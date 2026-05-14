アクアリング、大垣共立銀行（OKB）の新規事業創出支援プログラム「OKB X」に協力企業として参画

株式会社アクアリング

株式会社アクアリング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：茂森 仙直）は、株式会社大垣共立銀行（以下、OKB）が始動する地域企業の新規事業創出支援プログラム「OKB X（オオケイビイエックス）」(https://www.okb.co.jp/archive/2026/20260424-01.html)に、協力企業の1社として参画いたします。

■ 参画の背景

「OKB X」は、地域企業の新規事業創出を目的としたオープンイノベーション・プログラムです。

アクアリングは、東海エリアを拠点とするクリエイティブ企業として、本プログラムの趣旨である「地域経済の活性化と企業の価値創造」に賛同いたしました。

本プログラムを推進する協力企業の1社として、地域社会への貢献を目指してまいります。

■ プロトタイピング支援サービス「シサク研」による支援

本プログラムにおいて、アクアリングは株式会社森創と共同展開するプロトタイピング支援サービス「シサク研」(https://www.aquaring.co.jp/service/shisakuken/)の知見を提供いたします。

「シサク研」は、アイデアの早期具体化と検証を通じて、事業構想の精度向上を支援するサービスです。

本プログラムでは、参加企業のアイデアをプロトタイプとして可視化し、事業化に向けた検証プロセスを支援いたします。

■ 今後の展望

OKBおよび各協力企業との連携を通じて、地域企業の皆様へプロトタイピングによる事業開発支援を提供いたします。

アクアリングは、本プログラムにおける役割を通じて、地域におけるイノベーション創出に寄与してまいります。

■ 会社概要

株式会社アクアリング

愛知県名古屋市中区栄三丁目19番8号 栄ミナミ平和ビル6・7階

代表者：代表取締役 茂森仙直

事業内容：デジタルコミュニケーションの戦略策定、デジタルコンテンツの企画、開発

https://www.aquaring.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクアリング：吉村

TEL：(052)249-7700 Email：consul-aqua@aquaring.co.jp