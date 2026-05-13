“いちごの祭典”が北海道に初上陸！『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催決定！2026年5月21日（木）から5月25日（月）の5日間

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北海道文化放送株式会社

UHB北海道文化放送(株)は、2026年5月21日（木）から5月25日（月）の計5日間、赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）にて『札幌ストロベリーフェスティバル 2026』を開催いたします。




＜イベントキービジュアル＞

＜赤れんがガーデン＞


横浜赤レンガ倉庫で2013年から始まり、今年の開催期間中には約58万人※が来場した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival』が、北海道に初上陸。（※横浜赤レンガ倉庫1・2号館来館者数より算出）いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメだけでなく、いちごをモチーフにしたかわいらしい雑貨まで、あらゆる角度から「いちご」を満喫できる大人気イベントです。


札幌開催は2024年からスタートした大阪に続き全国3か所目で、今回が初となります。お子様から大人の方まで幅広い世代に愛される「いちごの祭典」を是非お楽しみください！




＜商品イメージ＞

■いちごスイーツ＆いちごグッズなど、全15店舗が集結！

※一部店舗抜粋 ※各商品は数に限りがある場合がございます



横浜・大阪会場でも人気を博した、バリエーション豊かないちごスイーツも登場。日常の癒しになるいちごグッズも必見です。




39Cafe/プレミアムいちごクレープ

兵庫県でしか食べられない貴重ないちごを使用した絶品クレープです。 1つ1つ丁寧に盛り付け華やかな見た目はまさに芸術！ すっきりしたクリームといちごの酸味をぜひご堪能下さい。






Strawberry KISS(ハート)/焼きたて濃厚いちごパイ

店内のオーブンで焼き上げたサクサクのパ


イ生地から溢れ出る、とろりと甘酸っぱい


苺ジャムのオリジナルのパイです。食べ歩


きでも楽しめる商品になっております。






STRAWBERRY HOUSES/私の推し色あまおういちごミルク

【あなたの恋する推し色は何色です


か？ 】をテーマに、キラキラ・推しラブ全開


な 11 色のいちご容器をご用意しました。


もちろん中身も厳選したイチゴドリンク！


見た目も味わいも両方楽しめます。






ふるーつなのに/生いちご飴

生いちごの酸味と飴の甘さが相性抜群！


パリパリの飴と贅沢な生いちごを是非お楽


しみください。






韓国マカロン MUUN Seoul/いちごマカロン

ふわっと香るいちごと、オリジナルの可愛い


見た目にキュン。写真を撮らずにはいられ


ない、とびきり可愛いマカロンです。お土産


にもぴったりです。






甘味処　浅草梅園/いちご大福

栃木県産「とちあいか」を使い、いちごの甘みと酸味を引きたてる様に、甘さ控えめに仕上げた口どけなめらかな、こし餡が相性抜群。モチモチの大福で包んだ三位一体の味わいです。






パフェlove/オリジナル苺パフェ（ショートケーキ苺パフェ/チョコケーキ苺パフェ）

北海道産いちごや本州から仕入れた旬


のいちごを使って毎日日替わりで楽しめる


オリジナルパフェです。何度も楽しめる商


品になっております。







米粉チュロス専門店/Blue Cocina

小麦粉と卵不使用のグルテンフリー！見


て楽しい×食べて美味しいをコンセプトに


完成されたストロベリーハートチュロス！


横浜ストロベリーフェスティバルで大人気だ


ったこちらの商品をぜひ！






秘密の苺MICO E/ぶら下がりキューピーちゃん

ちょこんと顔を出す姿が可愛らしく、スマホ


やパソコン等のモニターのフチ、デスク周り


の小物などに貼り付けて日常のささやかな癒しに。






■横浜名物！高さ約2mの「巨大いちごオブジェ」が札幌へ特別出張


＜いちごオブジェ イメージ＞

『Yokohama Strawberry Festival』でお馴染みの大人気フォトスポット「いちごの巨大オブジェ」が、『札幌ストロベリーフェスティバル2026』に特別出張！写真映え間違いなしの巨大オブジェの前で、思い出に残る記念撮影をお楽しみください。






＜『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催概要＞

・期 　間：2026年5月21日（木）～5月25日（月）計5日間


　　　　　　※雨天決行、荒天時は休業することがあります。


・会　 場：赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）札幌市中央区北3条西6丁目1番地


・営業時間：10:00～18:00


　　　　　　※再入場および最終入場は営業終了の10分前までとなります。


・入 場 料：前売券500円 / 当日券600円


　　　　　　※小学生以下入場無料。小学生以下の単独入場はお断りしております。


　　　　　　※当日券は各日予定枚数に達し次第、販売終了になります。


　　　　　　※前売券の販売は5月20日（水）23:59で終了。


　　　　　　　当日券の販売は5月21日（木）0:00から開始します。


・主　　催：UHB北海道文化放送、北海道赤れんが未来機構


・企画制作：株式会社横浜⾚レンガ、関西テレビ放送株式会社


・後　　援：札幌市


・公式HP　：https://www.uhb.jp/event/strawberryfes2026/