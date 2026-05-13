【実績レポート】撮影スタジオ向け「SNS×MEO×広告×オフライン施策×内製化」統合モデルを構築

株式会社BOTANICO

当社初となる撮影スタジオを対象とした集客支援を実施しました。

その結果、月額5万円の広告運用、Instagram運用、MEO対策、オフライン施策、内製化コンサルティングを組み合わせることで、フォロワー数・インプレッション数・来店数が前年比240％まで向上する成果を創出しました。

本事例は、オンライン施策とオフライン施策を分断せず、“認知→比較→来店→SNS接触→再来店”までを一体設計した実証的な取り組みです。

【1．背景：撮影スタジオ業界における集客課題】

対象となった撮影スタジオでは、以下のような課題を抱えていました。

・Instagramを運用しているが予約につながらない

・Google検索・マップ経由の流入が弱い

・競合との差別化が難しい

・一度来店した顧客との継続接点が弱い

・SNS運用を外注せず自社で回したい

BOTANICOはこれらの課題に対し、「SNS・検索・広告・店舗接触」を統合した集客モデルを設計しました。

【2．施策概要：Instagram×MEO×広告×オフライン施策の統合支援】

本プロジェクトでは、単なるSNS運用ではなく、店舗内外の接点をすべてSNS導線へ変換する設計を実施しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

■１. Instagram施策

・撮影事例・空間・世界観の発信

・リールを活用した認知拡大

・撮影風景やビフォーアフター投稿

・保存・シェアされる投稿設計

「ここで撮りたい」を作る

■２. MEO施策

・Googleビジネスプロフィール最適化

・口コミ導線の整備

・写真・投稿更新

・検索キーワード設計

「今探している人」に見つけてもらう

■３. リスティング広告（月額5万円）

・地域ターゲットへの広告配信

・撮影ニーズに合わせた検索広告

・予約導線の改善

・反応データを基にしたPDCA

「比較検討層」を来店へつなげる

■４. ポスティング施策

・地域密着エリアへの直接配布

・撮影プラン・キャンペーン訴求

・Instagram導線（QRコード）を設置

・近隣認知の拡大

「地域接触」を増やす

■５. レジ付近QRコード施策

・来店顧客をInstagramへ誘導

・フォロー特典導線の設計

・口コミ・ストーリーズ投稿促進

・再来店導線の強化

「来店をSNS接触へ変換」

■６. 内製化コンサルティング

・投稿テンプレート設計

・社内運用ルール整備

・数値分析の仕組み化

・改善PDCAの定着

「継続的に成長する運用体制」を構築

【3．成果：前年比240％の成長を達成】

施策実施後、以下の成果を達成しました。

・フォロワー数：前年比 240％

・インプレッション数：前年比 240％

・来店数：前年比 240％

・Instagram経由の予約増加

・Google検索・マップ経由の来店増加

特に、

「ポスティングで知る」

「Instagramで世界観を確認」

「Googleで比較」

「来店後にQRコードからフォロー」

という接触導線が機能し、来店数とSNS成長の両方につながりました。

【4．異例性：オンライン×オフライン統合による集客モデル】

本取り組みの特徴は、Instagram・MEO・広告・ポスティング・店舗導線を一体化した点にあります。

撮影スタジオ業界では、SNS・広告・オフライン施策が分断されるケースが多い中、本モデルでは

・SNSで世界観を形成

・MEOで比較検討層を獲得

・ポスティングで地域接触を増加

・店舗内QRで継続接触へ転換

という導線を統合。

来店→SNS→再来店まで循環するモデルを構築しました。

【5．まとめ：撮影スタジオ集客は“接触設計”で変わる】

今回の取り組みによりBOTANICOは、

・Instagram（世界観）

・MEO（検索導線）

・広告（比較検討）

・ポスティング（地域接触）

・QR施策（継続接触）

を組み合わせることで、前年比240％の成長を実現する統合集客モデルを確立しました。

今後は本モデルを、

・撮影スタジオ

・フォトスタジオ

・レンタルスペースへ展開してまいります。