システムサービスよりTVアニメ『日本三國』のプライズが 2026年5月より登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『日本三國』のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆TVアニメ『日本三國』 ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】日本三國 ぷれちゃすセリフ付きぬいぐるみ

【種類】全5種

【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_nsg_SS16750

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

■『日本三國』公式X

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■TVアニメ『日本三國』公式サイト

https://www.nipponsangoku.com/

■システムサービス株式会社

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■システムサービス公式（X/旧Twitter）

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