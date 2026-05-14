みずほ証券、VideoTouch提供の「VideoTouch」と「AIロープレ」同時導入により、トレーナー座学5時間50分をオンデマンドへ転換、4拠点400名のコンタクトセンター研修DXを実現

VideoTouch株式会社

AI教育プラットフォームを展開するVideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：上坂 優太、以下「VideoTouch」）は、同社が提供するコンタクトセンター業務に特化したAIロールプレイングサービス「AIロープレ」およびオンデマンド学習サービス「VideoTouch」を、みずほ証券株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：浜本 吉郎、以下「みずほ証券」）のコンタクトセンター研修に導入したことをお知らせします。

本導入により、新人1研修サイクルあたりトレーナーが担っていた座学5時間50分をオンデマンド動画に転換し、トレーナーの個別フォロー時間を創出。また複数同時ロープレの実現により、段取り・待機工程を2～3日分（半日3時間相当）削減しました。さらに、対面ロープレに潜在していた「恥ずかしさ」という感情課題の解消や、AIシナリオ構築を通じた自走型DX人材育成という副次効果も生まれています。

事例記事URL：https://videotouch.jp/case/7908

■導入の概要：VideoTouchとAIロープレの同時導入で研修DXを推進

みずほ証券のダイレクトチャネル事業部は、全国4拠点・約400名のオペレーターが在籍するコンタクトセンターを運営しています。証券会社として金融知識と電話応対スキルを高いレベルで習得させる研修が求められるなか、2025年1月にVideoTouchとAIロープレを同時導入しました。

VideoTouchの導入により、トレーナーが担っていた座学5時間50分をオンデマンド動画に置き換え、マニュアル改訂に合わせた動画の即時更新も実現。AIロープレの導入では複数名が同時並行でロープレに取り組める環境が整い、段取り・待機工程の大幅な削減につながっています。

■導入の背景：研修を手厚くするほどリソースが消費される構造的ジレンマ

みずほ証券のコンタクトセンターでは、導入以前から3つの構造的な課題を抱えていました。まず、マニュアルの改訂が頻繁に行われる一方で、動画の更新は年1回程度にとどまっていたため両者の内容に差異が生じやすく、研修生からの質問にトレーナーが対応する場面が増えていました。また、1対1の対面ロープレが中心だったため、トレーナーが1名に対応している間は他の研修生に待機時間が発生しやすいうえ、対面特有の緊張により研修生が本来の実力を発揮しにくいケースも見受けられました。こうした「研修を手厚くするほどリソースが消費される」というジレンマを解消するため、AIを活用した効率的な教育体制の構築を目指し、VideoTouchおよびAIロープレの同時導入に至りました。

■導入の効果：時間の使い方が変わり、研修の質と現場の余白が同時に生まれた

VideoTouchの導入により、新人1研修サイクルあたりトレーナーが担っていた座学5時間50分をオンデマンド動画に転換し、その時間をトレーナー自身の作業時間や個別フォローに充てられるようになりました。研修後にまとめて行っていたモニタリング・評価業務を、動画視聴中の日中の空き時間でこまめに対応できるようになり、残業時間の削減にも効果が表れています。

また、AIロープレの導入により、複数名が同時並行でロープレを実施できる環境が整い、段取り・待機に費やされていた工程を1研修サイクルあたり2～3日分（半日3時間相当）削減することができました。全受講者に同一シナリオ・同一評価基準でフィードバックを提供できる体制が構築されたことで担当者によるばらつきが解消され、自己学習の質が向上しています。また、対面ロープレでは顕在化しにくかった「恥ずかしさ」という潜在課題が可視化され、電話対応に不慣れな受講者も自分のペースで繰り返し練習できる環境が実現しました。現場からは「わかりやすい表現が学べる」「気づきが多い」という声も寄せられています。さらに、現場トレーナー自身がAIシナリオの構築・改善に関与する中でAIリテラシーが向上し、自走型DX人材の育成にもつながっています。AIロープレへの取り組みが新しいオペレーターの興味・関心を引き、職場への定着率向上にも貢献しています。

■今後の展望：コンタクトセンターから全社へ、AI・DXの全方位展開へ

みずほ証券では今後、ロープレシナリオのさらなる充実、研修動画とミニテストの組み合わせ、AIモニタリングによる客観データを活用した可視化推進を予定しています。また、コンタクトセンターで得られた知見を営業店の新入社員研修へも展開しており、AI・DXを全方位的に業務へ組み込んでいくステップの一つとして位置づけています。

VideoTouchは引き続き、コンタクトセンターの教育課題を抱える企業に向けて、「VideoTouch」「AIロープレ」「AIモニタリング」の提供・サポートを強化し、AIと人が協働する育成モデルの構築を推進してまいります。

■みずほ証券株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

代表者：取締役社長（代表取締役） 浜本 吉郎

URL：https://www.mizuho-sc.com/index.html

■VideoTouch株式会社 会社概要

VideoTouchは、人とAIの融合により「コミュニケーションを戦力化」するAI教育プラットフォームです。「学ぶ → 鍛える → 測る」のサイクルを一気通貫で実現し、現場のコミュニケーション品質向上と事業成果の創出を支援しています。



所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目15-12 LAIDOUT SHIBUYA 202号室

代表者：代表取締役CEO 上坂 優太

URL：https://videotouch.co.jp/

VideoTouch https://videotouch.jp/videotouch

研修動画の収録・編集・配信・定着度テスト・分析まで、ワンストップで完結するオンデマンド学習サービス。研修コンテンツの生成から定着度テストの実施までAIで実現し、視聴分析機能で受講者の理解度・進捗を把握。研修工数の削減と教育品質の均一化を同時に実現します。

AIロープレ https://videotouch.jp/ai-roleplay

コンタクトセンター業務に特化したAIロールプレイングサービス。AIが顧客役を担い、実業務に即したコミュニケーション練習を繰り返し実施。練習結果はAIが自動フィードバックし、指導者の負担を軽減しながら個々の成長を可視化・加速させます。

AIモニタリング https://videotouch.jp/ai-monitoring

オペレーターの対応を自動解析・評価するサービス。全通話をAIが自動でスコアリングし、応対品質の可視化と改善サイクルの自動化を実現します。

■導入実績

金融業界を中心に、多くのエンタープライズ企業に導入されています。

導入事例インタビュー記事一覧：https://videotouch.jp/case

＜本件に関するお問い合わせ＞

VideoTouch株式会社 広報担当 高橋

Mail：pr@videotouch.co.jp