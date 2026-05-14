長野県の「令和8年度信州型サンドボックス事業支援業務」は、本日から専用WEBサイトを本格オープンするとともに、課題提案型・自由提案型のエントリー受付を開始しました。2026年6月からはマッチング申込受付を開始予定です。県内企業向け・AI開発者向け説明会も順次開催します。





信州型サンドボックス事業 “Shinshu AI GEARS”とは

長野県内企業等と全国のAI開発者のマッチングを通じて、企業や地域の課題解決や新産業・サービスの創出につながるイノベーション・エコシステムの形成を目指す事業です。

信州の多様な産業とゆたかな自然を舞台に、多くの新たなチャレンジを生み出し、加速させていきます。

補助金対象に採択されると、開発実証経費が補助されます（上限800万円・補助率10/10・5件程度を採択予定）。

▼専用WEBサイトはこちら

https://shinshu-ai-gears.jp/

長野県の部品産業の象徴として歯車=GEARをメインモチーフに採用。 複数形の“S”には、マッチングによる噛み合わせで信州の未来を動かし、AI活用のギアを上げていくという想いを込めています。

共に歯車を噛み合わせ、信州の未来を動かしてみたい長野県内企業・自治体・団体やAI開発者の皆様のご参加をお待ちしております！

事業参加の方法

大きく2種類の参加方法があります。ともに本日からエントリー開始していますので、奮ってご参加ください！

▼課題提案型

県内企業等から課題・チャレンジを募集！





▼自由提案型

AI開発者から実現したいソリューションを募集！





説明会のご案内

本事業にご関心をお持ちの方向けに、説明会を開催いたします。お誘いあわせのうえぜひお気軽にご参加ください！

▼県内企業向け説明会・AI活用セミナー（長野市／松本市開催）

本事業のご説明に加え、AIの進化や種類、様々な産業での活用例をお伝えするセミナーや 課題整理＆個別相談の場もお届け。

「AIに関心はあるが一歩目を踏み出せていない」

「そもそもAIでどんなことができるか知りたい」

「自社の課題やチャレンジできそうなことを整理してみたい」という方に特におすすめです。

・長野市会場

日時：2026年5月14日（木）14:00～16:30

会場：信濃毎日新聞長野本社 2F講堂 (長野市南県町657) ※オンライン配信あり

お申込み：https://forms.cloud.microsoft/r/kYaf3R7g53

・松本市会場

日時：2026年5月20日（水）14:00～16:30

会場：信濃毎日新聞松本本社 信毎メディアガーデン1Fホール (松本市中央2-20-2) ※オンライン配信あり

お申込み：https://forms.cloud.microsoft/r/A90MGayg06

▼AI開発者向け説明会（東京開催）

本事業のご説明に加え、長野県解説セミナーや県内企業を交えたトークセッションを通じて、 挑戦フィールドとしての信州の魅力をお伝えします。

日時：2026年5月22日（金）14:00～16:15

会場：KERNEL HONGO (東京都文京区本郷4丁目1-4) ※オンライン配信なし

お申込み：https://forms.office.com/r/MXLVyD059w

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運営会社：【株式会社エル・ティー・エス】【信濃毎日新聞社】

（株式会社エル・ティー・エス）本社：東京都港区

代表取締役社長：樺島 弘明 東京証券取引所 プライム市場（6560）

URL：https://lt-s.jp/

クライアントのビジネスアジリティ／変革実行能力を高める伴走型コンサルティングを主軸とした総合サービスを提供。AIやDXの知見とケイパビリティで地域企業の課題解決やチャレンジを強力に後押しし、信州におけるイノベーション・エコシステム形成を推進していく。