【内容公開】5月のマイリトルボックスは「ELIXIR（エリクシール）」と「OLAPLEX（オラプレックス）」の豪華共演！初夏の美しさを引き出す、贅沢なセルフケアボックスを発売

My Little Box Japan 株式会社公式HP：mylittlebox.jp

My Little Box Japan株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」（マイリトルボックス）は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。パリ生まれの大人気サービスで、日本では2013年に上陸し“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けしています。

2026年5月のボックスでは「Poesie Marine」をテーマに、資生堂の「ELIXIR（エリクシール）」と、世界的なヘアケアブランド「OLAPLEX（オラプレックス）」を主役に、初夏の強い日差しや乾燥から肌と髪を守り、輝きを与えるアイテムをお届けいたします。

5月のテーマ：「Poesie Marine」

爽やかな海風が心地よい5月。今月のマイリトルボックスのテーマは、海の唄を意味する「Poesie Marine」。どこまでも続く青い海と、きらめく水面にインスピレーションを得た今月は、太陽の光を浴びても揺るがない透明感のある肌と、しなやかな髪へと導くスペシャルケアを提案します。初夏の訪れを青い海のインスピレーションと共にお楽しみください。

「Poesie Marine」のテーマでお届け美しいインスピレーションを初夏の海から

販売期間：2026年5月31日まで（予定）＊売り切れ次第販売終了

定期便価格：3,580円（税込）

毎号嬉しい送料無料！

発送開始日：2026年5月13日より順次

＊数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

＊［発送について］定期便会員には5月13日より発送を開始いたします。5月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。

お届けする内容

5月のお届け内容：豪華ブランドコスメとパリのエスプリ漂うオリジナル雑貨

Beauty Cosmetics

・ELIXIR ブライトニング ローション しっとりタイプ ca（医薬部外品）18mL

・ELIXIR ブライトニング エマルジョン しっとりタイプ ca（医薬部外品）18mL

・ELIXIR レチノパワー リンクルクリーム ba（医薬部外品）2g

・OLAPLEX No.4 ボンドメンテナンスシャンプー 20mL

・OLAPLEX No.6 ボンドスムーサー 20mL

・OLAPLEX リッチマスク 30mL

・RAFRA UVミストまたは willone ウィルワン ツーウェイクリアマスクウォッシュ

My Little Box Original.

・ソープディッシュ

■ELIXIR（エリクシール）：薬用美白*¹・エイジングケア*² アイテム3点

「つや玉」輝く肌へと導くエリクシールからは、美白*¹ケアとエイジングケア*²を同時に叶える人気シリーズが登場。

ELIXIR（エリクシール）：薬用美白*¹・エイジングケア*² アイテム3点

・ブライトニング ローション しっとりタイプ ca（医薬部外品）18mL ：透明感とハリに満ちた肌へ導く薬用 美白*¹化粧水。

・ブライトニング エマルジョン しっとりタイプ ca（医薬部外品）18mL ：うるおいを逃さず、ふっくらとした肌を保つ薬用 美白*¹乳液。

・レチノパワー リンクルクリーム ba（医薬部外品）2g ：シワ改善有効成分 純粋レチノール*³ が

シワ原因に狙いを定めて深く効く。美白*¹ 有効成分m-トラネキサム酸*⁴ も配合。



*¹ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ *² 年齢に応じたうるおいケア *³ 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール *⁴ トラネキサム酸

■OLAPLEX（オラプレックス）：ヘアケア 3点

世界中のプロフェッショナルが信頼を寄せる、ボンドサイエンステクノロジーを採用したオラプレックス。髪のダメージを根本からケアします。

OLAPLEX（オラプレックス）：ヘアケア 3点

・No.4 ボンドメンテナンスシャンプー 20mL：髪の結合をサポートし、洗いながらダメージを補修。

・No.6 ボンドスムーサー 20mL：扱いやすい髪へと導く、アウトバストリートメント。

・リッチマスク 30mL：週に一度の集中ケアで、髪に圧倒的な輝きとうるおいを。

■セレクトアイテム（いずれか1点）

ライフスタイルに合わせたセレクトアイテムとして、以下のいずれかをお届けします。

RAFRA（ラフラ）UVミストwillone（ウィルワン）ツーウェイクリアマスクウォッシュ

RAFRA（ラフラ）UVミスト：全身だけでなく髪にも使える、さらりとした使用感のUVケア。

willone（ウィルワン）ツーウェイクリアマスクウォッシュ：くすみの原因となる古い角質や、毛穴の汚れをすっきり落とし、つるんとした透明感のある肌に整える多機能洗顔。

■My Little Box Original.

ソープディッシュ

華やぐデザインのソープディッシュ

パリのデザイナーが手掛けた、シンプルながらもおしゃれなデザインのソープディッシュ。お気に入りの石鹸を置くだけで、洗面台やバスルームがパッと華やぐアイテムです。毎日の洗顔や手洗いの時間を、少しだけ特別なものに変えてくれます。

マイリトルボックス会員限定！OZmallクーポン

今月は、今年30周年を迎える厳選されたレストランやビューティサロンの予約サイト「OZmall」で使える2,000円分のスペシャルクーポンを同封しています。頑張っている自分へのご褒美に、素敵なリラクゼーション体験をお楽しみいただけます。

担当コメント・今後の展開について

ご褒美のスペシャルクーポン2000円

今月号は、鏡を見るのが楽しみになる、うるおいで満たすスキンケアや、プロフェッショナルクオリティのヘアケアなど、日々のルーティンを見直すきっかけになるアイテムをお届けします。季節の移り変わりを愛でながら、新たなコスメとの出会いを探している、そんな好奇心旺盛なあなたに届けたいボックスです。爽やかな初夏の風を運んでくるような、ボックスの開封体験をお楽しみください。

夏の特大号のテーマ「House of the Sun」

今後の展開について

次号の夏の特大号「House of the Sun」では、夏のバカンス準備にパーフェクトなキットをお届けします。旅行を夢見ながらセルフケアをすれば、気分転換になり、バカンスの過ごし方も決まって、いいことづくし！これからのマイリトルボックスもどうぞご期待ください。（PR 溝口）

My Little Box （マイリトルボックス）とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのサブスク

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。主要都市に住む女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

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[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

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