生成AIを活用したDX時代の「営業力UP」セミナーを開催します！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

「営業が弱い」「売れる営業を育てたい」とお悩みの経営者様および営業責任者様必見！

RYO-FU BASEが運営する佐賀県産業スマート化センターは、AI・IoTによるオープンイノベーションのハブとして2018年に開所し、県内企業のDX推進に寄与するセミナーやイベント等を開催しています。

今回開催する DX時代の「営業力UPセミナー」は、売れる営業の極意「営業の10原則」をお伝えしつつ、生成AIを駆使して再現性の高い営業プロセスを構築する方法を解説します。後半のワークショップでは、貴社ですぐに実践できる「誰でも売れる営業の仕組み」を具体的に設計します。

DXのさらなる推進に向けて、属人化から脱却し、組織全体の営業力の底上げから「攻めのDX」に転じる実践ノウハウを余すことなくお届けします。ぜひこの機会にご参加ください！

【こんな方におすすめ】

・営業が弱いと感じている

・売れる営業を育てたい

・誰でも売れる「営業の仕組み」をつくりたい

・DXを通じた売上向上や営業強化がイメージできない

イベント情報

・開催日時：2026年6月3日（水）14:00～16:00

・形 式 ：ハイブリッド（会場＋オンライン［Zoom］）

・会 場 ：佐賀県産業スマート化センター

［佐賀市鍋島町八戸溝114（佐賀県工業技術センター生産技術棟内）］

・会場定員 ：20名 ※会場参加者限定で「個別相談会」を実施

・参加費 ：無料（事前申込制）

・申込方法 ：https://www.saga-smart.jp/event/2026/20260422.html

・申込期限 ：6月2日（火）17:00まで ※定員に達し次第受付終了

【プログラム（予定）】

・売れる営業のノウハウが詰まった「DX時代の営業の10原則」とは

・生成AIを活用して売れる営業の仕組みを作る方法

・実践！営業の仕組みづくりワークショップ

【イベント詳細・申込ページ】

https://www.saga-smart.jp/event/2026/20260422.html

【講師プロフィール】

斉藤芳宜（さいとう よしのり）氏

クラウドサーカス株式会社 / 中小企業診断士 / SAGA Smart Marketing Adviser

神戸大学経営学部卒業後、NTTに入社。IT関連の新規事業立上げのリーダーを経て、2004年に船井総合研究所に入社。18年に渡りIT企業向けコンサルティングに従事。2022年に船井総研デジタルの執行役員に就任。2024年よりクラウドサーカスに参画。顧客を増やすマーケティングコンサル、反響を生み出すライティングに定評がある。

【佐賀県産業スマート化センターについて】

AI・IoTによるオープンイノベーションのハブとして佐賀県の公共施設として、2018年10月に開所。デジタル活用やDXによる産業発展を実現するため、県内企業のDX推進のためのセミナー・イベントを年10回程度開催している。また、課題解決支援では累計で800件以上のDXに関する相談対応を行っている。

【施設概要】

施設名 ：佐賀県産業スマート化センター

所在地 ：佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114（佐賀県工業技術センター生産技術棟内）

開所日 ：2018年10月

URL ：https://www.saga-smart.jp/

活動内容 ：DXに関する相談対応、DXに関するセミナー・イベント企画・運営、相談者と協力企業とのマッチング支援

【本イベントに関するお問い合わせ先】

佐賀県産業スマート化センター 前田 謙

TEL：0952-97-9120（開所時間：平日9:00～17:00）

e-mail：info@saga-smart.jp