年間数千万円規模の広告不正リスクを発見。株式会社MOTAが「Spider AF アドフラウド対策」で広告運用を健全化

株式会社Spider Labs年間数千万円規模の広告不正リスクを発見。株式会社MOTAが「Spider AF アドフラウド対策」で広告運用を健全化

株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役社長：大月聡子）は、国内累計導入社数No.1のアドフラウド対策ツール「Spider AF アドフラウド対策」について、「世界中に、もっとフェア・トレードを。」をミッションに自動車・不動産事業のDXを推進する株式会社MOTA（以下「MOTA」）における導入事例を公開しました。

MOTAは広告費の拡大に伴い、広告予算の透明性とROI改善を目的にSpider AFの無料診断を実施。その結果、想定の数十倍の不正クリックと、年間数千万円規模の被害リスクが判明しました。

導入後は、不正クリックの検知・ブロックによりCPA改善を実現。さらに、不正ログをエビデンスとしてYahoo!広告へ申請し、導入初月から数十万円の返金が認められました。

導入事例：https://jp.spideraf.com/use-cases/mota

導入背景：広告費拡大とともに高まった「データの透明性」への問い

MOTAは、「世界中に、もっとフェア・トレードを。」をミッションに、車買取事業と不動産事業のDXを推進しています。

サービス利用者の増加に伴い広告費も拡大する中、同社では広告予算の投下効率だけでなく、広告運用の土台となるデータの健全性を確認する必要性が高まっていました。

マーケティング本部の横山様は、導入背景について次のように述べています。



「事業をさらに加速させるためには、単に予算を投じるのではなく、広告予算の透明性やROIに対してこれまで以上に高い規律を持って向き合う必要があると考えたのがきっかけです。」

無料診断で、想定を大きく上回る不正クリックが発覚

MOTAでは、アドフラウドの存在自体は認識していたものの、導入前は「月間数百件程度の少額の不正はあるだろう」という想定でした。

しかし、Spider AFの無料診断を実施した結果、実際にはその何倍・何十倍もの不正クリックが存在していることが判明。被害想定額は年間数千万円規模にのぼりました。

また、不正クリックはSNS広告やディスプレイ広告だけでなく、同社にとって大きな投資領域である検索広告にも一定数潜んでいることが確認されました。

この結果を受け、MOTAは早期に本格的なアドフラウド対策を進める必要があると判断しました。

他社比較を経て「Spider AF アドフラウド対策」を選んだ3つの決め手

MOTAは海外製ツールを含む複数のアドフラウド対策ツールと比較検討した結果、Spider AFを選定しました。

選定にあたっては、不正の検知精度だけでなく、運用現場での使いやすさ、サポート体制、導入のしやすさが重視されました。

1. 国産ツールならではの安心感と使いやすいUI

「国産」であることによる信頼性・サポート体制の安心感に加え、専門知識がなくても不正の発生状況を一目で把握できるダッシュボード

2. 過剰ブロックを防ぐ高度な識別ロジック

本来のコンバージョンまで減少させてしまうリスクを抑えながら、不正クリック対策を行える点が導入の後押しに

3. 価格の優位性と導入のスムーズさ

海外ツールと比較して価格帯がリーズナブルで初期ハードルが低く、広告アカウントとの連携がシンプル

導入後の効果：CPA改善・初月返金・経営層も驚いた即効性

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31981/table/215_1_1ada6f69bd351dbcc9b3a0c9d8cfaf81.jpg?v=202605141051 ]

Spider AF導入後、MOTAでは導入初月から不正ブロックが実行され、広告運用の健全化を実感。

不正なトラフィックを排除したことで、結果的にCPA改善にもつながりました。

さらに、Spider AFから抽出した不正ログをエビデンスとしてYahoo!広告へ申請を行った結果、導入初月から数十万円の返金が認められました。不正クリックを検知・ブロックするだけでなく、失われた広告費の一部を直接回収できたことも、導入効果として評価されています。

「Spider AF アドフラウド対策」について

アドフラウドとは、広告詐欺・広告不正のことを指し、ウェブ広告のインプレッションやクリックを不正に水増しし、広告費を搾取する行為です。平均5.1%、最大で広告費の51％発生している一方、発見が難しいことから、定期的な監視が必要となっています。



「Spider AF アドフラウド対策」は広告出稿の際に必ず一定量発生するアドフラウド（広告不正）を検知・ブロックするツールです。

「国内累計導入社数 No.1」、「国内累計導入アカウント数 No.1」※を獲得しており、被害額の無料診断が可能。

誰でも簡単にアドフラウド対策を行えるようタグ設置だけで自動で検知・ブロックすることができます。提供開始以降、アドネットワーク事業者様をはじめ、代理店様、広告主様まで広くご利用頂いています。

詳しくはウェブサイトをご覧ください：https://jp.spideraf.com/ppc-protection(https://jp.spideraf.com/ppc-protection%E2%80%8B%E2%80%8B)

※2025年6月期_AIアドフラウド対策ツールにおける市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

株式会社Spider Labsについて

Spider AF アドフラウド対策

社名：株式会社Spider Labs

本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

代表取締役：大月 聡子

事業内容：マーケティングセキュリティSaaS「Spider AF」の企画・開発・運営

アドフラウド・転売・不正リード・アフィリエイト等へのセキュリティソリューション提供

設立：2011年4月

ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/