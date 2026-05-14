BtoB向けマーケティングプロダクト「シラレル」、海外版となる「シラレル for Global」を提供開始

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）は、BtoB向けマーケティングプロダクト「シラレル」において、新たに、海外向けの広告配信を可能とする「シラレル for Global」の提供を開始いたしました。本サービスは、まず日系企業の主要な進出先である米国市場より提供を開始し、大手SNS等をはじめとする外部ネットワークを通じた、高精度なターゲティング広告配信を実現します。



米国最大規模のビジネスデータと連携した広告配信を通じて、製造業をはじめとしたBtoB企業の海外展開を支援いたします。現地での商品・サービスの認知向上支援から高度専門人材の獲得支援まで、企業の課題解決に貢献してまいります。

今後も、市場ニーズに応じてアジアや欧州を含む他地域へのエリア拡張を順次進め、日系企業のグローバルマーケティングにおける課題解決に貢献してまいります。

■提供の背景

日系企業のグローバル展開が加速する一方、広大な国土を持つ米国市場においては、展示会や対面営業といった従来のオフライン施策で全米規模のリーチを確保することには限界があります。また、多角的な文化背景からマス広告の費用対効果が不透明になりやすく、広告配信コストの高騰も大きな課題となっています。こうした背景から、広域なリーチと高精度なターゲティングを両立した、新たなデジタルマーケティング手法への需要が高まっています。

■連携する米国の大規模ビジネスデータについて

オンラインとオフラインのデータを統合した、2.8億人以上のビジネスパーソンを網羅する全米最大級のビジネスデータベースと連携します。ビジネス系SNS等を通じて形成されるオンラインデータに加え、官公庁の統計資料や各種公開情報をベースとしたオフラインデータを融合します。

さらに、複数の現地データプロバイダーとの連携により、企業名・業種・役職などの属性のほか、ビジネスにおける興味関心や購買傾向を組み合わせることで、親和性の高いユーザーへの高精度なターゲティング広告配信を実現します。



■「シラレル for Global」の特徴

「シラレル for Global」は、日本国内で提供する「シラレル」を海外向けに最適化したサービスです。BtoB向けの商品やサービスの導入検討において重要な役割を担う、現地の決裁権を持つビジネスパーソン等に対し効果的なアプローチを可能にします。

1）膨大なデータベースによる高精度なターゲティング

UNIVERSEの保有データに加え、現地のデータパートナーのもつオンライン・オフラインを統合した最新のビジネスデータと連携することで、ターゲットに対し的確なアプローチを実現します。

※米国の厳格なデータプライバシー基準を遵守

2）多角的なセグメンテーション

「企業名・業種・職種」に加え、「売上規模・従業員数・上場有無」といった詳細な企業属性を指定することが可能です。BtoBセグメントデータを活用し、現地の決裁権者など、訴求内容に親和性のあるユーザーを捉えた広告配信を行います。

3）大手SNSプラットフォームを通じたアプローチ

大手SNSや動画プラットフォーム、リード獲得に最適な外部ネットワークを通じて広範囲にアプローチします。認知拡大から顧客獲得まで効果的な広告配信を実現します。

■活用シーンの例

オンラインでのブランド認知向上に留まらず、現地での展示会集客や、高度専門職の確保を目的とした採用プロモーションなど、日系企業の現地における多角的なマーケティングシーンで活用いただけます。

現地イベント・展示会への集客

化学メーカーが、米国で開催されるカンファレンスに合わせ、自社の「高機能材料」を訴求し、現地の製品開発担当等へアプローチし、ブースへの来場を促進します。

広告主 ：化学メーカー

訴求内容 ：高機能材料に伴う事業の認知拡大

ターゲティング：経営層／製品開発担当／技術者など

現地採用・リクルーティング

電子部品メーカーがエンジニア職の採用強化を目的に、職種・スキルセットに親和性のあるユーザーへ自社の技術力やビジョンを訴求し、母集団形成に向けた認知拡大を支援します。

広告主 ：電子部品メーカー

訴求内容 ：自社の技術力やビジョンを訴求

ターゲティング：エンジニア／高度専門人材など







マイクロアドは今後も、市場ニーズに応じてアジアや欧州を含む他地域へのエリア拡張を順次進め、日系企業のグローバルマーケティングにおける課題解決に貢献してまいります。





■関連リンク

BtoB企業向けマーケティングプロダクト「シラレル」サービスサイト

https://shirareru.microad.co.jp/

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/