギャラリーの所在地、現在の展示内容、関連イベント情報を手元で簡単に確認。現在地からのルート確認もスムーズになり、効率的な画廊巡りをサポートします。



3. アートの余韻を楽しむ「周辺バーガイド＆限定クーポン」

銀座ギャラリーズが推薦する名店バー7店舗を掲載。



限定優待：5月29日（金）当日、対象店舗にてアプリ内クーポンを提示すると、ジントニックを特別価格 1,650円で提供。鑑賞後の語らいのひとときをサポートします。

※別途、テーブルチャージ・サービス料がかかります。

■ 銀座ギャラリーズ事務局 コメント

これまで「画廊の夜会(https://www.ginza-galleries.com/web-yakai)」では、アートを楽しむスペシャルな一夜を演出するため、さまざまなコラボレーションを試みてきました。アプリには以前から興味があり、ようやくこのような形で実現できることを大変嬉しく思います。銀座のギャラリーをアクティブに巡るためのツールとしてぜひご活用ください。

■ 開催概要

イベント名：画廊の夜会

主催：銀座ギャラリーズ

公式アプリ：japan ART EX(https://app.reg-art.com/)（無料）

開催日時：2026年5月29日（金）17:00～21:00

※スタンプラリー実施期間：2026年5月27日（水）～5月31日（日）の5日間

会場：銀座エリアの参加24ギャラリー

公式HP：https://www.ginza-galleries.com/web-yakai

参加費：無料

■ 会社概要

会社名：株式会社レジストアート

所在地：東京都港区南青山5丁目11番9号 レキシントン青山4F

代表者：代表取締役 岩野 裕一

設立：2017年4月3日

事業内容：「japan ART EX」を中心とした、アート事業者向けサービスの提供

URL：https://www.reg-art.com/