“いちごの祭典”が北海道に初上陸！『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催決定！2026年5月21日（木）から5月25日（月）の5日間

北海道文化放送株式会社

UHB北海道文化放送(株)は、2026年5月21日（木）から5月25日（月）の計5日間、赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）にて『札幌ストロベリーフェスティバル 2026』を開催いたします。

＜イベントキービジュアル＞＜赤れんがガーデン＞

横浜赤レンガ倉庫で2013年から始まり、今年の開催期間中には約58万人※が来場した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival』が、北海道に初上陸。（※横浜赤レンガ倉庫1・2号館来館者数より算出）いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメだけでなく、いちごをモチーフにしたかわいらしい雑貨まで、あらゆる角度から「いちご」を満喫できる大人気イベントです。

札幌開催は2024年からスタートした大阪に続き全国3か所目で、今回が初となります。お子様から大人の方まで幅広い世代に愛される「いちごの祭典」を是非お楽しみください！

■いちごスイーツ＆いちごグッズなど、全15店舗が集結！

＜商品イメージ＞

※一部店舗抜粋 ※各商品は数に限りがある場合がございます

横浜・大阪会場でも人気を博した、バリエーション豊かないちごスイーツも登場。日常の癒しになるいちごグッズも必見です。

39Cafe/プレミアムいちごクレープ

兵庫県でしか食べられない貴重ないちごを使用した絶品クレープです。 1つ1つ丁寧に盛り付け華やかな見た目はまさに芸術！ すっきりしたクリームといちごの酸味をぜひご堪能下さい。

Strawberry KISS(ハート)/焼きたて濃厚いちごパイ

店内のオーブンで焼き上げたサクサクのパ

イ生地から溢れ出る、とろりと甘酸っぱい

苺ジャムのオリジナルのパイです。食べ歩

きでも楽しめる商品になっております。

STRAWBERRY HOUSES/私の推し色あまおういちごミルク

【あなたの恋する推し色は何色です

か？ 】をテーマに、キラキラ・推しラブ全開

な 11 色のいちご容器をご用意しました。

もちろん中身も厳選したイチゴドリンク！

見た目も味わいも両方楽しめます。

ふるーつなのに/生いちご飴

生いちごの酸味と飴の甘さが相性抜群！

パリパリの飴と贅沢な生いちごを是非お楽

しみください。

韓国マカロン MUUN Seoul/いちごマカロン

ふわっと香るいちごと、オリジナルの可愛い

見た目にキュン。写真を撮らずにはいられ

ない、とびきり可愛いマカロンです。お土産

にもぴったりです。

甘味処 浅草梅園/いちご大福

栃木県産「とちあいか」を使い、いちごの甘みと酸味を引きたてる様に、甘さ控えめに仕上げた口どけなめらかな、こし餡が相性抜群。モチモチの大福で包んだ三位一体の味わいです。

パフェlove/オリジナル苺パフェ（ショートケーキ苺パフェ/チョコケーキ苺パフェ）

北海道産いちごや本州から仕入れた旬

のいちごを使って毎日日替わりで楽しめる

オリジナルパフェです。何度も楽しめる商

品になっております。

米粉チュロス専門店/Blue Cocina

小麦粉と卵不使用のグルテンフリー！見

て楽しい×食べて美味しいをコンセプトに

完成されたストロベリーハートチュロス！

横浜ストロベリーフェスティバルで大人気だ

ったこちらの商品をぜひ！

秘密の苺MICO E/ぶら下がりキューピーちゃん

ちょこんと顔を出す姿が可愛らしく、スマホ

やパソコン等のモニターのフチ、デスク周り

の小物などに貼り付けて日常のささやかな癒しに。

■横浜名物！高さ約2mの「巨大いちごオブジェ」が札幌へ特別出張

＜いちごオブジェ イメージ＞

『Yokohama Strawberry Festival』でお馴染みの大人気フォトスポット「いちごの巨大オブジェ」が、『札幌ストロベリーフェスティバル2026』に特別出張！写真映え間違いなしの巨大オブジェの前で、思い出に残る記念撮影をお楽しみください。

＜『札幌ストロベリーフェスティバル2026』 開催概要＞

・期 間：2026年5月21日（木）～5月25日（月）計5日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。

・会 場：赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）札幌市中央区北3条西6丁目1番地

・営業時間：10:00～18:00

※再入場および最終入場は営業終了の10分前までとなります。

・入 場 料：前売券500円 / 当日券600円

※小学生以下入場無料。小学生以下の単独入場はお断りしております。

※当日券は各日予定枚数に達し次第、販売終了になります。

※前売券の販売は5月20日（水）23:59で終了。

当日券の販売は5月21日（木）0:00から開始します。

・主 催：UHB北海道文化放送、北海道赤れんが未来機構

・企画制作：株式会社横浜⾚レンガ、関西テレビ放送株式会社

・後 援：札幌市

・公式HP ：https://www.uhb.jp/event/strawberryfes2026/