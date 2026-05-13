ロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手のパーソナルトレーナー 矢田修のAI身体バランスサービス「KINETIC LAB-Link」がCAMPFIREで日本初クラウドファンディング開始

株式会社ブロトコルジャパン

株式会社ブロトコルジャパン（所在地：東京都渋谷区）は、ロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手のパーソナルトレーナーとして知られる矢田修氏の身体バランスメソッド「BCトータルバランスシステム」を、専用センサーとAIコーチングで日常的に活用できるサービス「KINETIC LAB-Link」の日本国内向けクラウドファンディングを、2026年5月13日よりCAMPFIRE(https://camp-fire.jp/projects/941931/view)にて開始しました。

本プロジェクトは、2026年6月30日まで実施予定です。

専用センサーで取得した身体バランスデータをもとに、AIコーチングで日々の動きの見直しをサポート

CAMPFIREプロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/941931/view(https://camp-fire.jp/projects/941931/view)

山本由伸投手やその他多くのアスリートが実施している「BCトータルバランスシステム」はプロアスリートだけでなく、日常生活においても身体のパフォーマンスを最大限に引き出し、健康的なライフスタイルメソッドです。「KINETIC LAB-Link」は、それを利用者自身によって専用センサーで取得した身体バランスデータをもとに、利用者が自身の身体の状態を把握し、スポーツや日常生活における動きの見直しにつなげるためのAIコーチングサービスです。

CAMPFIREは、プロダクト、テクノロジー・ガジェット、スポーツなど多様なジャンルのプロジェクトが掲載される国内クラウドファンディングサービスです。

米国Kickstarterでの成功を経て、日本国内へ

「KINETIC LAB-Link」は、米国Kickstarterでクラウドファンディングを実施し、総支援額5,878,901円を達成しました。世界中の支援者から関心を集めた本サービスを、日本国内のスポーツ愛好家、トレーナー、ゴルファー、野球選手、学生アスリート、身体の動きを見直したい一般ユーザーに向けて展開します。

KINETIC LAB-Linkとは

米国Kickstarterでのクラウドファンディング成功を経て、日本ではCAMPFIREにてプロジェクトを実施

「KINETIC LAB-LINK」は、医療およびプロスポーツの現場で20年以上の実績を持つ「KINETIC LAB-Sensor」の技術を、一般ユーザー向けに落とし込んだデバイスです。

KINETIC LAB-Link公式サイト：https://www.kinetic-lab.com/link/

利用者は専用センサーの案内に従って身体の測定を行い、そのデータをもとにAIコーチングシステム上で自身の身体バランスや動きの傾向を確認できます。

20年以上の間、プロの現場で積み上げた実績をパーソナライズスポーツに合わせた処方

目的とスポーツに応じて適切なガイダンスとボディマネジメントを推進します。

正確なデータ分析

測定後、体のバランスをBC分析します。現象把握から原因究明まで行います。

BCバランス療法

分析の結果、AIはBCバランス療法を処方し、ボディバランス改善を行います。

最適化運動

整頓された体に基づいて運動能力を強化し、成長を導きます。

コアメソッド「BCトータルバランスシステム」

矢田氏が40年以上の歳月をかけて確立した「BCトータルバランスシステム」は、単なる筋力強化ではなく、「細胞レベルからの生体リズム回復」と「キネティックチェーン（運動連鎖：身体の動きが連動する仕組み）」の最適化に焦点を当てています。

* 体内時計（時計遺伝子）のリセット:

現代の心理的緊張によって乱れた生体リズムを、自然界の周期（月の満ち欠けや地球の自転など）と同調させることで、人間本来の自然治癒力を引き出します。

専用センサーで身体バランスを測定し、AIが日々の動きの変化を可視化。スポーツから日常生活まで、より良い身体の使い方をサポートします。

* メソッドを構成する3つの柱:

1. BCアナライズ（測る）:

「キネティックラボセンサー（伍六七）」を用いて身体の歪みを数値化し、不調の根本原因を解析します。

2. BCバランス療法（整える）:

細胞膜の構成成分を主成分とした専用の施術材料を使用し、身体の浅層から深層まで優しくアプローチします。

3. BCエクササイズ（鍛える）:

月の動きと同期する「太陰鼓動」や、地球の動きと同期する「太陽鼓動」といった独自の呼吸エクササイズにより、身体の軸を安定させます。

月の動きと同期する「太陰鼓動」地球の動きと同期する「太陽鼓動」

「BCトータルバランスシステム」は、あなたの感覚と理想の体をデータで結びつけ、努力を最短距離で結果へと変えていきます。「正しく自分を理解」することで、無駄な筋力を使わずに最大の出力を出すことが可能になります。疲労が溜まりにくくなり、練習効率が向上、怪我の不安から少しでも解放されることは、競技や普段の生活を心から楽しめます。

この矢田メソッドはキネティックフォーラムを通じて指導者や治療家へ共有し、育成にも長年尽力してきました。

矢田修氏について

オイルを使った施術指導実体験よる学びの落とし込み矢田修による直接指導理論や科学的視点などの座学

矢田修氏は、ロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手のパーソナルトレーナーとして知られ、長年にわたりトップアスリートの身体づくりを支えてきたトレーナーです。

アスリートのトレーニングに携わりながら、40年以上さまざまな研究と実践を重ねて作られた独自の身体バランス理論とトレーニングメソッドをもとに、身体構造や運動連鎖に着目したアプローチを展開。これまでプロアスリート向けに提供されてきた知見を、より多くの人が日常的に活用できる形にするために生まれたのが「KINETIC LAB-Link」です。

こんな方におすすめ

ゴルフ、野球をはじめ、身体の使い方がパフォーマンスに直結するスポーツ愛好家へ

・ゴルフや野球など、身体の使い方がパフォーマンスに直結するスポーツに取り組む方

・自分の身体バランスや動きの傾向をデータで確認したい方

・日々のトレーニングやコンディショニングの参考情報を得たい方

・学生アスリートやスポーツ指導者

・身体の変化を可視化し、継続的にセルフチェックしたい方

主なリターン

CAMPFIREでは、以下のリターンが用意されています。

・専用センサーのみ：24,000円(センサー本体:20%OFF)

・AI 1年プラン：77,000円(センサー本体:43%OFF)

・AI 3年プラン：121,000円(センサー本体:57%OFF・AIコーチング:40%OFF)

・AI 5年プラン：150,000円(センサー本体:無料・AIコーチング:50%OFF)

専用センサーのみの場合は後日で矢田修メソッドAIのクラウドサービスのサブスクリプションの契約が必要です。

リターンのお届け予定は2026年7月です。

プロジェクト概要

プロジェクト名：山本由伸投手パーソナルトレーナー 矢田修のKINETIC LAB-Link

実施期間：2026年5月13日～2026年6月30日

実施プラットフォーム：CAMPFIRE

プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/941931/view

リターンお届け予定：2026年7月

監修・設計：矢田修 / キネティックフォーラム

開発・販売：株式会社ブロトコルジャパン

会社概要

会社名：株式会社ブロトコルジャパン

所在地：東京都渋谷区渋谷三丁目1番9号 Yazawaビル4階

事業内容：AIサービス、身体バランスデータ取得デバイス、ブロックチェーン等の企画・開発

問い合わせ先：

https://www.blotocol.com/contact