“映画をつくるHR企業”が、採用の誤解とミスマッチに終止符を打つ

オールイン株式会社

厚生労働省が2025年10月に発表したデータによれば、大卒者の3年以内離職率は33.8% ── いまだに「3人に1人が辞める」構造的課題は解消されていません。令和5年若年者雇用実態調査では離職理由の21.7%が「仕事が自分に合わない」と回答。求人情報だけでは伝えきれない「働くリアル」が、採用ミスマッチを生じさせ早期離職に直結していると言えます。

※出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」（2025年10月）／厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査」

■なぜ“映画（ストーリー）”が、採用を救うのか

オールイン株式会社（代表取締役：前田優一）は、2016年の創業以来、「HR×クリエイティブ」を旗印に500社超の採用支援を手がけてきたHR戦略コンサルティング会社です。その最大の特徴は、採用を「人生の1シーン」として捉らえ、求職者が自分ごと化できる“物語”として企業の魅力を再構築する点にあります。ゾンビ映画風の求人広告、ラップバトル形式の社風紹介動画など、「前代未聞の採用クリエイティブ」で業界の常識を覆してきました。そして2026年、同社はさらに一歩を踏み出します。

短編映画『Sh*t Job』の制作、クラウドファンディングによる国際展開、

そして「1企業1映画」構想の本格始動─。

■なぜ、HR企業が映画をつくるのか。

実際の撮影風景。オールインの主導で精鋭たちが集う短編映画『Sh*t Job』ポスタービジュアル

それは、「スペック」では人の心は動かないからです。求人票に並ぶ数字や条件は、入社後の「働くリアル」を伝えきれません。だからこそ、物語の力で「この会社で働く自分」を想像させ、ミスマッチの芽を入社前に摘む。映画制作で培う脚本力・演出力・プロデュース力は、そのまま採用ブランディングの武器になります。

■5月～6月は、新卒社員の「五月病離職」が顕在化する時期。

しかし、離職を防ぐためのテコ入れは、退職者が出てからでは遅い。次年度の採用計画を根本から見直し、「伝え方」そのものを再設計する必要があります。オールインは、その再設計を「経営戦略レベルのコンサルティング」と「クリエイティブ」の両輪で実現する、日本でも極めてユニークなポジションのHR企業です。

＜取材・素材提供のご案内＞

◆500社超の採用失敗パターンと改善事例（匿名化提供可）

◆ゾンビ・ラップ広告など制作事例の裏話と成果データ

◆ 映画『Sh*t Job』制作プロセスと国際展開の詳細

◆ 代表・チームの取材写真・オフィス・制作現場の映像素材

★本記事の資料ダウンロードはこちら↓

https://prtimes.jp/a/?f=d39444-28-7733e96fdb461b8b9ed66d6f0ee93448.pdf

オールイン株式会社代表取締役 前田 優一 / 映画プロデューサー

リクルートの広告代理店にて部門賞を総ナメにした実績を持ち、23歳でオールイン株式会社を創業。通信・不動産・人材広告と異業種を横断した営業キャリアを経て、「企業の課題に物語で応える」を信条にHR戦略コンサルティング事業を構築。2022年に和製ホラー映画『白く濁る家』にプロデューサーとして参画、2026年より映画事業を本格始動。「1企業1映画」という業界初の構想を掲げる。

社名：オールイン株式会社

代表者：前田 優一

所在地：東京都渋谷区東1-3-5 MORE-EXCELLENCE 2F

事業内容：HRブランド戦略・HR戦略コンサルティング・RPO / コーポレートブランディング / リクルートブランディング / 総合求人広告代理業 / 映像・映画企画制作 / 感情で検索する求人情報サイト「Umplex」の運営

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