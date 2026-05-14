【PC・家具・清掃・防災をワンストップで提供】 オフィス構築支援『CLAS Biz』、「ワークプレイス・セットアップ」を本格展開

株式会社クラス

家具・家電の循環プラットフォームを運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、オフィス構築・移転を支援する『CLAS Bizのオフィスサービス(https://clas.style/biz/office/)』において、法人向けの新サービス「ワークプレイス・セットアップ」を本格展開いたします。

PC・タブレット等のITデバイスからオフィス家具、清掃、防災用品まで、オフィス運営に必要なあらゆる備品とサービスをワンストップで提供し、企業の管理工数と初期投資を最小化します。

提供開始の背景

- 法人向けパソコン レンタル・サブスク：https://clas.style/lp/pc_rental- 窓口ひとつで完結するオフィス清掃：https://clas.style/article/2512- 1人分から買えるオフィス防災備蓄：https://clas.style/article/2518

昨今の歴史的な物価高騰を背景に、企業のオフィス構築コストも上昇傾向にあります。日本銀行が公表する「国内企業物価指数」は、2020年平均を100として2026年3月には129.5と前年同月比で2.6%上昇しました（※1）。わずか数年で企業間取引におけるコストは約30%増加しており、特にPCなどのITデバイスや、原材料費・物流費の影響を受けるオフィス家具の価格高騰は、企業の初期投資を圧迫する大きな要因となっています。

こうした中、変化の激しいビジネス環境において、多額のキャッシュアウトを伴う「設備の買い揃え」は経営上のリスクとなりつつあります。CLAS Bizは、PC1台からオフィス家具、清掃、防災用品までをワンストップで提供する「ワークプレイス・セットアップ」を通じて初期投資を最小化し、成長企業が本来投資すべき「採用」や「広告」などの戦略的リソースへ資金を最適化できる環境を支援します。

（※1）出典：日本銀行調査統計局「2026年3月企業物価指数（速報）」より引用

https://www.boj.or.jp/statistics/pi/cgpi_release/

「ワークプレイス・セットアップ」概要

「ワークプレイス・セットアップ」は、PCやタブレット等のITデバイスから、デスク・チェアなどのオフィス家具、定期清掃、さらには期限管理が煩雑な防災用品まで、オフィス環境に必要なすべてをワンストップで手配できる法人向けサービスです。

バラバラだった発注・管理の窓口をCLAS Bizひとつに集約することで、企業の成長スピードを加速させます。

CLAS Biz 無料相談 :https://clas.style/biz/form/■「ワークプレイス・セットアップ」が解決する課題と「3つの特長」

1. 発注・管理の窓口をひとつに集約（1人増えたら連絡ひとつ）

これまで業者ごとに分かれていた機材の選定・見積・発注を一本化します。急な増員時も、「増員セット（PC・デスク・チェア）」としてCLAS Bizに連絡するだけで即時発注が可能。

複数ベンダーとの調整コストをゼロにし、本業への集中を支援します。

2. 手間のかかる情シス・総務業務を代行（キッティング・データ消去無料）

PCやスマートフォンの初期設定（キッティング）を済ませた状態でお届けします。また、故障時の代替機手配や、退職・入替に伴う返却時のデータ消去（無料対応）まで一元管理。情報システム部門や総務部門の負担を大幅に軽減し、情報漏洩などのセキュリティリスクも排除します。

3. 資産管理が不要な「オフバランス」運用

自社資産を持たない「定額利用」のため、多額の初期費用がかかりません。また、固定資産登録や定期的な棚卸し、減価償却などの複雑な会計処理が不要となり、すべて月額経費（オフバランス）として処理できるため、キャッシュフローの改善と管理部門の業務効率化に大きく寄与します。

■ 従来の手法との比較

従来の「バラバラに購入・管理」する手法と比較し、一括で手配できるCLAS Bizの「ワークプレイス・セットアップ」は、初期コスト・手配・管理のあらゆる面で企業の負担を解消します。

株式会社クラスについて

法人向けパソコン 無料相談 :https://clas.style/lp/pc_rental#estimate

株式会社クラスは、「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環プラットフォームを運営。個人向け家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』をはじめ、法人向けオフィス構築・移転支援『CLAS Biz』、不動産物件向け『CLASホームステージング』など、多角的に事業を展開しています。個人向け総会員数27万人、法人アカウント数3,500件（2026年2月時点）。

家具や家電を月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換する」という自由で柔軟な選択肢を提供することで、初期費用や処分の手間を軽減し、その時々のライフスタイルに合わせた最適な空間づくりを簡単・手軽に実現します。

返却された製品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用する独自の仕組みを構築。耐用年数に満たず廃棄される製品をなくし、本来の製品寿命を全うさせることで、循環型社会の形成を推進しています。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、廃棄物発生量と資源投入量を38％、CO2排出量を36％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・法人向けパソコン レンタル・サブスク(https://clas.style/lp/pc_rental)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news