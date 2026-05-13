九州最大規模のU25世代向けスタートアップの祭典『TORYUMON KYUSHU 2026 焔』全登壇者・コンテンツを公開！

F Ventures LLP

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON 2025 BURSTでは約700名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートします。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて3,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

TORYUMON KYUSHU 2026 焔 概要

日時：2026年5月31日（日）12:30~19:00（12:00 受付開始）

会場：Fukuoka Growth Next 1Fイベントスペース

住所：福岡市中央区大名2丁目6-11

対象：起業家/学生/U25の方

入場料：無料

参加登録：https://luma.com/dcnxerap

当日スケジュール

12:00～12:30 受付

12:30～13:00 オープニング

13:00～13:20 F Ventures10周年記念セッション！ ～元FVメンバー帰還！それぞれの挑戦と今～

13:20～13:30 休憩・交流

13:30～14:20 第1部：元学生起業家の原点と決断 ～今、新世界へ一歩踏み出すためには？～

14:20～14:40 休憩・交流

14:40～15:30 第2部：福岡から世界を変えるには ～新産業を創造した起業家から学ぶ～

15:30～15:50 休憩・交流

15:50～16:40 第3部 U25 TORYUMONピッチ

16:40～17:00 スポンサーセッション

17:00～17:50 第4部：Z世代に熱狂されるプロダクト・会社の勝ち筋 ～今だからこそ切り拓ける、次のスタンダード～

17:50～18:10 結果発表・クロージング

18:10～19:00 ネットワーキング

19:00～21:00 アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

オープニング：F Ventures10周年記念！ ～元FVメンバー帰還！それぞれの挑戦と今～

参加登録はこちら :https://luma.com/dcnxerap

ユーザベース 仲川 英歩 氏をモデレーターに、かつてF Venturesコミュニティから飛び立ち、今や世界を舞台に活躍する元インターン生たちが福岡に帰還します。eスポーツ・Web3・スタートアップ・中国市場など、それぞれの挑戦のリアルと、FVenturesというコミュニティが彼らにどう影響を与えたのか。F Ventures10周年という節目だからこその、特別なセッションをお届けします！

深圳市五右门人力資源有限公司 董事长CEO 石河 凌平 氏

深圳を拠点とする人材領域スタートアップの経営を担当。

福岡大学卒。在学中にF Venturesでのインターンを経験。2019年より株式会社カンカクにて飲食D2CのPMを担当。2022年、ECグロース支援の株式会社ゴエモンを創業。2023年、中国・深圳にて人材スタートアップ「深圳市五右门人力資源有限公司」を創業し、董事长CEOに就任。

iFund GP 弘中 稜也 氏

独立系ベンチャーキャピタル「iFund」にてGPを務め、シード～アーリーステージのスタートアップ投資・成長支援に従事。これまでに国内外の起業家とのネットワークを活かし、テクノロジー、AI、エンターテインメント、グローバル領域を中心に幅広く支援している。 アクセラレーションプログラム「iFarm」を運営し、0から事業創出の機会を提供。 投資活動に加え事業開発やGo-To-Market支援にも携わり、海外企業の日本進出や国内スタートアップの成長戦略設計にも関与。次世代の産業創出と日本発の挑戦者を増やすことをテーマに活動している。

FLICKSHOT マネージングパートナー 福海 道登 氏

九州大学在学中にF Venturesでインターンシップを経験。2019年に独立系VCのEast Venturesに入社し、Startale Group，Astar Networkの前身となるStake Technologies社やACROVE、REJECTなど、創業期のスタートアップを中心に、3年間で22社の投資を担当。2022年5月にアラブ首長国連邦ドバイに移住し、Web3インキュベーター「FLICKSHOT」を創業、マネージングパートナーに就任。FLICKSHOTでは日本の事業会社・個人投資家から10億円を調達し、30社のWeb3スタートアップに出資。

81RAVENS 共同創設者 兼 代表取締役CEO 吉村 信平 氏

高校2年生時にF Venturesにてインターンを約1年間経験。2018年、高校3年生でeスポーツスタートアップ「株式会社RATEL」を福岡市にて創業。eスポーツ大会の運営・放送事業を中心に展開。2022年、シンガポールにて「81RAVENS PTE. LTD.」を共同創業し、CEOに就任。3vs3形式のハイスピードTPSゲーム「PARAVOX」を開発・運営し、2024年4月にEpic Games Storeにて正式リリース。同年10月にはデジタルハーツホールディングス及びグリーベンチャーズより約6.3億円のシード調達を実施。国内No.1の経営者向けPodcast「伝説ラジオ」のメインMC。

モデレーター株式会社ユーザベース ファイナンス担当 仲川 英歩 氏

慶應SFC卒。学生時代に、VC（East Ventures/F Ventures）のアソシエイトを1年ずつ務める。2017年より、創業期のペイミーに入社し、関西支社設立に携わる。その後、執行役員 事業部長に就任。AnyMind Groupを経て、2022年よりユーザベースに参画。入社後はTOBプロジェクトに従事し、非公開化後の中期経営計画の策定、取締役会・株主向けレポーティング、再上場に向けたコーポレート業務などを担当。現在は主にM&A業務を担当。

第1部：元学生起業家の原点と決断 ～今、新世界へ一歩踏み出すためには？～

FLICKSHOT 福海道登 氏をモデレーターに、学生時代に起業し、今や業界を代表する存在となった若手起業家たちが登壇します。eスポーツ産業を日本に根付かせたREJECT 甲山翔也氏、EC領域でグループ9社を束ねるACROVE 荒井俊亮氏。学生起業家としての原点から、事業の壁をどう乗り越えてきたのか。今まさに挑戦をはじめようとしているU25世代に向け、その決断のリアルを語っていただきます。

株式会社REJECT 代表取締役CEO 甲山 翔也 氏

1999年大阪府生まれ。10歳より eスポーツの世界に入り、2018年選手を引退し当社を創業。eスポーツ選手、Vtuber等のマネジメントや、ゲーミングアクセサリーの製造販売を行う。競技では複数タイトルにて4度の世界大会優勝を経て歴代獲得賞金額日本一位、7.5億円を突破。Forbes Japan 30 Under 30 2023受賞。

株式会社ACROVE 代表取締役CEO 荒井 俊亮 氏

自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開。

2018年、学生時代に株式会社アノマ（現・株式会社ACROVE）を創業。 えんどう豆プロテインのD2C事業を起点に、2020年よりEコマース支援事業、2022年よりEコマースロールアップ（M&Aによるブランド統合・成長）へと事業領域を拡大。現在はグループ9社の経営体制を構築している。 2024年Forbes 30 Under 30 日本版・アジア版同時選出。みずほイノベーションアワード2025受賞。

モデレーターFLICKSHOT マネージングパートナー 福海 道登 氏

九州大学在学中にF Venturesでインターンシップを経験。2019年に独立系VCのEast Venturesに入社し、Startale Group，Astar Networkの前身となるStake Technologies社やACROVE、REJECTなど、創業期のスタートアップを中心に、3年間で22社の投資を担当。2022年5月にアラブ首長国連邦ドバイに移住し、Web3インキュベーター「FLICKSHOT」を創業、マネージングパートナーに就任。FLICKSHOTでは日本の事業会社・個人投資家から10億円を調達し、30社のWeb3スタートアップに出資。

第2部：福岡から世界を変えるには ～新産業を創造した起業家から学ぶ～

衛星データ解析で「Hack The Planet.」を掲げるSolafune 上地練氏と、高校3年生でeスポーツスタートアップを創業しシンガポールで世界に挑む81RAVENS 吉村信平氏。誰もいなかった市場にゼロから飛び込み、新産業を生み出してきた二人が福岡に集結します。なぜ今のタイミングで、この領域に賭けたのか。福岡・九州から世界を変えるためのリアルな戦略と本音を語っていただきます。

株式会社Solafune 上地 練 氏

カリフォルニア大学バークレー校で応用数学を専攻。大学在学中からソフトウェアエンジニアやVCでの経験を経て、2020年に「Hack The Planet.」をミッションに掲げ株式会社Solafuneを創業。衛星データとAIを融合した解析基盤を開発。運営する衛星データ解析プラットフォーム「Solafune」は世界130カ国で利用される。防衛省、内閣府、警察庁をはじめ、海外政府機関や国際機関を顧客とし、Planetary Intelligence OSの構築を推進している。Forbes Asia 30 under 30 2024選出。国内No.1の経営者向けPodcast「伝説ラジオ」のメインMC。

81RAVENS 共同創設者 兼 代表取締役CEO 吉村 信平 氏

高校2年生時にF Venturesにてインターンを約1年間経験。2018年、高校3年生でeスポーツスタートアップ「株式会社RATEL」を福岡市にて創業。eスポーツ大会の運営・放送事業を中心に展開。2022年、シンガポールにて「81RAVENS PTE. LTD.」を共同創業し、CEOに就任。3vs3形式のハイスピードTPSゲーム「PARAVOX」を開発・運営し、2024年4月にEpic Games Storeにて正式リリース。同年10月にはデジタルハーツホールディングス及びグリーベンチャーズより約6.3億円のシード調達を実施。国内No.1の経営者向けPodcast「伝説ラジオ」のメインMC。

第3部：U25 TORYUMONピッチ

2024年7月に上場したタイミー 小川嶺氏も登壇したTORYUMONの注目コンテンツ「U25 TORYUMONピッチ」。前回のBURSTでも、ピッチ登壇者への資金調達が決定するなど、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として機能しています。今回も豪華審査員のみなさまをお迎えし、選ばれしU25の起業家たちによるピッチをお届けいたします！

Asu Capital Partners Founding Partner 夏目 英男 氏

1995年、東京生まれ。両親の仕事の関係で5歳で中国・北京へと移住。2017年、清華大学法学院及び経済管理学院（ダブルディグリー）を卒業し、同大学院公共管理学院（公共政策大学院）に進学。2020年に日本と東南アジアをベースとした独立系ベンチャーキャピタルであるEast Venturesに参画し、スタートアップ投資と投資先の支援業務などを行う。2023年にAsu Capital Partnersを共同創業。

East Ventures 村上 雄也 氏

1996年生まれ、慶應大学卒。 学生時代からEast Venturesでインターンし、その後入社。 若手起業家中心に年間数十社に投資。AI×スタートアップをテーマにYouTube「起業の履歴書」を運営。

iFund GP 弘中 稜也 氏

独立系ベンチャーキャピタル「iFund」にてGPを務め、シード～アーリーステージのスタートアップ投資・成長支援に従事。これまでに国内外の起業家とのネットワークを活かし、テクノロジー、AI、エンターテインメント、グローバル領域を中心に幅広く支援している。 アクセラレーションプログラム「iFarm」を運営し、0から事業創出の機会を提供。 投資活動に加え事業開発やGo-To-Market支援にも携わり、海外企業の日本進出や国内スタートアップの成長戦略設計にも関与。次世代の産業創出と日本発の挑戦者を増やすことをテーマに活動している。

ジャフコ グループ株式会社 プリンシパル 白川 亜祐旭 氏

東京大学法学部を卒業後、2020年4月当社入社。ベンチャー投資部門にて、シード・アーリーステージのスタートアップを中心に、投資先の発掘から投資実行、投資後の支援業務を担当。エンタメ、コンテンツ、コマース、SaaS、防衛、セキュリティ、サステナビリティ、Cryptoなど、多様な領域での投資を実行している。シード起業家向けイベント「JAFCO SEED」では責任者を務める。

第4部：Z世代に熱狂されるプロダクト・会社の勝ち筋 ～今だからこそ切り拓ける、次のスタンダード～

East Ventures 村上雄也氏をモデレーターに、Z世代の熱狂を生み出してきた起業家たちが登壇します。数十万人が利用する友だち作りアプリ「NewMatch」を展開するONE さとぽん氏、1,100万人超が登録するコミュニティSNS「Yay!」を運営するナナメウエ 石濱嵩博氏、だるまを現代的に再解釈しF1日本GPも手がけるconcon 高橋史好氏。なぜ今、この領域に賭けたのか。「刺さる」から「広がる」へ、熱狂を社会に根付かせるための勝ち筋を語っていただきます。

ONE株式会社 代表取締役 さとぽん 氏

2002年生まれ。高校時代の親友・tomokisunとともに2022年4月に創業。「出来るだけ多くの人を出来るだけ幸せにする」を掲げ、Z世代向けSNSの開発・運営を手がける。創業以来、約10のプロダクトをリリースし、2024年7月にはグリーベンチャーズをリードに2億円の資金調達を実施。2025年1月にリリースした「NewMatch」は18～24歳を中心に数十万人が利用するSNSへと成長し、TikTok・Instagramのオウンドメディアは総再生回数10億回を突破。渋谷・道玄坂への大型OOH掲載やブランドコラボ、毎週のリアルイベント開催など、オンライン・オフライン問わず出会いの場を作り続けている。

concon株式会社 代表取締役 高橋 史好 氏

群馬県高崎市出身。高校時代に単身インド留学後、越境YouTubeメディア（登録者17万人）を売却。concon株式会社を創業し、地元名産の高崎だるまを現代的に再解釈したブランド「TOKYO LOLLIPOP」「カイシャダルマ」を展開。F1日本GP装飾などを手がけ、日本文化の新しい発信に挑戦。Forbes JAPAN 2024 カルチャープレナー 受賞。

株式会社ナナメウエ 代表取締役 石濱 嵩博 氏

2013年、青山学院大学在学中に株式会社ナナメウエを創業。サンフランシスコ留学中に米Concept Art House社を経て、在学中に起業。 200本以上のモバイルアプリ開発を経て、その知見をもとに2020年1月、全世代対象の匿名コミュニティSNS「Yay!（イェイ）」をリリース。「すべての人に居場所を」をコンセプトに、趣味や関心でつながる通話コミュニティとして急成長し、登録ユーザー数は1,100万人を超える。タイ・バンコクを拠点にAI・コンテンツモデレーションサービスPosmoniを展開。 現在は、Yay!のコミュニティ基盤にトークンエコノミーを実装するWeb3領域への事業拡大や、SoneiumにてMoriusaを中心としたIPトークンの実装を推進。

モデレーターEast Ventures 村上 雄也 氏

1996年生まれ、慶應大学卒。 学生時代からEast Venturesでインターンし、その後入社。 若手起業家中心に年間数十社に投資。AI×スタートアップをテーマにYouTube「起業の履歴書」を運営。

スペシャルサポーター

〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next(https://growth-next.com/)

Fukuoka Growth Nextとは？

起業家と支援者が集まるスタートアップ支援施設。

グローバル創業・雇用創出特区である福岡市の強力な支援と民間企業の連携により、創業を志す方のサポート、そして創業後もスタートアップに対して集中的な支援を行い、福岡を代表するロールモデルとなる企業の創出を目指す施設です。多様なアイデアの事業化とその成長を通じて、新しい価値を提供するスタートアップの輩出を目指します。

TORYUMON KYUSHU 運営代表 / 平山 紗楽

九州大学共創学部2年／千葉生まれ・沖縄育ち・福岡在住。 5歳からヴァイオリンを続け、高校は音楽科に進学。現在はQUSIS（九大起業部）に所属し、音楽×テクノロジー領域に関心を持つ。 2025年10月よりF Venturesにインターンとしてジョインし、現在はTORYUMON KYUSHU運営代表を務める。

今回、福岡開催のTORYUMONは、名称を『TORYUMON FUKUOKA』から『TORYUMON KYUSHU』へ変更いたしました。

九州でもスタートアップの挑戦がどんどん広がっている今、福岡という一都市を超えて九州全体に起業家の炎を広げ、そのコミュニティをより強固でかけがえのないものにしていきたい。そんな想いを込めています。

そして今年、F Venturesは10周年という節目を迎えます。

その節目に、かつてこのコミュニティから飛び立っていった先人たちが福岡に帰ってきます。

先輩方の歩んできた道は、今まさに挑戦をはじめている私たちにとって何よりの学びとなるはずです。その背中を見て新しい世代が育ち、次の世代へとこの炎が伝わっていく

私たちはTORYUMONを、そして福岡・九州を、そんな循環が生まれ続ける場所にしていきます！

まずは飛び込んで、挑戦してみること。

その一歩を踏み出した人にしか見えない景色が、必ずあります。

「福岡・九州から、世界を変える起業家を生み出す。」

その炎――『焔』を、ぜひこの地で一緒に燃やしていきましょう！

5月31日、福岡でみなさまとお会いできることを、心から楽しみにしております！

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。