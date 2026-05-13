ミクスチャーエレクトロユニット・Almi、全クリエイティブを自身で手がけた意欲作『Sherry blue』をリリース！Music Videoも公開！

株式会社バップAlmi アーティスト写真

ミクスチャーエレクトロユニット・Almi（アルミ）の新曲『Sherry blue』が本日配信リリースされ、Music Videoも公開された。

本作は、KRnBのしなやかで洗練された質感をベースに、ジャジーなエッセンスを織り交ぜることで、

都会的でありながらも温度感のあるサウンドへと仕上げられている。

そこに、Almiならではの繊細な言葉選びとメロディセンスが重なり、

これまでの表現を踏まえながらも、新たな音楽的アプローチを感じさせる作品となっている。

作詞・作曲はもちろん、編曲からジャケット制作に至るまで、作品に関わるすべてのクリエイティブをAlmi自身が手がけており、

アーティストとしての世界観と美意識が細部まで一貫して落とし込まれている。

Almiの現在地を映し出すと同時に、その先の表現の広がりを予感させる一曲。

【作品詳細】

タイトル：Sherry blue

アーティスト：Almi（アルミ）

配信開始日：2026年5月13日（水） 0:00

作詞:misa

作曲：Almi

編曲：Almi

【アーティスト情報・プロフィール】

Sherry blue ジャケット写真配信リンク :https://lnk.to/Almi_SherryblueMVリンク :https://youtu.be/6l7nHHS-81k

Almi（アルミ）

トラックメイカーとして多くのアーティストに楽曲を提供する r3on（レオン）

R&Bをルーツに持ち、ソロとバンドの両フィールドでフロントマンを務める misa（ミサ）

数々のアーティストを支えるサポートキーボーディストにしてジャズマン yui（ユイ）

異なるバックグラウンドを持つ3人が結集し、新進気鋭のグループ 「Almi」（アルミ） が始動。

メンバー全員がトラックメイクを手がけられる強みと、ジャンルを横断する音楽的ルーツが融合することで、

Almiにしか生まれ得ないオルタナティブなサウンドを紡ぎ出す。

【SNS】

・Instgram：https://www.instagram.com/almi_99jp/

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・TikTok：https://www.tiktok.com/@almi_official_?_t=ZS-90mMy8iLalA&_r=1(https://www.tiktok.com/@almi_official_?_t=ZS-90mMy8iLalA&_r=1)

・Youtube：https://www.youtube.com/@almi.13.official