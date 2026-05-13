“いちごの祭典”が北海道に初上陸！『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催決定！2026年5月21日（木）から5月25日（月）の5日間
UHB北海道文化放送(株)は、2026年5月21日（木）から5月25日（月）の計5日間、赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）にて『札幌ストロベリーフェスティバル 2026』を開催いたします。
＜イベントキービジュアル＞
＜赤れんがガーデン＞
横浜赤レンガ倉庫で2013年から始まり、今年の開催期間中には約58万人※が来場した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival』が、北海道に初上陸。（※横浜赤レンガ倉庫1・2号館来館者数より算出）いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメだけでなく、いちごをモチーフにしたかわいらしい雑貨まで、あらゆる角度から「いちご」を満喫できる大人気イベントです。
札幌開催は2024年からスタートした大阪に続き全国3か所目で、今回が初となります。お子様から大人の方まで幅広い世代に愛される「いちごの祭典」を是非お楽しみください！
＜商品イメージ＞
■いちごスイーツ＆いちごグッズなど、全15店舗が集結！
※一部店舗抜粋 ※各商品は数に限りがある場合がございます
横浜・大阪会場でも人気を博した、バリエーション豊かないちごスイーツも登場。日常の癒しになるいちごグッズも必見です。
39Cafe/プレミアムいちごクレープ
兵庫県でしか食べられない貴重ないちごを使用した絶品クレープです。 1つ1つ丁寧に盛り付け華やかな見た目はまさに芸術！ すっきりしたクリームといちごの酸味をぜひご堪能下さい。
Strawberry KISS(ハート)/焼きたて濃厚いちごパイ
店内のオーブンで焼き上げたサクサクのパ
イ生地から溢れ出る、とろりと甘酸っぱい
苺ジャムのオリジナルのパイです。食べ歩
きでも楽しめる商品になっております。
STRAWBERRY HOUSES/私の推し色あまおういちごミルク
【あなたの恋する推し色は何色です
か？ 】をテーマに、キラキラ・推しラブ全開
な 11 色のいちご容器をご用意しました。
もちろん中身も厳選したイチゴドリンク！
見た目も味わいも両方楽しめます。
ふるーつなのに/生いちご飴
生いちごの酸味と飴の甘さが相性抜群！
パリパリの飴と贅沢な生いちごを是非お楽
しみください。
韓国マカロン MUUN Seoul/いちごマカロン
ふわっと香るいちごと、オリジナルの可愛い
見た目にキュン。写真を撮らずにはいられ
ない、とびきり可愛いマカロンです。お土産
にもぴったりです。
甘味処 浅草梅園/いちご大福
栃木県産「とちあいか」を使い、いちごの甘みと酸味を引きたてる様に、甘さ控えめに仕上げた口どけなめらかな、こし餡が相性抜群。モチモチの大福で包んだ三位一体の味わいです。
パフェlove/オリジナル苺パフェ（ショートケーキ苺パフェ/チョコケーキ苺パフェ）
北海道産いちごや本州から仕入れた旬
のいちごを使って毎日日替わりで楽しめる
オリジナルパフェです。何度も楽しめる商
品になっております。
米粉チュロス専門店/Blue Cocina
小麦粉と卵不使用のグルテンフリー！見
て楽しい×食べて美味しいをコンセプトに
完成されたストロベリーハートチュロス！
横浜ストロベリーフェスティバルで大人気だ
ったこちらの商品をぜひ！
秘密の苺MICO E/ぶら下がりキューピーちゃん
ちょこんと顔を出す姿が可愛らしく、スマホ
やパソコン等のモニターのフチ、デスク周り
の小物などに貼り付けて日常のささやかな癒しに。
■横浜名物！高さ約2mの「巨大いちごオブジェ」が札幌へ特別出張
＜いちごオブジェ イメージ＞
『Yokohama Strawberry Festival』でお馴染みの大人気フォトスポット「いちごの巨大オブジェ」が、『札幌ストロベリーフェスティバル2026』に特別出張！写真映え間違いなしの巨大オブジェの前で、思い出に残る記念撮影をお楽しみください。
＜『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催概要＞
・期 間：2026年5月21日（木）～5月25日（月）計5日間
※雨天決行、荒天時は休業することがあります。
・会 場：赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）札幌市中央区北3条西6丁目1番地
・営業時間：10:00～18:00
※再入場および最終入場は営業終了の10分前までとなります。
・入 場 料：前売券500円 / 当日券600円
※小学生以下入場無料。小学生以下の単独入場はお断りしております。
※当日券は各日予定枚数に達し次第、販売終了になります。
※前売券の販売は5月20日（水）23:59で終了。
当日券の販売は5月21日（木）0:00から開始します。
・主 催：UHB北海道文化放送、北海道赤れんが未来機構
・企画制作：株式会社横浜⾚レンガ、関西テレビ放送株式会社
・後 援：札幌市
・公式HP ：https://www.uhb.jp/event/strawberryfes2026/