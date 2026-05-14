Levi’s(R)が、サッカーの世界最大の舞台に向けてフランスサッカー連盟とのコレクションを発表

リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社

サンフランシスコ（カルフォルニア州）/2026年5月14日 ―

フランスほどサッカーを自国のスタイルとして体現している国は多くありません。Levi’s(R)は本日、フランスサッカー連盟（French Football Federation/FFF）とのコレクションを発表します。本コレクションには、パリを拠点とするクリエイティブスタジオ「Pablo T-Shirt Factory（パブロ・Tシャツ・ファクトリー）」が参加しています。これは、Levi’s(R)が今季行われる世界最大のフットボールの祭典を前に、メキシコ、アメリカ、イングランド、フランスというサッカー界を象徴する4つの代表的なナショナルフェデレーションとのグローバルパートナーシップの一環で、それぞれこの夏開催される大会に向けた専用コレクションを展開します。

フランス向けの本コレクションは、6月に始まる試合のキックオフを前に発表される4つのフェデレーションコレクションの最後を飾る第4弾です。Les Bleus（レ・ブルー）のブルー、ホワイト、レッドのカラーに着想を得た全3型のコレクションは、ファッション性とデイリーに着られるリアリティを持ちあわせています。ラインナップの主役となるのは、ロイヤルブルーウォッシュのType IIIで、フロントにクレスト、スリーブにフラッグをあしらいました。さらに、ホワイトの478(TM) Baggy Shorts、レッドのバンダナがコレクションを完成させます。

本コラボレーションの開始にあたり、Levi’s(R)はパリのマレ地区を拠点とするクラフトとカルチャーを掛け合わせたクリエイティブスタジオPablo T-Shirt Factoryとパートナーシップを組み制作されました。このスタジオは、チェーンステッチを使った独自の文字表現、文化的ヒントを感じさせるグラフィック、そして唯一無二の存在感で知られています。本コレクションのビジュアルでは、同スタジオのシグネチャーともいえる手仕事的なクラフト感と、フランスのサッカーカルチャーが融合しています。

Pablo T-Shirt Factoryをフィーチャーした本キャンペーンフィルムは、フランスのLevi’s(R)ファンキットを身にまとった若きクリエイターが、パリの街を自転車で駆け抜けるシーンから始まります。ヘッドフォンからは伝説的なアナウンサーの声が次第に高まり、臨場感を演出していきます。

やがて彼は、熱気に満ちたTシャツ工房へとたどり着きます。そこでは仲間たちがプリントやプレス、デザインに没頭しており、そのエネルギーはキックオフへのカウントダウンと呼応するかのように高まっていきます。

試合が近づくにつれ、彼らは地下のストレージルームを即席の観戦スペースへと変え、吊るされたファブリックに試合を投影します。自然発生的で、機転に富み、そして誇りに満ちたこのフィルムは、フランスのクリエイティブカルチャーの本質を捉えています――仕事、友情、そしてフットボールが交差し、彼ら独自の表現へと昇華される瞬間を。

「フランスサッカー連盟とのパートナーシップで、このシリーズを締めくくることができ、大変うれしく思います。同連盟はサッカーの歴史において誇るべき歩みを持つ存在です。本コレクションの実現にあたっては、連盟とともにPabloと協働し、キャンペーンの方向性を形づくりました。彼の独自のクリエイティブな視点と明確な意図を取り入れることで、コミュニティ、喜び、そしてクリエイティビティに根差したストーリーを表現しています。」-Leo Gamboa（レオ・ガンボア） Vice President of Global Collaborations, Levi’s



フランス代表は6月16日にセネガルとの対戦でグループステージ初戦を迎え、その後6月22日にイラク、6月26日にノルウェーと対戦します。

Levi’s(R) France Football Federation Collectionは、5月14日(木)より公式オンラインストアおよび一部のリーバイス(R)ストアにて発売中。ファンがピッチの内外でそのカラーを表現できるアイテムとして展開されています。

販売店舗：

リーバイス(R)原宿フラッグシップストア、リーバイス(R)ストア新宿、名古屋ZERO GATE、大阪、京都

Levi’s(R) French Football Federation Collection

Levi’s France Football Type III Jacket | \25,300（税込）

Levi’s France Football 478(TM) Baggy Shorts | \15,400（税込）

Levi’s France Football Bandana | \5,500（税込）

About the Levi’s(R) brand

1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。

About Levi Strauss & Co.

アメリカンワークウェアのスピリットと伝統を忠実に取り入れたLevi’s(R) Vintage Clothingは、過ぎ去った時代に実在した製品のフィット感、生地、ディテールを再現しています。その源となる要素は私たち自身のアーカイブであり、そのインスピレーションは、Levi’s(R)ブランドに過去140年間、知識と技術を精一杯蓄積してきたすべての人々です。アイコンとなる定番のコレクションやシーズナルコレクション、そしてスペシャルエディションを通じて、私たちは貴重な歴史を追体験し、時代を超越した製品を、私たちと同じように審美眼を持つ世界中の愛好家に提供します。

サンフランシスコの本社の奥深くにある保管室に大切に保管されているのは、1873年に遡るLevi’s(R)の2000点を越すユニークで希少な衣類や工芸品のアーカイブです。均一な温度に保たれた部屋で無漂白の綿で包まれたそれらの繊細な標本は、Levi’s(R)のデザイナーの参考資料としてヒストリアンによって厳重に管理されています。

毎シーズン、私たちのチームは白い手袋をはめた手でアーカイブを注意深く観察し、過去の秘密を明らかにしながら、再現した忠実な復刻版を通して、当時と同じように新鮮な息吹を今の時代に吹き込みます。