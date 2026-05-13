『META TAXI』の擬態するカルチャーストアが5/29（金）～31（日）に下北沢で限定オープン！ 「架空の古着」をテーマに、旬のクリエイターとコラボ

株式会社講談社ゲストモデルはストリーマーのズズ氏

タクシーに乗り合わせた乗客がアバター姿でトークを繰り広げるYouTubeチャンネル『META TAXI』が新作アパレルグッズを発表。これを記念し、5/29（金）～31（日）の3日間、期間限定のカルチャーストア「MIMICRY STORE in 下北沢」をオープンします。「MIMICRY＝擬態」をテーマに、遊び心ある企画を用意しました。

注目クリエイター5名による、META TAXIの架空古着Tシャツを新作販売！

新作アパレルグッズのコンセプトは「古着」。ゲームや漫画・音楽などのカルチャーをモチーフにした古着風Tシャツを、SNSやインターネットシーンで大注目のクリエイターたちが描き下ろし。

「空想料理店 店長 蟹」「存在しない漫画の1コマbot」「しらたき」「APO+」「ぺこたぺちか」5名が、META TAXIとコラボしたここだけのコンセプトTシャツを販売します。

しらたきコラボ MIMICRY Tシャツ空想料理店 蟹 コラボ MIMICRY Tシャツ

存在しない漫画の1コマbotコラボ MIMICRY Tシャツ

APO+コラボ MIMICRY Tシャツ

ぺこたぺちかコラボ MIMICRY Tシャツ

モデルはストリーマー・ズズ！会場に展示された限定写真を持って帰れる新感覚ストア

ルックモデルはREJECT所属・大人気ストリーマーのズズ。MIMICRY STORE会場限定で、50点以上の初公開写真を展示します。

今回の購入者特典として、Tシャツをお買い上げいただいた方には会場内で展示されている中から好きな写真を1枚持って帰ることが可能です。展示内容は3日間で変化し、撮りおろし写真は全て会場でしか見られない貴重な企画となります。お気に入りの1枚を見つけてください。

「なぞのデザイナー」とコラボしたアバタートレーディングカードも配布

MIMICRY STOREでは来場いただいた方全員に、META TAXIトレーディングカードをプレゼント。入店時に配布されるカードは全部で8種類。Xフォロワー30万人超えの謎解きクリエイター「なぞのデザイナー」とコラボレーションしたこのトレーディングカードには、店内で楽しめるとある仕掛けが用意されています。

※来場者１名につきランダムで1種類を配布します。特典はなくなり次第終了となります。

META TAXIの世界観をリアルでも体感できる期間限定のストアをお見逃しなく。

■ MIMICRY STORE in 下北沢

【開催場所】ギャラリーHANA 下北沢

〒155-0031 東京都世田谷区北沢3-26-2

小田急線 井の頭線「下北沢」駅東口徒歩5分

【開催日時】

2026年5月29日（金）16:00-19:00

2026年5月30日（土）12:00-19:00

2026年5月31日（日）12:00-17:00

【入場】無料・予約不要

■ コラボクリエイター

・ズズ：https://x.com/zetyou2

・空想料理店 蟹：https://x.com/kaniegg

・存在しない漫画の1コマbot：https://x.com/noreal_koma

・しらたき：https://x.com/shirataki2223

・APO+：https://x.com/APO_PLUS_

・ぺこたぺちか：https://x.com/PPechka

・なぞのデザイナー：https://x.com/nazonodesigner

■ META TAXIについて

毎週金曜日21時更新のYouTubeチャンネルを中心としたバーチャルタクシープロジェクト。アーティスト、芸人、クリエイターなど様々なジャンルのゲストが毎回アバター姿となって登場。夜の東京を走るタクシーに乗り合わせた二人が、ここだけのトークを繰り広げる。

オフィシャルサイト：https://metataxi.jp/

YouTube : https://www.youtube.com/@METATAXI.official

X : https://x.com/METATAXI_jp

Instagram : https://www.instagram.com/metataxi.official/

META TAXI STORE：https://metataxi-store.jp/