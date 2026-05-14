【5/14より】【大阪府】最大500万円(補助率2/3)「利益率向上・賃上げ支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「利益率向上・賃上げ支援事業」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://joseikin-now.jp/?p=86716
生産性向上や売上拡大などの利益率向上につながる取組全般について、最大500万円(補助率2/3)を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集開始時期】
令和8年5月下旬予定
【主な申請要件】
1年後に給与支給総額を2.0%以上引き上げることを目標とすること
【補助額】
上限額：500万円
補助率：3分の2以内
【対象事業】
業務プロセスの効率化やロスの削減、省力化、新規事業の推進など、生産性向上や売上拡大等により利益率向上を図る事業
【対象経費】
機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費、開発費、専門家経費、外注費、知的財産権等関連経費、研修費
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
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https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com