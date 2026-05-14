システムサービスよりTVアニメ『日本三國』のプライズが 2026年5月より登場！
システムサービス株式会社
約12cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『日本三國』のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆TVアニメ『日本三國』 ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】日本三國 ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ
【種類】全5種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_nsg_SS16750
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
■『日本三國』公式X
https://x.com/sangoku_PR
■TVアニメ『日本三國』公式サイト
https://www.nipponsangoku.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
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