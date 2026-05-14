システムサービスよりTVアニメ『日本三國』のプライズが 2026年5月より登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『日本三國』のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆TVアニメ『日本三國』　ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】日本三國　ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ


【種類】全5種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_nsg_SS16750


※無くなり次第終了となります。





■著作権表記


(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会



■『日本三國』公式X


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■TVアニメ『日本三國』公式サイト


https://www.nipponsangoku.com/



■システムサービス株式会社


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