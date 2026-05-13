鹿児島発“焼酎スピリッツ”第二弾、喜界島の海を表現したブルーの『NANAIRO-七色 02Blue』誕生- 黒糖焼酎の価値を世界へ

LINK SPIRITS株式会社

造り手と飲み手を豊かにし、焼酎づくりが継承される未来を描くLINK SPIRITS株式会社（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：冨永 咲）は、焼酎の新たな可能性を提案するブランド「NANAIRO-七色」の第二弾として、黒糖焼酎をベースにしたクラフトスピリッツ『NANAIRO-七色 02Blue』を発売開始いたします。

第一弾の“ピンク”に続き、第二弾は喜界島の海をイメージした“ブルー”。

喜界島の朝日酒造が製造する長期貯蔵黒糖焼酎ならではの奥深い甘みと華やかな香り、さらに天然由来のブルーカラーによって、焼酎の新たな楽しみ方を提案します。

公式サイト販売ページ：https://link-spirits.shop-pro.jp/?pid=191761488(https://link-spirits.shop-pro.jp/?pid=191761488)

商品の特徴

5年以上貯蔵した特別な黒糖焼酎原酒を使用。ラムレーズンのような甘みと華やかな香り、まろやかな余韻を感じられます。

口に含むとやさしく香りが広がり、すっと抜ける軽やかな飲み心地が特徴です。喜界島の海を思わせるブルーは、クチナシ由来の天然色素。

糖質ゼロで楽しめる、見た目にも美しい黒糖焼酎として、女性や焼酎初心者にも親しみやすく仕上げました。

ユネスコ無形文化遺産にも登録された奄美黒糖焼酎

黒糖焼酎は、日本でも奄美群島でのみ製造が認められた特別な焼酎。米麹と黒糖を使った伝統製法でサトウキビ由来の香りが特徴です。

創業110年、奄美で最も歴史のある喜界島の朝日酒造との共創により長期貯蔵した黒糖焼酎原酒を使用。原料には朝日酒造自社栽培のオーガニックの黒糖も使用しています。

奄美の伝統や焼酎文化を受け継ぎながら、現代のライフスタイルにも寄り添う味わいと新しい黒糖焼酎の楽しみ方を目指しました。

商品概要

奄美黒糖焼酎マーク

商品名：NANAIRO-七色 02Blue

価格：4,950円（税込）

原材料：黒糖【沖縄産・喜界島（自社栽培）産】米麹【黒麹】 / クチナシ色素

内容量：500ml

アルコール度数：30%

製造所：朝日酒造株式会社

おすすめの飲み方：ロック、ストレート、ソーダ割り

＜特別セット販売＞

朝日酒造製造オーガニック黒糖「黒いダイヤ」付き 5,500円（税込）※公式サイト限定初回100セット

黒糖をおつまみに焼酎を飲む、NANAIRO-七色 02Blueとの"親子飲み"がおすすめです！

朝日酒造について

豊かな自然と生命に恵まれた喜界島で、朝日酒造は1916年に創業しました。青々と茂るサトウキビ畑を照らし、育む朝日を社名に冠した私たちは、奄美諸島の中で最も歴史のある黒糖焼酎蔵で

シマのセーヤ（島の酒蔵）として願うのは、喜界島の息吹に満ちたひとしずく。

私たちが愛する喜界島の全てを届けたくて、1999年からは有機サトウキビの栽培もはじめました。

黒いダイヤのように輝く黒糖は、ほのかに甘い香りの黒糖焼酎に。一口飲めば、頬を撫でる南風を感じる。眩しいほど晴れた空と、澄み切った海が浮かぶ。喜界島の自然と、文化と、人の温かさに触れる「島時間」を、黒糖焼酎を通して世界中に伝えていきます。

期間限定POP UPをENGAEA ASAKUSAで5月17日まで開催中

店舗名称：「ENGAWA ASAKUSA」

住所：東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階

電話番号：090-9140-1761

メールアドレス：engawa_asakusa@engawa.global

アクセス：浅草駅徒歩3分

営業時間：10：00～21：30

定休日：水曜日

webサイト：https://store.engawa.global

SNS/instagram：https://www.instagram.com/engawa_asakusa/

LINK SPIRITSについて

第一弾ピンク色の「NANAIRO-七色-」

鹿児島を拠点にミス薩摩焼酎2代目であり代表の冨永咲率いるチームで、商品開発から販売までを行い、日本が誇る国酒である焼酎の新しい市場創出と価値向上に取り組んでいます。2023年4月24日に初の自社ブランドとなる、鹿児島県の若潮酒造との共同開発をおこなった「NANAIRO-七色-」を販売開始。農家や焼酎蔵のストーリーに光を当て、飲み手へ届けることで、焼酎の知られざる魅力を世界中へ発信しています。（公式HP：https://link-spirits.jp/ ）

＜LINK SPRITIS会社概要＞

会社名：LINK SPIRITS株式会社

代表取締役 ：冨永 咲

所在地：〒892-0815 鹿児島市易居町1番2号

設立：2022年6月

事業概要：焼酎、さつまいもを中心とした商品の企画・研究開発、酒類の販売、輸出、これらに関するマーケティング

公式URL：https://link-spirits.jp/

販売ページ：https://link-spirits.shop-pro.jp/

Instaglam：https://www.instagram.com/link_spirits/