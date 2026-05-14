タレントパレット、生成AIがスキルマップと研修を自動連携し、戦略的な人材育成を実現する 「AI研修レコメンド」 機能の提供開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業で導入が進むシェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」 において、社内外の研修やeラーニングコンテンツを自社のスキルマップに基づき、生成AIが自動で紐づけ、最適な学習をレコメンドする 「AI研修レコメンド」 機能の提供を開始しました。

本機能により、社内に点在する多様な学習コンテンツを、社員一人ひとりのスキルや成長段階に応じて最適に活用できるようになり、「自律的に学び、成長する人材の育成」を加速します。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■多様な研修・ラーニングコンテンツを最大限に活用し、スキル向上を促進

本機能では、タレントパレット上に設定したスキルマップに対し、生成AIが最適な研修やeラーニングコンテンツをレコメンドすることで、スキル評価から育成施策までを一気通貫で支援し、より高い育成効果を実現します。

特に大手企業においては、社内外の多数の研修やeラーニングコンテンツを利用できる環境となっている一方で、数が多すぎて選択が難しいことや、せっかく用意されていても十分に活用されていないことが課題となっています。

さらに、時代の変化に合わせて研修内容を見直す必要がある一方で、レコメンドやメンテナンス作業が追いつかないという実態もあります。タレントパレットは、こうした課題をAIによって解消し、社員一人ひとりが自律的に成長できる環境をより強力に支援します。

スキルマップとeラーニングコンテンツの紐づけイメージ図

※この機能では、Azure OpenAI Serviceを利用しています。Azure OpenAI Serviceの利用規約により、扱うデータは学習等外部で使用されることはありません。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康状態）などの多様な人材データが集約され、その分析結果をもとに、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレット導入企業様からのお声＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

出典：ITreview（2026年5月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。さまざまな情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。