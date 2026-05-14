江戸前寿司を世界に発信する「ITAMAE SUSHI」(運営：株式会社板前寿司ジャパン)は、2007年の創業から20周年を記念した特別企画として、2026年5月15日(金)より、東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店にて期間限定の「20周年感謝祭 すし祭り」を開催いたします。





20周年感謝祭 すし祭り





本フェアでは、愛宕・虎ノ門エリアで働くビジネスワーカーの皆様、そして近隣にお住まいの皆様へ日頃の感謝を込め、豊洲仲卸「石司」から仕入れる最高級の天然本まぐろを使用した人気メニューを特別価格で提供いたします。さらに、ご家族での団らんを応援する「キッズメニュー半額キャンペーン」も同時開催。店内飲食だけでなく、近隣のレジデンスにお住まいの方も気軽にご利用いただけるよう、テイクアウト(お持ち帰り)も対象といたしました。









■キャンペーン詳細

【開催期間】

2026年5月15日(金)～ 期間限定

【対象店舗】

ITAMAE SUSHI愛宕店(愛宕グリーンヒルズMORIタワー 2F)

【注目のキャンペーンメニュー】

※店内飲食・テイクアウトどちらも対象です。





1. 天然本まぐろ「今だけお得！」フェア

創業80年の豊洲仲卸「石司」仕入れ。天然ならではの脂の甘みと赤身のコクを堪能いただけます。





最強 天然本まぐろセット：5,480円 → 3,980円(税込)

最強 天然本まぐろ丼 ：3,480円 → 2,780円(税込)

人気ネタセット ：4,000円 → 2,980円(税込)

※全品サラダ・みそ汁付き(店内飲食のみ)





最強 天然本まぐろセット





最強 天然本まぐろ丼





人気ネタセット





2. キッズメニュー半額キャンペーン「家族でお寿司を楽しもう」をテーマに、お子様に大人気のメニューを50％OFFで提供します。





お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付) ：980円 → 490円(税込)

お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)：1,280円 → 640円(税込)





お子様 お重





お子様 サッカーボール





■地域密着への想い

ビジネス街と居住区が交差する「愛宕」だからこそ

愛宕店は、日本屈指のビジネス拠点であると同時に、周辺には歴史ある住宅街や高層レジデンスが立ち並ぶ、職と住が共生する稀有なエリアです。





「平日のランチや接待だけでなく、週末は家族で本格的な寿司を囲んでほしい」という想いから、あえてビジネス街の店舗でキッズメニューを大幅に強化いたしました。近隣にお住まいの富裕層や古くからの住民の皆様に、板前寿司の「本物の味」をより身近に、そしてご家庭でも(テイクアウト)楽しんでいただける「地域に根ざした寿司店」を目指します。









▼ご予約はこちら▼

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13118655/