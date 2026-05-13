パルミジャーニ・フルリエ 30周年イベント「Crafted Through Time」を開催

パルミジャーニ・フルリエ・ディストリビューション・ジャパン株式会社

パルミジャーニ・フルリエはメゾン生誕30周年を祝し、特別なイベント「Crafted Through Time」を6月12日(金)に赤坂にある1 Hotel Tokyoで開催します。

本イベントでは、4月にジュネーブで発表された新作より世界初となる自社製の新型クロノグラフムーブメントを搭載した「トンダ PF クロノグラフ ミステリューズ」や「トリック」の30周年アニバーサリーコレクションなどを一足早くご覧いただけるほか、様々なコンテンツを通じて、メゾンの創設から今日までの軌跡をセレブレーションします。

パルミジャーニ・フルリエは、今から30年前、天才時計師ミシェル・パルミジャーニによってスイスで創業した修復の精神の中に築き上げられたウォッチメゾン。妥協なき完璧主義という哲学に導かれ、メゾンは完全に統合されたマニュファクチュールとしての地位を確立しました。この稀有な遺産は、現代のタイムピースの核心を成しており、モダンな美学と時計製造の卓越した技術の完璧な融合を求める愛好家たちの心に深く響いています。

「Crafted Through Time」

日程：2026年6月12日(金)

時間： 18:00 - 20:00

会場：1 Hotel Tokyo 38階 カメリア

東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー

※50名の定員に達した場合は先着順とさせていただきます。

※ご同伴者は1名様までとさせていただきます。

▼イベントへのお申込みは、パルミジャーニ・フルリエ公式LINEアカウントにて受付中

https://line.me/ti/p/%40377xckqb

(C)Parmigiani Fleurier

(C)Parmigiani Fleurier

(C)Parmigiani Fleurier

(C)1 Hotel Tokyo