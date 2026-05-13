Chatlock、一人暮らし女性向け「玄関防犯チェックリスト」を公開。鍵の閉め忘れ・鍵探しの不安を見直すきっかけに

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock」を展開する〇〇株式会社（本社：東京都〇〇区、代表取締役：〇〇）は、一人暮らし女性に向けた「玄関防犯チェックリスト」を公開しました。

近年、一人暮らし世帯や共働き世帯の増加に伴い、スマートフォンを活用した“キーレス生活”や“スマートロックによる玄関管理”への関心が高まっています。

SNS上でも、

・「外出後に鍵を閉めたか気になる」

・「帰宅時にバッグの中で鍵が見つからない」

・「荷物で両手がふさがっていて解錠しづらい」

といった、“鍵まわりの小さなストレス”に関する声が見られています。

Chatlockでは、こうした日常の鍵管理を見直すきっかけとして、一人暮らし女性向け「玄関防犯チェックリスト」を公開しました。

一人暮らし女性向け玄関防犯チェックリスト

外出前チェック

・ドアの施錠確認を習慣化する

・郵便物・宅配物を溜めない

・合鍵の保管場所を見直す

・SNSへのリアルタイム投稿を控える

帰宅時チェック

周囲を確認してから解錠する

夜間は玄関前で長時間立ち止まらない

バッグの中で鍵を探す時間を減らす工夫をする

日常の鍵管理チェック

外出後の施錠確認方法を見直す

オートロック設定を確認する

家族・パートナーとの鍵共有方法を確認する

スマートロックで見直す「玄関管理」

スマートロックは、防犯対策だけでなく、毎日の鍵管理や施錠確認をよりスムーズにする選択肢として利用が広がっています。

特に、

・ 外出後の施錠確認

・ 荷物が多い日の解錠

・ 家族との鍵共有

・ 夜間帰宅時のスムーズな出入り

など、一人暮らしの日常シーンの中で、“鍵まわりの確認負担”を減らす方法として注目されています。

Chatlockでは、スマートフォンによる解錠、施錠確認、オートロック、鍵共有などを通じて、毎日の玄関管理をよりスマートにするスマートロック体験を提案しています。

鍵を「持ち歩く」から、「スマートに管理する」へ

近年では、スマートフォンを活用した生活スタイルが広がる中で、玄関管理にも“スマート化”への関心が高まっています。

Chatlockは、単なる防犯ツールではなく、

・ 鍵を探す

・ 鍵を閉めたか気になる

・ 荷物で手がふさがる

といった、日常の小さな鍵ストレスを減らすスマートロックブランドとして、キーレス生活を提案しています。

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

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