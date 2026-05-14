株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、2026年6月9日に『ネオ君主論――民主主義の敗北とテック右派の時代』（カーティス・ヤーヴィン著、大野和基訳/税込2,090円）を発売します。第二次トランプ政権の誕生以降、米国では「テック右派」と呼ばれる新たな政治潮流が急速に存在感を強めています。その思想的支柱として世界的に注目されているのが、カーティス・ヤーヴィンです。本書は、トランプ大統領、ヴァンス副大統領、ピーター・ティール、イーロン・マスクなどに影響を与え、テック右派の教祖とも呼ばれるヤーヴィンが、自らの「暗黒思想」を日本人に向けて初めて解説する一冊です。

■日本を"スタートアップ国家"として再評価

いま世界で話題の「暗黒思想」の提唱者であるヤーヴィンは、『ニューヨーク・タイムズ』『ザ・ニューヨーカー』『フィナンシャル・タイムズ』などに大々的に取り上げられ、論争を巻き起こしている人物です。ヴァンス、ピーター・ティール、イーロン・マスクなど、反エリート・テック右派と呼ばれ、トランプに影響を与える人物たちは皆、この思想を信奉していると言われています。ヤーヴィンはかつて、エンジニアとして日本で働いた経験もあり、日本人に向けて自身の思想を伝えたいという思いから、今回、日本語で初めて書籍を発刊することになりました。日本の統治構造や文化に独自の可能性を見出しており、日本を「“スタートアップ国家”として復活できる」と再評価しています。

■リベラルな体制への疑念が生んだ「暗黒思想」

ヤーヴィンは「暗黒思想」について、近代自由民主主義を根本から疑い、権威主義的で階層的な統治への回帰を志向する政治哲学だと説明しています。かつてソ連崩壊の際に人々は西側世界という明確な代替モデルを見出しましたが、現代の西側世界では、リベラルな体制への疑念が生じても理想的な代替像を見つけることが難しいと指摘。特に現代米国の民主主義は、少数のエリートが支配する寡頭制に陥って失敗していると断言しています。こうした体制への違和感や不安が「暗黒思想」を生み出したと分析し、新たな政治体制として、CEOが強力な権限をもつ民間企業のような「責任ある君主制」への転換の必要性を主張しています。本書は、現代アメリカ政治や今後の国際情勢を理解する上で避けて通れない思想潮流を知るために欠かせない一冊です。

■『ネオ君主論』について

【目次より一部抜粋】

序文（日本の読者へのメッセージ） なぜ「日本帝国」は滅びてしまったのか/「第二次世界大戦」など存在しない 第１章「闇の覚醒」とは何か 「闇の覚醒」の根本思想/カテドラル（大聖堂）という巣窟/トランプとヴァンスの決定的な違い 第２章 君主制の理想的なモデル 「責任ある君主制」が必要/トップが「無能」だったらどうするか/君主制のモデルはシンガポール 第３章 トランプ政権の通信簿 次期大統領の最有力はヴァンス/イランは「普通の国」になれる/主流プロテスタントvs.福音派 第４章 テクノロジーを制する者が世界を制する シリコンバレーのエンジニアが政府に入ったら/ピーター・ティールは直感に長けた人物/帝国的統治能力を失ったアメリカ 第５章 中国への向き合い方 もし中国がアメリカの民主主義を取り入れたら/孔子の思想から現代世界を見る/「21世紀版のウェストファリア体制」を築け 第６章 スタートアップ国家として甦る日本 日本の君主制の形/なぜ日本にＧＡＦＡＭが生まれないのか/米国のテックライトに信奉される三島由紀夫

【著者プロフィール】

カーティス・ヤーヴィン（Curtis Yarvin）

思想家・実業家。1973年、米国生まれ。ブラウン大学卒業。カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス博士課程中退後、テック企業に就職。2007年に「メンシウス・モールドバグ」のペンネームでブログを開始。13年、分散型インターネットの構築プロジェクト「アービット」を開発するスタートアップを設立、ピーター・ティール氏のファンドから出資を受ける。 現在は実名で「サブスタック」に長文を投稿し、5万人以上の購読者がいる。2010年代に台頭した暗黒啓蒙（Dark Enlightenment）や新反動主義（Neo Reactionary）と呼ばれる右派の思想を代表する論客であり、「テック右派の教祖」。2025年1月にはトランプ大統領の就任祝賀会に招かれて出席し、「影の主賓」と呼ばれた。本書が米国以外での初の著書。

【訳者プロフィール】

大野和基（おおの・かずもと）

国際ジャーナリスト。1955年、兵庫県生まれ。大阪府立北野高校卒業。東京外国語大学英米学科卒業後、米コーネル大学で化学、ニューヨーク医科大学で基礎医学を学んだのち、ジャーナリストの道に進む。ノーベル文学賞受賞者のカズオ・イシグロ氏やノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏など世界的識者への取材多数。 著書に『私の半分はどこから来たのか』（朝日新聞出版）、『日本人だけが知らない 世界基準の｢質問力｣』（祥伝社）など。訳書に『世界史の針が巻き戻るとき』（マルクス・ガブリエル著）、『お金の流れで読む 日本と世界の未来』（ジム・ロジャーズ著、いずれもPHP新書）など多数。

【書誌情報】

書名：ネオ君主論――民主主義の敗北とテック右派の時代 著者：カーティス・ヤーヴィン 訳者：大野和基 定価：2,090円(税込) 判型・製本・頁数：四六判・並製・200ページ ISBN：978-4-569-86118-0 発行：PHP研究所 発売日：2026年6月9日