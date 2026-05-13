【実績レポート】撮影スタジオ向け「SNS×MEO×広告×オフライン施策×内製化」統合モデルを構築
当社初となる撮影スタジオを対象とした集客支援を実施しました。
その結果、月額5万円の広告運用、Instagram運用、MEO対策、オフライン施策、内製化コンサルティングを組み合わせることで、フォロワー数・インプレッション数・来店数が前年比240％まで向上する成果を創出しました。
本事例は、オンライン施策とオフライン施策を分断せず、“認知→比較→来店→SNS接触→再来店”までを一体設計した実証的な取り組みです。
【1．背景：撮影スタジオ業界における集客課題】
対象となった撮影スタジオでは、以下のような課題を抱えていました。
・Instagramを運用しているが予約につながらない
・Google検索・マップ経由の流入が弱い
・競合との差別化が難しい
・一度来店した顧客との継続接点が弱い
・SNS運用を外注せず自社で回したい
BOTANICOはこれらの課題に対し、「SNS・検索・広告・店舗接触」を統合した集客モデルを設計しました。
【2．施策概要：Instagram×MEO×広告×オフライン施策の統合支援】
本プロジェクトでは、単なるSNS運用ではなく、店舗内外の接点をすべてSNS導線へ変換する設計を実施しました。
主な取り組み内容は以下の通りです。
■１. Instagram施策
・撮影事例・空間・世界観の発信
・リールを活用した認知拡大
・撮影風景やビフォーアフター投稿
・保存・シェアされる投稿設計
「ここで撮りたい」を作る
■２. MEO施策
・Googleビジネスプロフィール最適化
・口コミ導線の整備
・写真・投稿更新
・検索キーワード設計
「今探している人」に見つけてもらう
■３. リスティング広告（月額5万円）
・地域ターゲットへの広告配信
・撮影ニーズに合わせた検索広告
・予約導線の改善
・反応データを基にしたPDCA
「比較検討層」を来店へつなげる
■４. ポスティング施策
・地域密着エリアへの直接配布
・撮影プラン・キャンペーン訴求
・Instagram導線（QRコード）を設置
・近隣認知の拡大
「地域接触」を増やす
■５. レジ付近QRコード施策
・来店顧客をInstagramへ誘導
・フォロー特典導線の設計
・口コミ・ストーリーズ投稿促進
・再来店導線の強化
「来店をSNS接触へ変換」
■６. 内製化コンサルティング
・投稿テンプレート設計
・社内運用ルール整備
・数値分析の仕組み化
・改善PDCAの定着
「継続的に成長する運用体制」を構築
【3．成果：前年比240％の成長を達成】
施策実施後、以下の成果を達成しました。
・フォロワー数：前年比 240％
・インプレッション数：前年比 240％
・来店数：前年比 240％
・Instagram経由の予約増加
・Google検索・マップ経由の来店増加
特に、
「ポスティングで知る」
「Instagramで世界観を確認」
「Googleで比較」
「来店後にQRコードからフォロー」
という接触導線が機能し、来店数とSNS成長の両方につながりました。
【4．異例性：オンライン×オフライン統合による集客モデル】
本取り組みの特徴は、Instagram・MEO・広告・ポスティング・店舗導線を一体化した点にあります。
撮影スタジオ業界では、SNS・広告・オフライン施策が分断されるケースが多い中、本モデルでは
・SNSで世界観を形成
・MEOで比較検討層を獲得
・ポスティングで地域接触を増加
・店舗内QRで継続接触へ転換
という導線を統合。
来店→SNS→再来店まで循環するモデルを構築しました。
【5．まとめ：撮影スタジオ集客は“接触設計”で変わる】
今回の取り組みによりBOTANICOは、
・Instagram（世界観）
・MEO（検索導線）
・広告（比較検討）
・ポスティング（地域接触）
・QR施策（継続接触）
を組み合わせることで、前年比240％の成長を実現する統合集客モデルを確立しました。
今後は本モデルを、
・撮影スタジオ
・フォトスタジオ
・レンタルスペースへ展開してまいります。