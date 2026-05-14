【りんくう花火】「行政に任せるのではなく、自分たちの手で。」15年で10回目を迎える市民花火の想い

一般社団法人ENJOYりんくう

復活から15年、ついに2026年6月6日（土）に迎える10回目の夜空。

大阪各地で「市民の力」による復活の火を灯し続ける3人の市民花火団体のリーダーたちが、枚方の地に集結。泥臭い奮闘と「イベンターには真似できない感動」の正体を語り尽くしたスペシャルコンテンツが、りんくう花火公式サイトにて本日より順次ベールを脱ぎます。。

■ 15年かけて辿り着いた「10回目」の開催

かつてこの街から消えた花火を、市民の手で復活させた--

2012年、大阪・泉佐野市の夜空に「りんくう花火」が蘇ってから、15年の歳月が流れました。

途中、開催できなかった年もありました。資金が集まらなかった年、会場確保に苦しんだ年、そしてコロナ禍で全国の花火大会が中止を余儀なくされた年。

それでも諦めず、志を絶やさず走り続けてきた15年。そして迎える、10回目の開催。

この大きな節目を前に、大阪各地で「市民の力」によって花火を復活させた3団体のリーダーたちが、枚方市にある「水都くらわんか花火大会」の事務所に集結しました。

倉垣勝史氏（照らせ！ひがよど祭り）、井關拓史氏（水都くらわんか花火大会）、そして今回のホスト役である佛願真浩氏（りんくう花火）

--いずれも10年を超える活動を続け、互いに切磋琢磨してきた同志です。

彼らの正体は、プロのイベンターではなく、普段は仕事を持ち、家庭を守る「普通のパパ」たち。

今回の対談で語られたのは、泥臭い本音と葛藤、そして「イベンターには真似できない感動」の正体でした。本日より、その全文を前後編に分けて公式サイトにて公開します。（後編は後日公開予定）

「水都くらわんか花火」の事務所（枚方市）に集結した代表３人が並ぶ

■ 15年かけて辿り着いた「10回目」という数字の重み

2026年6月6日、大阪・泉佐野市の夜空を彩る「りんくう花火」が、ついに10回目の開催を迎えます。

10回--数字だけ見れば少ないと感じるかもしれません。しかし、この裏には「15年」という長い年月と、開催できなかった現実があります。

「資金が集まらなかった年、会場確保に苦しんだ年、そして何より、コロナ禍での中止。それでも諦めず、志を絶やさず走り続けてきた15年。その重みを、今回の10回記念大会で感じてほしい」と、りんくう花火代表の佛願氏は語ります。

■ 「誰もやらないから、自分たちで」--市民花火のスタートライン

対談では、各団体の「始まり」についても語られました。

「元々地域でやってた花火大会がなくなって、地元を盛り上げたいと思った。でも、誰もやってくれない。行政もやらない。だから、自分たちでやるしかなかった」（倉垣氏）

井關氏が中心となって復活させた「くらわんか花火」も、同じような経緯でした。

「最初は、行政や警察に全く相手にもされませんでした。『市民団体が花火？無理でしょ』って。でも、諦めなかった。ポール1本、門の鍵1つ--小さなことも、行政の協力がないと開催できない。それを一つひとつ、交渉して、お願いして、繋いできました」（井關氏）

「りんくう花火」も同様に、泉佐野市が初期から「GO」を出してくれたものの、実働は市民の力でした。

「最初は名前だけの共催でしたが、地元の方や観光協会の会長さんが中心となり、市民が協力の声を上げてくれたことで、花火を支える仕組みが整いました。行政が道を開いてくれたからこそ、私たちは自分たちの足で歩く責任を持つ覚悟が決まりました」（佛願氏）

■ 「本当は行政と一緒にやりたかった」--葛藤の末に掴んだ「自律」の尊さ

対談では、市民団体ならではの泥臭い本音も飛び出しました。

「本音を言えば、行政に頼りたい。一緒にやりたい。やっぱ行政の協力を得たものでやりたいとはずっと思ってきたけれども、そうならなかったから、頼らずにしか無理だったっていうのがあれかな」（倉垣氏）

「続けるかどうかを決めるのは僕たち市民だと思って。であれば、税金は入れない方向で行きたいなと」（井關氏）

行政との距離感--それは、各団体が10年以上の活動の中で、それぞれに模索し、辿り着いた「自律」の形でした。

■ 「パパ」としての顔、そして泥臭い継続の裏側

彼らを突き動かすのは、極めて個人的な想いです。

「あのLINEのために」（ひがよど・倉垣氏）

「開催終わりに娘から届く『パパ、綺麗かったよ。ありがとっ』というLINE。その一言のために、すべてを賭けています」

5歳の娘への葛藤（りんくう・佛願氏）

「仕事を終えた深夜、子どもが寝静まった後、パソコンに向かう。5歳の娘との時間は今しかないのに、自分は何をしてるんやろと葛藤もあります。それでも走り続けるのは、大人が何かを頑張っている姿を、どうしても見せたいから」

次世代へのバトン（くらわんか・井關氏）

「中1の娘が『高校生になったら実行委員会に入る』と言ってくれた。僕らがやっていることは、歴史伝統文化として街のアイデンティティにしていきたいんです」

また、市民花火を支えるのは、決して華やかな美談だけではありません。数千万、数百万という巨大な運営費に対し、どの団体も常に資金不足や赤字のリスクと隣り合わせで走り続けています。

資金繰りが困難な局面では、リーダー自らが重い責任を引き受けて奔走し、実行委員たちが手分けして不足分を持ち寄ることも珍しくありません。一円単位の予算を捻り出すため、業者との粘り強い交渉や、深夜に及ぶ作業をボランティアが手作業で積み重ねる。

利益を追求する事業であれば、とっくに立ち止まっていてもおかしくない厳しい現実が、その舞台裏には存在します。

それでも彼らが私財や時間を投げ打ってでも進み続けるのは、それ以上に「守るべき価値」がこの夜空にあると信じているからです。「誰かがやってくれる」を待つのではなく、自らが最後の一線を支える盾となる。その執念こそが、市民花火を継続させる唯一の動力源となっています。

■ 「感動」の正体--なぜイベンター花火とは「温度」が違うのか

近年、大阪でも大手イベンターによる効率的で大規模な花火大会が増えています。しかし、3人のリーダーは断言します。

「イベンターの花火は資金力もあり、豪華な花火となるのでもちろん圧倒的な美しさがあります。一方で、市民花火が大切にしているのは『心の距離』です。実行委員たちが悩み抜き、子どもたちや地域の皆さんの顔を思い浮かべながら、心血を注いで作り上げる演出には、作り手の体温が宿ります。その丁寧な心尽くしが、豪華さだけでは測れない、人々の心に深く刻まれる特別な体験を作り出しているのだと自負しています」（佛願氏）

「僕らは、利益を追求しているわけじゃない。次世代に繋ぐため、街のアイデンティティとして残すために、赤字覚悟で続けている。その覚悟が、夜空に現れるんです」（井關氏）

その「本物の熱量」は、主催者だけのものではありません。

「自分が好きな花火を見て、来てくれた人たちに感動してもらいたい。その一心で、生活に波及してでも頑張ってしまう。そんな僕たちの姿を見て、スポンサーや協力者が『一緒に手伝います』と名乗り出てくれる。協賛だけじゃなく、お手伝いを申し出てくれる企業や個人のボランティアたち。その連帯感が、市民花火の『温度』を作っているんです」（佛願氏）

■ 大阪府下3団体が互いに支え合う「良い流れ」を、ずっと続けたい

対談の終盤、3人のリーダーたちは、互いに「次世代へ繋ぐ」という共通の想いを語りました。

「10年以上継続して続けてきて、自分も父親になった。子どもがその姿を見て、将来一緒に実行委員ができるかもしれない。そう思うと、これは単なるイベントじゃなくて、『この地元の人たちが知ってる祭り』として定着させたいんです」（井關氏）

「大阪府下に、市民団体発信の花火団体が3つも集まっている。しかも、互いにボランティアし合って交流している。この良い流れを、ずっと続けたい。それが、僕たちの願いです」（倉垣氏）

■ 6月6日、泉佐野・りんくうの夜空で「大人の本気」を体感してほしい

りんくう花火2026の今年の隠れたテーマは、「大人の本気を見せる」です。

「子どもたちの笑顔のための花火」

--それは、市民花火の根底にあるテーマです。

しかし、その裏には「ちゃんとした大人の本気の花火を見せる」という強い想いがあります。

「子どもたちに『すごかった！』と言ってもらいたい。でも、それは安っぽい演出じゃなくて、本気で選んだプログラム、本気で交渉した花火師、本気で積み上げた夜空を見せたいんです。それが、『大人の本気』です」（佛願氏）

りんくう花火の会場は、「りんくうタウン駅」から徒歩12分という抜群のアクセスを誇ります。周辺にはアウトレットや商業施設、ホテルが立ち並び、「花火だけ見て帰るのではなく、一日楽しめる場所。それが、りんくうの強みです」（佛願氏）。

また、当日はJ:COMによる生放送も予定されており、遠方の方にも「りんくうの夜空」をお届けします。

■ 完売前に、ぜひお早めに--15年の想いを、現地で

現在、有料観覧チケットを絶賛発売中です。早割自由席は家族で訪れる方にもリーズナブルで楽しんでいただけるとあって、例年より大好評をいただいており、多くの方にご支持いただいています。（早割は4月末日で販売終了）

その他、迫力ある最前列などを含む指定席チケットも、今ならまだ購入可能ですが、完売が近づいています。

▼ チケットの購入・イベント詳細は公式サイトから！

りんくう花火公式サイト https://www.rinkuhanabi.jp

「ネットの動画では決して伝わらない、空気が震える音と、大人たちの熱量--それを現地で体感してほしい」

15年かけて辿り着いた10回目の夜空。その目撃者に、あなたもなりませんか。

完売前に、ぜひお早めにお求めください。

【スペシャルコンテンツ公開情報】

公開場所： りんくう花火公式Webサイト 「Special」コンテンツにて。

内容： 大阪・市民花火リーダー対談（前後編）、その他有名花火関係者等との対談、りんくう花火の取り組みなど、開催日までに順次公開予定

【開催概要】

名称：りんくう花火2026（ENJOY!りんくう）［第10回］

開催日：2026年6月6日（土）

時間：開場16時／閉場21時（打上開始19時30分～20時10分）（予定）

会場：りんくう公園 マーブルビーチ特設会場（大阪府泉佐野市りんくう往来1）

最寄り駅：南海空港線・JR関西空港線「りんくうタウン駅」

打上発数：7,000発（予定）

来場見込：6万人

主催：一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会）

【チケット販売窓口】

＜全席取扱＞

e+（イープラス）

https://eplus.jp/sf/detail/3823750003?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/3823750003?P6=001&P1=0402&P59=1)

＜自由席のみ＞

Pass Market（Yahoo! JAPAN）

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0200g3g0g3451.html

楽天トラベル

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62326?scid=we_txp_rinkuhanabi-officialsite

＜For International Visitors＞

KKday

https://www.kkday.com/en-us/product/268834?cid=21269&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/en-us/product/268834?cid=21269&ud1=officialsite)

※その他詳細は公式ページおよび各プレイガイドにてご確認ください。

【イベント公式サイト】

https://www.rinkuhanabi.jp

※チケットの詳細、観覧エリアのマップ、最新情報は上記URLよりご確認ください。

【大阪・市民花火を支える同志たち】

今回の対談に集結した、志を同じくする2つの市民団体をご紹介します。

■ 水都くらわんか花火大会（枚方市・高槻市・交野市）

かつて枚方の空に上がっていた花火を、20年近い空白期間を経て復活させた、大阪最大級の市民花火大会です。代表の井關氏が中心となり、枚方・高槻・交野の3市で産まれた子どもの数だけ花火を打ち上げる「メモリアル花火」をコンセプトに掲げています。20万人規模を動員する現在も、企業協賛と市民のボランティアのみで運営される「市民花火の成功モデル」として注目されています。

次回開催：2026年9月20日（日）

公式サイト： https://suito-kurawanka.jp/

■ 照らせ！ひがよど祭り（大阪市東淀川区）

「東淀川に活気と笑顔を！」を合言葉に、2016年に産声を上げた市民手作りの祭りです。かつて地域にあった花火大会が途絶えた後、現代表の倉垣氏を含む有志が「子どもたちに故郷の誇りを」と立ち上がりました。毎年秋、東淀川の人々と街を照らし、たくさんの笑顔を生んでいます。

次回開催：2026年10月4日（日）

公式サイト： https://higayodo-matsuri.com/