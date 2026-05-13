DOG FES IWAKIに青森チーム初登場

NPO法人 救助犬訓練士協会

２０２６年５月１７日、青少年スポーツセンター 第一多目的広場にて開催されるDOG FES IWAKIに、ＮＰＯ法人救助犬訓練士協会（ＲＤＴＡ）が初めてブースを開き参加をする。

青森県内にもＩＲＯ国際救助犬の認定を受けたペアがおり、その中からＲＤＴＡに登録されている国際救助犬ペアが登場予定。青森県内において、瓦礫Ａ段階（中級）を合格しているペアは２頭しかおらず、青森県内ペアがブースに駆けつける。また、広域Ｂ段階（上級）に合格をしているペアも登場予定で、ドッグフェスに参加する方々との交流を楽しみにしている。

青森県所属の瓦礫捜索犬



ＲＤＴＡのブースでは、参加した救助犬ペアの捜索活動の様子だけではなく、世界レベルの捜索の様子を映像で展示する予定である。そのほかにも、グッズ販売や倒壊家屋の模型を用意し、記念撮影スペースも用意している。

また、能登地震などの出動状況の展示も行い、救助犬を利用した捜索活動に理解を求め、２０２６年１１月に行われる国内ＭＲＴ試験についても理解を求める予定である。

能登地震出動能登地震での捜索

ＮＰＯ法人救助犬訓練士協会（ＲＤＴＡ）

https://rdta.or.jp/