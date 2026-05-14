The Royal Mint（英国王立造幣局）、Pink Floydを記念した英国初の記念コインを発行





ウェールズ・ラントリサント, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- Pink Floydがロンドンのアンダーグラウンド音楽シーンから登場し、現代音楽のサウンドに革命をもたらしてから半世紀以上を経た今、The Royal Mint（英国王立造幣局）は本日、同バンドの偉大かつ不朽の功績を称える英国の公式記念コインを発表しました。



The Royal Mint（英国王立造幣局）によるPink Floydを記念した公式記念コイン。裏には『The Dark Side of the Moon』の象徴的なプリズムデザイン、表には国王陛下の肖像があしらわれています。本コインは2026年5月14日より発行され、半世紀以上にわたるPink Floydの偉大かつ不朽の功績を称えるものです。



Henry Grayが手掛けたコイン裏面のデザインは、『The Dark Side of the Moon』の象徴的なプリズムを中央に据えています。このプリズムは、音楽史上最も象徴的なビジュアルの1つであり、アート、サウンド、実験精神に対するPink Floydの先見性に富んだアプローチを象徴しています。また、一部のコインにはレインボープリズム効果が施されており、この象徴的なデザインをフルカラーで再現しています。プリズムのスペクトルを描いた象徴的なアルバムジャケットは、HipgnosisのStorm Thorgersonが考案し、George Hardieが手がけました。『The Dark Side of the Moon』は、全世界で5,000万枚以上を売り上げています。

Pink Floydは、The Royal Mint（英国王立造幣局）の「Music Legends」シリーズにおいて、David Bowie、George Michael、Shirley Bassey、Paul McCartney、Freddie Mercuryといった英国音楽界を代表する伝説的アーティストに名を連ねています。同シリーズはこれまでに、世界108カ国のコレクターや音楽ファンに約50万枚のコインを提供してきました。

The Royal Mint（英国王立造幣局）の記念コイン部門ディレクターであるRebecca Morganは、次のように述べました。「Pink Floydは、音楽と象徴的なイメージの両面において世代を超えて愛され続けている数少ないバンドです。このコインをひと目見れば、誰を記念したコインなのかすぐに分かります。象徴的なプリズムは、世界中のファンがひと目で分かる象徴です。また、Henry Grayは、このバンドにふさわしい卓越した技巧と細部へのこだわりによって、そのプリズムデザインを見事に再現しました。Pink Floydが音楽、アート、文化に与えた影響は計り知れません。The Royal Mint（英国王立造幣局）が、そのレガシーを後世に残していく一端を担えることを、大変誇りに思います。」

The Royal Mint（英国王立造幣局）は本コインに加え、Pink Floydファン向けに限定仕様の特別なピックも販売します。ゴールド、シルバー、ダーククロームの3種類が用意されています。The Royal Mint（英国王立造幣局）のデザイナーであるDaniel Thorneが手掛けたこのアイテムは、『The Dark Side of the Moon』を想起させるデザインによって、ひと目でPink Floydと分かる仕上がりとなっています。ギターピックはPink Floydの歩みにおいて特別な存在であり、それを最もよく表しているのが、David Gilmourによる「Time」での伝説的なギターソロです。これは同アルバムを代表する名演の1つであり、ロック史を代表する瞬間の1つとして広く知られています。そのため、このピックはPink Floydの不朽の音楽的功績を称えるにふさわしい記念品となっています。

Syd Barrett、Roger Waters、Nick Mason、Richard Wrightによって1965年にロンドンで結成され、1968年にDavid Gilmourが加入したPink Floydは、その後、プログレッシブ・ロックを代表する存在となり、音楽史に残る数々の名盤を生み出しました。『The Dark Side of the Moon』（1973年）、『Wish You Were Here』（1975年）、『Animals』（1977年）、『The Wall』（1979年）は、Pink Floydを音楽史上最も革新的で影響力のあるバンドの1つとしての地位を確固たるものにしました。半世紀以上を経た今なお、彼らの音楽は世界中の新世代のファンを魅了し続けています。

Pink Floyd記念コインは、2026年5月14日午前9時より販売開始となり、価格は18.50ポンドからとなっています。詳細およびご購入は、www.royalmint.com/pinkfloyd をご覧ください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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